Hot mom 2 con Trang Lacci: “Tình yêu của mẹ không chia đôi, mà tự nhiên nhiều thêm khi có con xuất hiện”

Cặp đôi Trox và Lacci là nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên mạng xã hội. Từ một người mẹ từng bế con suốt nhiều giờ vì Sóc khó ngủ, đi qua những ngày stress và tự hỏi mình đã làm sai ở đâu, Lacci bước vào hành trình làm mẹ hai con với một nguyên tắc khác: không biến sự hoàn hảo thành áp lực và không xem hy sinh là thước đo tình yêu.

Từ nỗi sợ làm sai đến biết "phiên phiến" đúng lúc

Lần đầu làm mẹ, Lacci từng tin mọi thứ liên quan đến con đều phải thật đúng, thật tốt. Sóc khó ngủ, hay quấy; có hôm hai vợ chồng phải bế con từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng mà vẫn không thể đặt xuống. Trong tình trạng thiếu ngủ và gặp vấn đề sức khỏe sau sinh, cô liên tục tự hỏi liệu mình có đang làm sai điều gì.

Lần đầu làm mẹ mình nghĩ rất nhiều mẹ cũng giống mình, đó là cái gì cũng muốn làm thật đúng và thật tốt. Con ngủ không được là mình stress, con ăn không đúng như mình mong muốn cũng lo, rồi cứ liên tục tự hỏi không biết mình đang làm sai ở đâu. Lacci

Đến Leon, cô vẫn tìm hiểu kỹ và xây dựng lịch sinh hoạt cho con, nhưng không còn ép mọi thứ phải hoàn hảo.

Bà mẹ 2 con chia sẻ: "Mình vẫn muốn mang mọi thứ tốt đẹp nhất cho con nhưng bây giờ là người từng trải rồi, em bé nào cũng sẽ có những giai đoạn khó, và không phải chuyện gì xảy ra với con cũng có nghĩa là mẹ đang làm sai. Mình biết hơn được cái nào thực sự cần thiết, cái gì mình có thể phiên phiến được một xíu để cân bằng được cuộc sống gia đình, cũng như anh hai Sóc".

Cô nhận định, sau lần đầu làm mẹ Lacci đã hiểu một điều rất đơn giản: con không cần một người mẹ lúc nào cũng làm đúng 100%, con cần một người mẹ khỏe mạnh và cảm nhận được sự yêu thương đùm bọc của những người xung quanh.

Sóc không bị buộc phải trưởng thành vì có thêm em

Điều Lacci lo nhất trước khi sinh Leon là cảm xúc của Sóc. Gần sáu năm là con một, Sóc từng nhận gần như toàn bộ sự chú ý của bố mẹ. Cậu bé lại sống tình cảm nhưng thường giữ cảm xúc trong lòng, không dễ bộc lộ.

Hai vợ chồng cố gắng giữ cho cuộc sống của Sóc ít thay đổi nhất có thể. Con vẫn có thời gian riêng với bố mẹ, đi học, đá bóng, đi chơi và làm những điều mình thích. Lacci không muốn liên tục nhắc con "lớn rồi phải nhường em", bởi việc trở thành anh cần diễn ra tự nhiên.

"Đối với mẹ, Sóc mãi là một cậu bé. Quay đi quay lại nhìn con đã lớn lên rất nhiều rồi, mẹ muốn con mãi là em bé như này thôi", cô bộc bạch.

Tình cảm Sóc dành cho Leon đến tự nhiên hơn cô tưởng. Có lúc cậu bé tự chạy lại hỏi em sao thế hoặc muốn giúp bố mẹ chăm em.

Trước khi có hai con mình từng nghĩ không biết tình yêu của một người mẹ sẽ 'chia' thế nào cho hai đứa. Nhưng đến khi Leon xuất hiện mới thấy tình yêu không bị chia đôi, mà tự nhiên nó lại nhiều thêm. Mình yêu Leon theo cách của Leon và vẫn yêu Sóc theo cách rất riêng mà gần sáu năm qua hai mẹ con đã có với nhau. Lacci

Giống với khá nhiều người mẹ, Lacci thú nhận: "Trước khi có hai con mình từng nghĩ không biết tình yêu của một người mẹ sẽ 'chia' thế nào cho hai đứa. Nhưng đến khi Leon xuất hiện mới thấy tình yêu không bị chia đôi, mà tự nhiên nó lại nhiều thêm. Mình yêu Leon theo cách của Leon và vẫn yêu Sóc theo cách rất riêng mà gần sáu năm qua hai mẹ con đã có với nhau".

Với Lacci, đủ đầy không có nghĩa là con muốn gì cũng được mua. Hai vợ chồng sẵn sàng cho các con môi trường tốt, giáo dục và trải nghiệm; thứ họ không tiếc nhất là thời gian bên con.

"Có thể sau này các con không nhớ năm 6 tuổi mình đã được mua món đồ chơi nào, nhưng có thể sẽ nhớ từng đi đâu với bố mẹ, từng đá bóng với bố, từng có những chuyến đi cả nhà cười với nhau rất nhiều", cô chia sẻ.

Càng có điều kiện, Lacci càng tin cha mẹ phải biết nói "không". Sóc học cách chờ đợi, giữ gìn đồ dùng và hiểu tiền bạc đến từ công sức. Mỗi lần quay cùng bố mẹ, con được nhận một khoản để bỏ vào lợn tiết kiệm; nhờ đó, con dần hiểu bố mẹ cũng phải đánh đổi thời gian và công sức để kiếm tiền.

Lacci muốn các con được yêu thương đủ đầy để biết trân trọng gia đình, nhưng vẫn có năng lực tự đứng vững.

Bố không "phụ" mẹ, hai người cùng làm cha mẹ của các con

Lacci và Trox ở bên nhau từ khi còn trẻ, cùng đi qua những ngày chưa có gì trong tay, rồi làm việc, kết hôn, có Sóc và đón Leon. Họ quen chia sẻ cả những điều nhỏ nhất trong ngày; khi có thể, hai người vẫn đi ăn hoặc đi đâu đó riêng với nhau.

Sau khi có con, họ cùng tham gia vào việc chăm sóc gia đình. Trox có thể cho Leon ăn, dỗ con, trông con để vợ nghỉ, rồi đưa Sóc đi học. Đối với ông bố 2 con, anh không "giúp" Lacci; anh đang làm phần việc của mình.

Mẹ 2 con chia sẻ: "Đặc biệt sau khi có Leon, mình càng cảm nhận rõ việc nuôi con là chuyện của hai người, chứ không phải mẹ chăm con còn bố 'phụ mẹ'. Khi cả hai cùng thực sự tham gia vào cuộc sống gia đình thì mình cũng không có cảm giác một người đang hy sinh còn một người vẫn sống cuộc đời của mình".

Lacci không muốn từ ngày có con, tất cả những gì thuộc về Trang trước đây biến mất để cô chỉ còn là mẹ của Sóc và Leon. Cô vẫn muốn làm việc, quay video, tập luyện, chăm sóc bản thân, đi cà phê, gặp bạn bè và có những giờ không phải nghĩ đến bỉm sữa.

Khi cả hai cùng thực sự tham gia vào cuộc sống gia đình thì mình cũng không có cảm giác một người đang hy sinh còn một người vẫn sống cuộc đời của mình. Lacci

Đã có lúc cô thấy có lỗi khi ra ngoài còn con. Nhưng nếu luôn mệt mỏi và cảm thấy đã đánh mất cuộc sống riêng, cô cũng khó trở về bên con với phiên bản vui vẻ nhất. Trox giúp cô giữ khoảng không ấy bằng những việc cụ thể: trông con khi vợ có công việc, đưa Sóc đi học hoặc chủ động bảo vợ nghỉ khi thấy cô quá mệt.

"Với mình, điều cảm động không nằm ở một hành động quá lớn. Nó nằm ở việc người bên cạnh khiến mình cảm thấy rằng mình được phép vừa làm mẹ, vừa tiếp tục là chính mình", cô nói.

Sau gần sáu năm làm mẹ, Lacci bày tỏ: "Mình muốn các con nhìn thấy mẹ làm công việc mẹ thích, chăm sóc bản thân, có bạn bè, có tình yêu với bố, có những sở thích riêng và có một cuộc sống mà mẹ thực sự tận hưởng. Vì sau này dù Sóc hay Leon có lập gia đình hay có con, mình cũng mong các con hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là người đó phải từ bỏ chính mình. Nếu được như vậy thì với mình đã là một hành trình làm mẹ rất thành công rồi".