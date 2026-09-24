Gia đình Gen Z sở hữu kênh TikTok triệu view: “Con dao 2 lưỡi” khi vừa là vợ chồng vừa là đồng nghiệp, kết hôn sớm không phải rào cản tự do

Từ những cô cậu Gen Z mê thời trang và phong cách sống, Thanh và Việt Anh bước vào hành trình làm cha mẹ ở tuổi đời còn rất trẻ. Hiện tại, hai vợ chồng cùng cô con gái nhỏ 2,5 tuổi (tên thân mật là Fizzy/Fi) đang xây dựng và quản lý một hệ thống kênh đa nền tảng, đa ngành hàng.

Trong đó có thể kể đến Xe nhà lá cành (300k followers - kênh truyền thông về xe hơi), Simple Man (400k followers - kênh truyền thông cho nam giới) và nổi trội nhất là Gia Đình Simple (Simple Family) với hơn 300k followers trên TikTok, chuyên chia sẻ về lối sống gia đình và hành trình nuôi con qua những tình huống đời thường gần gũi, hài hước.

Khi "đồng nghiệp" cũng là vợ chồng: Áp lực và trách nhiệm

Nhìn lại hành trình từ khi có bé Fi, Thanh chia sẻ mỗi giai đoạn hai vợ chồng lại phải đối mặt với một kiểu "áp lực" riêng. Năm đầu tiên khi con mới chào đời, cả hai vừa phải làm quen với việc chăm sóc một thành viên mới, vừa phải học cách giao tiếp để tránh mâu thuẫn khi cuộc sống bình thường bị đảo lộn.

Từ những cô cậu Gen Z mê thời trang và phong cách sống, Thanh và Việt Anh bước vào hành trình làm cha mẹ ở tuổi đời còn rất trẻ

Đến khi Fi lớn hơn, áp lực lại chuyển sang việc làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bởi cả chuyện làm việc lẫn nuôi dạy con cái đều không thể bỏ bê. Dẫu vậy, với cặp đôi trẻ, áp lực là điều tất yếu vì nó luôn đi liền với trách nhiệm.

Song hành cùng nhau hơn 4 năm từ những ngày đầu khởi nghiệp, việc vừa là vợ chồng vừa là đồng nghiệp đối với Thanh và Việt Anh giống như một "con dao hai lưỡi". Sự gắn kết lâu năm giúp cả hai hiểu và ăn ý với nhau trong từng cử chỉ.

"Công việc và cuộc sống hòa làm một cách rất tự nhiên: ngay trong bữa cơm, câu chuyện có thể dễ dàng chuyển từ việc học của con sang công việc rồi lại về lại chuyện gia đình", Thanh chia sẻ.

Việc vừa là vợ chồng vừa là đồng nghiệp đối với Thanh và Việt Anh giống như một "con dao hai lưỡi"

Tuy nhiên, việc làm chung cũng kéo theo nhiều va chạm, mâu thuẫn về quan điểm hay cách sắp xếp thời gian hơn các cặp đôi khác. Trái với tâm lý lo ngại, vợ chồng Gen Z coi những "va chạm" này là cần thiết để cùng nhau ngồi lại giải quyết triệt để vấn đề.

Trong gia đình, cả hai giữ vững nguyên tắc: "Không ai bị bỏ lại, không cán cân nào bị lệch về một phía". Hai vợ chồng đồng thời vừa cùng sản xuất nội dung trong thời điểm đã thống nhất, vừa dành thời gian chăm sóc con sau khi hoàn thành công việc.

Để duy trì nguồn năng lượng tích cực trên kênh Gia Đình Simple, đằng sau những clip triệu view hài hước là sự chăm chỉ và kỷ luật nghiêm ngặt của cả ekip.

"Dù có những ngày con ốm hay công việc quá tải khiến sức khỏe và tinh thần trồi sụt, chúng mình vẫn kiên trì ngồi vào bàn làm việc, hoàn thành kịch bản và edit xong video mới đi nghỉ", bà mẹ Gen Z trải lòng.

Nhìn lại hành trình từ khi có bé Fi, Thanh chia sẻ mỗi giai đoạn hai vợ chồng lại phải đối mặt với một kiểu "áp lực" riêng.

Trò chuyện về phương pháp dạy con, là một người mẹ trẻ, Thanh chọn đồng hành cùng bé Fizzy theo phương pháp "Tự do trong kỷ luật" (kết hợp giữa Gentle Parenting và Montessori). Hiểu tính cách con từ nhỏ đã khá nhạy cảm, thích quan sát và biết thể hiện cảm xúc rõ ràng, cô chọn cho con tự do khám phá và làm chính mình trong ranh giới của sự tôn trọng. Thanh thiết lập những ranh giới mềm mỏng để con hiểu điều nên và không nên làm, không nuôi dạy con "ngoan" vì sợ mẹ mà muốn con "hợp tác" vì cảm nhận được tình yêu thương.

Một bí mật thú vị được chia sẻ là cuộc sống của gia đình ngoài đời ra sao thì trên video y như vậy, hoàn toàn không hề "diễn". Thanh chỉ mong sau này khi bé Fi lớn lên và xem lại các thước phim của bố mẹ, con sẽ cảm nhận được rằng dù ở cương vị nào thì gia đình vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc và con luôn là em bé được yêu thương thật nhiều.

Kết hôn sớm không phải "phanh hãm" sự nghiệp: Động lực đến từ sự thấu hiểu và sẻ chia

Trước quan niệm cho rằng kết hôn và sinh con sớm là "phanh hãm" sự nghiệp của người phụ nữ, Thanh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và không cố chứng minh điều ngược lại. Cô thẳng thắn thừa nhận con cái có thể là rào cản nếu hoàn cảnh chưa phù hợp, nhưng cũng hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy lớn nhất và cô may mắn thuộc về vế thứ hai.

Từ khi làm mẹ, Thanh học được cách quản lý thời gian cực kỳ kỷ luật và biết ưu tiên điều quan trọng. Dù áp lực và stress là không tránh khỏi, nhưng chính điều đó đã tôi luyện cho cô "độ lì" và độ bền bỉ cao hơn.

Kết hôn hay sinh con không làm mất đi tự do, mà mở ra một kiểu "tự do trong khuôn khổ" mới.

Quan trọng nhất, vợ chồng cô không ai phải gác lại ước mơ vì đối phương mà luôn đồng hành, san sẻ cả việc nhà lẫn công việc xã hội. Sinh con khiến người trẻ không thể dửng dưng với cuộc sống, bắt buộc phải nỗ lực và biến gia đình thành nguồn động lực lớn nhất.

Gửi lời đến các bạn trẻ đang có tâm lý "sợ cưới, sợ sinh con" vì áp lực kinh tế và tự do, cặp đôi cho biết kết hôn hay sinh con không làm mất đi tự do, mà mở ra một kiểu "tự do trong khuôn khổ" mới. Dù chọn kết hôn hay không, điều quan trọng nhất vẫn là tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Hai vợ chồng muốn cùng con trưởng thành từng ngày, tạo dựng một mái ấm đầy ắp tình yêu thương để bé Fizzy được phát triển trọn vẹn và luôn xem gia đình là nơi bình yên nhất để trở về.

Khi được hỏi về người bạn đời Việt Anh, Thanh dành 3 từ trọn vẹn để miêu tả về anh trong vai trò người chồng, người cha. Đó là trách nhiệm, tôn trọng và kiên nhẫn.

"Ở anh có trách nhiệm, luôn là điểm tựa vững chắc, chủ động gánh vác mọi việc lớn nhỏ và chưa bao giờ để hai mẹ con cảm thấy đơn độc, có sự tôn trọng, luôn lắng nghe, ủng hộ mọi ý tưởng, ước mơ và không gian riêng của vợ, đối với con luôn kiên nhẫn và xem con như một người bạn nhỏ và đặc biệt là cực kỳ tinh tế, biết cách tạo ra tiếng cười và năng lượng tích cực cho căn nhà dù công việc bận rộn hay áp lực đến đâu", Thanh tự hào về chồng.

Nhìn về chặng đường sắp tới, mục tiêu lớn nhất của Gia Đình Simple là giữ trọn sự chân thật vốn có, tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đúng nghĩa "Simple" không màu mè hay diễn xuất.

Qua đó, gia đình mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng giúp các bạn trẻ có cái nhìn nhẹ nhàng, ấm áp hơn về hôn nhân và hành trình nuôi dạy con. Quan trọng hơn cả, hai vợ chồng muốn cùng con trưởng thành từng ngày, tạo dựng một mái ấm đầy ắp tình yêu thương để bé Fizzy được phát triển trọn vẹn và luôn xem gia đình là nơi bình yên nhất để trở về.