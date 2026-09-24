Không cần hoàn hảo để triệu view: Chân dung những người mẹ ghi lại đời thường nhưng chạm đến hàng triệu trái tim

Có những người mẹ chưa từng đứng trên sân khấu lớn, chưa từng được gọi là nghệ sĩ hay người nổi tiếng theo nghĩa truyền thống. Họ chỉ đơn giản là mở điện thoại lên, quay lại khoảnh khắc con tập nói, cảnh bếp núc lộn xộn buổi sáng, hay một ngày mệt nhoài vì con ốm, rồi chia sẻ trên tài khoản cá nhân, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng chính những thước phim rất thật ấy lại chạm được vào hàng triệu người xem, vì ở đó, ai cũng thấy bóng dáng chính mình, từ những vụng về đầu đời làm mẹ, những đêm mất ngủ, những lần vừa muốn hét lên vừa muốn ôm chặt con vào lòng.

WeFamily Awards 2026 gọi tên họ ở hạng mục "Mẹ bé triệu view" - không phải để tôn vinh con số lượt xem, mà để trân trọng cách những người mẹ ấy đã biến đời sống bình thường của mình thành nơi để những bà mẹ khác được đồng cảm, được học hỏi và được cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình nuôi con.

Khi "nương theo con" trở thành một triết lý sống

Mai Vân Trang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở hạng mục này. Từng có gần 3 năm sống trong tình trạng thiếu ngủ triền miên, có giai đoạn sức khỏe chạm đáy, chị dần nhận ra không có công thức nuôi con nào đúng cho tất cả mọi đứa trẻ. Thay vì gồng mình chạy theo những lý thuyết dạy con, chị chọn cách quan sát, lắng nghe con nhiều hơn. Và chị đặt cho mình một quy tắc riêng: Dù công việc có bận đến đâu, 4 giờ chiều là giờ chị trở về bên con, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lỡ vài cơ hội công việc.

Cùng chung tinh thần "sống thật" ấy, Linda Ngo lại kể một câu chuyện khác: Làm sao để nuôi con trong một gia đình đủ đầy mà không khiến sự đủ đầy ấy làm con mất đi khả năng tự lập. Chị gọi vui cách nuôi dạy của mình là "vượt sướng" - con vẫn được hưởng những điều tốt đẹp, nhưng vẫn phải học cách chờ đợi, học cách tự cố gắng thay vì có được mọi thứ ngay lập tức.

Những tổ ấm chọn cách lớn lên cùng nhau, trước ống kính

Nếu Mai Vân Trang và Linda Ngo đại diện cho tiếng nói của một người mẹ, thì nhiều gương mặt khác trong hạng mục lại kể câu chuyện của cả một gia đình.

Gia Đình Simple - kênh nội dung của cặp đôi Gen Z Thanh và Việt Anh - là minh chứng cho việc hôn nhân và con cái không hề là rào cản của tuổi trẻ, mà ngược lại, chính là đòn bẩy để cả hai cùng xây dựng sự nghiệp, với hơn 300 nghìn người theo dõi đồng hành.

Còn với Trox và Lacci, hành trình làm mẹ hai con lại được kể bằng một câu nói giản dị mà chạm đến rất nhiều người: Tình yêu của mẹ không chia đôi cho các con, mà tự nhiên nhân lên mỗi khi có thêm một sinh linh bé bỏng xuất hiện trong nhà. Lacci mong các con lớn lên trong đủ đầy yêu thương nhưng vẫn giữ được bản lĩnh để tự đứng vững trên đôi chân mình.

An Japan (Hoài An) từng nghĩ mình sẽ làm mẹ với một tâm thế nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại là những ngày choáng ngợp vì áp lực sữa mẹ, chuyện ăn ngủ thất thường của con. Hơn một năm đồng hành cùng bé Tép, chị học được cách buông bỏ sự cầu toàn, cho phép bản thân có những ngày chưa hoàn hảo, và đó cũng là điều chị muốn nhắn gửi đến những người mẹ khác đang xem mình qua màn hình.

Một hạng mục, muôn vàn cách yêu thương

Bên cạnh những cái tên trên, hạng mục "Mẹ bé triệu view" của WeFamily Awards 2026 còn quy tụ một dàn nhân vật đa dạng: Blogger Trinh Phạm, MC Mai Ngọc, Thuỷ Bi, Tiêu Thố, Mẹ HANA xinh, Hotmom Bảo Linh (Lovvin' Family), Phạm Thu Hiền (cộng đồng Mẹ Rofi - Đẻ con khéo, nuôi con khôn), Đông Có Anh, Babykopo Home, Em Bột Mukbang, MC Ngô Mai Phương, Em Tệu - Hotmom Thương Hiền, Em bé nói tiếng Anh, Trinh Nguyễn, Quyên Lê, Bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh và Puka.

Mỗi người một phong cách xuất hiện, một cộng đồng khán giả riêng, một câu chuyện không ai giống ai. Nhưng có một điểm chung là “đằng sau mỗi đoạn clip triệu view không chỉ là con số, mà là cách những người mẹ ấy dám sống thật, dám chia sẻ cả những ngày không hoàn hảo, để hàng triệu người mẹ khác nhìn vào đó và thấy mình được thấu hiểu”.

Triệu view, hay triệu lần một ai đó không còn thấy mình đơn độc

Nếu nhìn qua, "triệu view" nghe có vẻ là câu chuyện của thuật toán, của những con số nhảy múa trên màn hình, của sự nổi tiếng… nhưng với những người mẹ ở hạng mục này, con số triệu view chưa bao giờ là đích đến. Nó chỉ là hệ quả của một điều giản dị hơn nhiều: họ dám cho cả thế giới nhìn thấy những ngày làm mẹ không có filter - một lần bất lực vì con quấy khóc, một góc bếp bừa bộn chưa kịp dọn, một khoảnh khắc thừa nhận mình cũng từng sai. Chính sự không hoàn hảo ấy, chứ không phải những khung hình lung linh nhất, mới là thứ khiến hàng triệu người dừng và ở lại xem hết.

Đa phần trong số họ không bắt đầu vì mục đích nổi tiếng. Có người chỉ muốn lưu lại vài khoảnh khắc cho con xem sau này, có người livestream để vừa mưu sinh vừa ở cạnh con. Nhưng chính sự chân thật ấy đã biến những thước phim rất riêng tư thành nơi hàng triệu bà mẹ khác ghé vào, thấy mình trong đó, và rời đi nhẹ nhõm hơn một chút.

Đó là lý do WeFamily Awards 2026 gọi tên họ ở hạng mục "Mẹ bé triệu view" - không phải vì họ viral, mà vì họ đã âm thầm giúp việc làm mẹ bớt cô đơn hơn, một video mỗi ngày.