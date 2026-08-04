Nhắc đến thời trang hoàng gia châu Âu, bên cạnh Vương phi Kate của Anh hay Vương hậu Mary của Đan Mạch, Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha luôn là cái tên được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm. Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, bà xây dựng hình ảnh bằng phong cách thanh lịch, hiện đại và có tính ứng dụng cao. Mỗi lần xuất hiện, Vương hậu đều cho thấy sự chỉn chu từ cách chọn trang phục đến phụ kiện, đủ nổi bật nhưng vẫn phù hợp với vai trò của một thành viên Hoàng gia.

Mới đây, Vương hậu Letizia tiếp tục ghi điểm khi tham dự lễ bế mạc lần thứ 16 của Atlàntida Mallorca Film Fest, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa La Misericòrdia ở Palma de Mallorca. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng của Tây Ban Nha, được biết đến là liên hoan phim trực tuyến đầu tiên của nước này với mục tiêu đưa những tác phẩm điện ảnh quốc tế chất lượng đến gần hơn với công chúng.

Trong đêm bế mạc, Vương hậu Letizia chủ trì buổi lễ trao giải Masters of Cinema cho nhà soạn nhạc người Pháp Alexandre Desplat - chủ nhân hai tượng vàng Oscar đồng thời tham dự buổi công chiếu bộ phim El ser querido, tác phẩm mới của đạo diễn Rodrigo Sorogoyen với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng Javier Bardem và Victoria Luengo.

Tuy nhiên, bên cạnh sự kiện điện ảnh, điều thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế chính là diện mạo của Vương hậu Letizia.

Lần này, bà lựa chọn một thiết kế mới của Carolina Herrera mang tông đỏ rượu vang (Rioja Red). Chiếc váy midi ôm dáng với phần draping (xếp nếp) bất đối xứng ở thân trên vừa giúp tôn đường cong cơ thể, vừa tạo hiệu ứng mềm mại mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Thiết kế có giá khoảng 1.890 USD nhưng điều khiến giới thời trang nhắc đến nhiều hơn không phải giá trị của chiếc váy, mà là cách Vương hậu Letizia biến một thiết kế tối giản trở nên nổi bật bằng thần thái và sự tự tin.

Đỏ vốn là gam màu gắn liền với Vương hậu Letizia trong nhiều năm qua. Từ những bộ suit quyền lực, váy dạ hội cho đến trang phục công sở, bà thường xuyên lựa chọn các sắc đỏ khác nhau và gần như chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Không ít chuyên gia thời trang nhận xét đây là màu sắc tôn làn da, mái tóc và phong thái của Vương hậu một cách hoàn hảo, giúp bà luôn nổi bật nhưng không tạo cảm giác phô trương.

Để hoàn thiện tổng thể, Vương hậu Letizia lựa chọn đôi sandal da màu be của Gucci. Thiết kế đế bệt với phom dáng tối giản mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ thanh lịch cho một sự kiện thảm đỏ. Đây cũng là minh chứng cho quan điểm thời trang mà nhiều chuyên gia từng nhắc đến: Đi giày bệt không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự sang trọng.

Chiếc clutch cầm tay của Begüm Khan cũng được chọn theo tinh thần tối giản, không có họa tiết cầu kỳ, giúp ánh nhìn tập trung vào chiếc váy đỏ nổi bật. Trong khi đó, đôi hoa tai vàng "Palma" của nhà thiết kế Isabel Guarch lại là món trang sức quen thuộc từng được Công chúa Leonor sử dụng trước đây. Việc hai mẹ con cùng dùng chung phụ kiện một lần nữa cho thấy xu hướng tái sử dụng trang sức trong Hoàng gia Tây Ban Nha, thay vì liên tục đầu tư những món đồ mới.

Vương hậu Letizia cũng tiếp tục đeo chiếc nhẫn vàng Coreterno và nhẫn đặc trưng của Karen Hallam – hai món phụ kiện đã đồng hành cùng bà trong rất nhiều lần xuất hiện trước công chúng. Việc lặp lại các món trang sức yêu thích không còn là điều xa lạ với Vương hậu. Thay vì chạy theo sự mới mẻ, bà ưu tiên xây dựng hình ảnh nhất quán, cho thấy phong cách cá nhân quan trọng hơn việc liên tục thay đổi.

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, giới yêu thời trang tại Tây Ban Nha dành nhiều lời khen cho bộ trang phục lần này. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những diện mạo đẹp nhất của Vương hậu Letizia trong năm 2026.

Một tài khoản chuyên theo dõi thời trang Hoàng gia bình luận: "Đây là một bộ trang phục thực sự xuất sắc. Thật tuyệt khi được nhìn thấy Vương hậu Letizia trong hình ảnh mạnh mẽ và đầy tự tin như thế này. Chiếc váy tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà và màu đỏ dường như được sinh ra để dành cho Letizia".

Người này cũng đánh giá cao cách lựa chọn phụ kiện của Vương hậu: "Đôi sandal rất đơn giản nhưng lại mang đến hiệu ứng tích cực. Đây là minh chứng rằng giày bệt vẫn có thể thanh lịch, không hề nhàm chán. Hoa tai và chiếc clutch cũng được chọn rất khéo, tạo nên một tổng thể gần như hoàn hảo".

Thực tế, điều khiến phong cách của Vương hậu Letizia được đánh giá cao không nằm ở việc bà thường xuyên mặc những thiết kế đắt đỏ. Ngược lại, Hoàng hậu Tây Ban Nha nổi tiếng là người nhiều lần mặc lại quần áo, tái sử dụng phụ kiện và ưu tiên các thiết kế có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chính điều đó khiến hình ảnh của bà trở nên gần gũi hơn với công chúng, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về cách xây dựng tủ đồ thông minh thay vì chạy theo xu hướng.

Trong nhiều năm qua, giới thời trang luôn đánh giá Letizia là hình mẫu của phong cách "quiet luxury" sang trọng nhưng không phô trương. Bà hiếm khi lựa chọn những bộ trang phục có quá nhiều chi tiết hay logo nổi bật. Thay vào đó, Vương hậu tập trung vào phom dáng đẹp, chất liệu cao cấp và bảng màu tinh tế. Đây cũng là lý do nhiều thiết kế bà mặc dù đã xuất hiện từ vài năm trước vẫn không hề lỗi thời.

Sự xuất hiện tại lễ bế mạc Atlàntida Mallorca Film Fest một lần nữa cho thấy vì sao Vương hậu Letizia luôn nằm trong danh sách những nhân vật mặc đẹp nhất Hoàng gia châu Âu. Chỉ với một chiếc váy đỏ, đôi sandal đế bệt và vài món phụ kiện quen thuộc, bà vẫn tạo nên một tổng thể cuốn hút, thanh lịch và đầy khí chất. Có lẽ, bí quyết lớn nhất của Vương hậu không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu món đồ hàng hiệu, mà ở khả năng hiểu rất rõ điều gì phù hợp với mình. Và đó cũng là bài học thời trang mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng: một bộ trang phục đẹp không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần vừa vặn, tinh tế và khiến người mặc cảm thấy tự tin.