Fan nghi ngờ tin đồn ly hôn của Jeon Ji Hyun với chồng đại gia chỉ là chiêu trò thông qua chi tiết này

Những ngày qua, làng giải trí châu Á không khỏi xôn xao trước drama "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun ly thân với chồng CEO Choi Joon Hyuk. Đáng chú ý, drama còn có chi tiết chính Choi Jeon Hyuk là người ngoại tình, Jeon Ji Hyun từ chối làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, phía nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận lời đồn ác ý, khẳng định sẽ có những biện pháp pháp lý mạnh tay đối với việc phát tán thông tin sai lệch.

Trong khi ồn ào ly hôn vẫn còn chưa lắng thì sáng ngày 4/6, phía Netflix bất ngờ tung ra poster phim đặc biệt mà Jeon Ji Hyun đóng chính có tên Kingdom Ashin of The North. Điều này khiến fan không khỏi đặt nghi vấn về sự liên quan giữa drama ly hôn của Jeon Ji Hyun với bộ phim mới mà cô đóng chính chuẩn bị lên sóng.

Poster phim của Jeon Ji Hyun được tung ra ngay sau khi ồn ào ly hôn vừa được giải quyết.

Nhiều người không khỏi nghi ngờ phải chăng đã có chiêu trò xoay quanh dự án phim này, bởi thực chất Kingdom là một series phim được kỳ vọng rất lớn và người hâm mộ đã đợi rất lâu để có thể xem diễn xuất của Jeon Ji Hyun trên màn ảnh. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng với sự nổi tiếng nhất định của "mợ chảnh" thì chẳng có lý do gì để lấy cuộc ly hôn của mình ra PR cho bộ phim.

Được biết Kingdom Ashin of The North là tập phim rất đặc biệt, mang ý nghĩa bổ sung câu chuyện của Kingdom 2 và chủ yếu miêu tả Ashin (do Jeon Ji Hyun đóng).

Nói về dự án Kingdom, đây là bộ phim được lấy bối cảnh triều đại nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Hàn Quốc là Joseon (1392 – 1910), kinh đô Hanyang (tức Seoul ngày nay), kể về câu chuyện phức tạp giữa hai tuyến nội dung: sự lây lan của đại dịch xác sống ghê rợn và trận chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong triều đình.

Phim sẽ chính thức được phát sóng trên Netflix vào ngày 23/7 tới đây.