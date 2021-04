Lộ giá cát-xê đóng phim của Song Hye Kyo chưa bằng phân nửa so với Jun Ji Hyun, Hyun Bin - Song Joong Ki cũng thua kém

Ở làng giải trí xứ Hàn, mức thù lao trên một tập không chỉ phải xứng đáng với công sức mà các diễn viên bỏ ra để hoàn thành vai diễn, mà còn là thước đo của danh vọng và xác định vị thế của nhiều ngôi sao trong con mắt các nhà làm phim.

Mới đây, tờ Asiatatler đã bất ngờ tung ra 9 cái tên có giá cát-xê khủng nhất ở làng giải trí xứ Hàn năm 2021 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì quá khủng.

Đặc biệt trong danh sách này, diễn viên khiến khán giả bất ngờ nhất chính là "mợ chảnh" Jun Ji Hyun khi xếp ở vị trí thứ 2 với mức cát-xê 120.000 USD cho mỗi tập phim. Mặc dù ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và 5 năm nay chưa tham gia trong dự án phim ảnh nào, tuy nhiên Jun Ji Hyun vẫn giữ cho mình độ hot nhất định với mức cát-xê cao ngất ngưởng, thậm chí là cao gấp đôi Song Hye Kyo - người đang xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách. Được biết giá cát-xê của Song Hye Kyo theo như tiết lộ là 56.500 USD cho mỗi tập phim.

Jun Ji Hyun đang là nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất ở làng giải trí xứ Hàn.

Cát-xê của Song Hye Kyo chưa bằng phân nửa so với Jun Ji Hyun.

Xếp ở vị trí thứ 1 không ai khác chính là nam diễn viên Kim Soo Hyun. Sau thành công của dự án Điên thì có sao, giá cát-xê của Kim Soo Hyun cũng leo dốc chóng mặt khi tăng từ 240.000 USD lên thành 600.000 USD cho mỗi tập phim.

Kim Soo Hyun.

Hyun Bin xếp ở vị trí thứ 3 với 113.000 USD cho mỗi tập phim. Sau thành công của dự án Hạ cánh nơi anh, cùng với việc hẹn hò với Son Ye Jin, nhiều người đang dự đoán giá cát-xê của nam tài tử chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa.

Hyun Bin.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2002, cho đến nay So Ji Sub vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu thích mỗi khi tái xuất. Theo như tiết lộ, nam diễn viên đang xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách với 89.800 USD cho mỗi tập phim mà So Ji Sub tham gia.

So Ji Sub.

Jo In Sung có đời sống cá nhân không ồn ào và chỉ tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Với danh tiếng gần 20 năm đóng phim, không quá khó hiểu khi "Quý ông độc thân" nhận mức thù lao 89.800 USD cho mỗi tập phim.

Jo In Sung.

Dẫu cho còn gây nhiều tranh cãi về kĩ năng diễn xuất, song Lee Min Ho vẫn là một trong những diễn viên có khối tài sản kếch xù nhất cùng với mức thù lao 84.000 USD cho mỗi tập phim. Theo như nhiều người dự đoán, đây cũng chính là giá cát-xê của Lee Min Ho trong dự án Pachinko đang được bấm máy và sẽ lên sóng trong năm 2021.

Lee Min Ho.

Mặc dù sự nghiệp của Song Joong Ki bị ảnh hưởng khá nhiều do tác động từ việc ly hôn với Song Hye Kyo, thế nhưng chàng diễn viên này vẫn nhận được mức thù lao cao ngất và xếp ở vị trí thứ 7. Theo như công bố thì cát-xê cho mỗi tập phim của Song Joong Ki ở thời điểm hiện tại là 68.000 USD cho mỗi tập phim.

Song Joong Ki.

Đứng ở vị trí thứ 8 chính là Ji Chang Wook với 67.000 USD cho mỗi tập phim. Mặc dù các dự án gần đây của nam diễn viên chưa tạo được tiếng vang, tuy nhiên không thể phủ nhận sức hút trong mỗi lần trở lại với màn ảnh nhỏ của Ji Chang Wook.