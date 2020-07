Dương Tử bỏ "Nhà hàng Trung Hoa 4" cho Triệu Lệ Dĩnh, đóng phim mới lại gây hoang mang vì quê mùa, diêm dúa

Năm nay, Dương Tử - Vương Tuấn Khải không tham gia chương trình thực tế Nhà hàng Trung Hoa 4. Thay vào đó, Triệu Lệ Dĩnh đã thế chỗ cho Dương Tử để cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trương Lượng làm chủ Nhà hàng Trung Hoa.

Khi mà người hâm mộ còn đang hoang mang không biết Dương Tử đã đi đâu về đâu thì ekip sản xuất phim ngắn Tôi và quê hương tôi đã tung ra loạt ảnh đầu tiên của người đẹp Hương mật tựa khói sương.

Dương Tử trên trường quay "Tôi và quê hương tôi".

Từ những bức ảnh được hé lộ, Dương Tử gây bất ngờ khi xuất hiện với dáng vẻ diêm dúa, quê mùa. Cô nàng mặc chiếc váy khá rộng, trên đầu có cài chiếc băng đô màu trắng khá dễ nhận ra.

Dương Tử và Vương Tuấn Khải.

Thêm đó, do Dương Tử có chiều cao hạn chế, vóc dáng lại còn to béo nên lúc diện những trang phục rộng thế này, khuyết điểm trên người cô dễ bị lộ ra. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì Dương Tử kém thon thả. Nhiều người còn so sánh cô với Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh - những diễn viên đang cùng quay phim, quay show cùng thời điểm với Dương Tử nhưng luôn gây bất ngờ vì eo thon dáng người gầy gò, thanh mảnh.

Dương Mịch.

Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Tử sinh năm 1992, là 1 trong số những mỹ nữ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất CBiz hiện tại. Dương Tử gia nhập giới giải trí khi còn rất bé, cô chuyên đóng những vai phụ và có thời điểm còn được như "Thư Sướng phiên bản nhí". Nhờ 2 bộ phim Hương mật tựa khói sương và Cá mực hầm mật mà Dương Tử nổi lên nhanh chóng.

Hiện tại, bộ phim Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều do Dương Tử - Tiêu Chiến đóng chính đang rục rịch chờ lên sóng và được dự báo sẽ sớm gây bão cộng đồng mạng.