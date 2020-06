Các bộ phim nổi tiếng như Diên Hi công lược, Bộ bộ kinh tâm, Tru tiên đều gây ám ảnh bằng cái chết bi thảm. Thậm chí, một số khán giả phải quyết định bỏ theo dõi và không dám xem lại vì quá tiếc nuối cho số phận đau thương của những nhân vật trong phim.



1. Mộ Dung Tiên trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết

Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Tuyệt đại song kiêu của tác giả kiếm hiệp Cổ Long. Dù được xem là phiên bản kinh điển nhất nhưng bộ phim vẫn gây ám ảnh người xem vì kết thúc bi thảm. Cái chết của Mộ Dung Tiên - hồng nhan tri kỷ của Tiểu Ngư Nhi trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng khán giả.

Tiểu Ngư Nhi và Mộ Dung Tiên là cặp đôi oan gia đáng yêu trong bộ phim. Thế nhưng, mối tình này lại trở thành bi kịch vì những ân oán giang hồ. Mộ Dung Tiên bị kẻ thủ ác hút hết công lực khiến dung nhan già nua.

Nếu muốn khôi phục nhan sắc thì chỉ sống được một ngày một đêm. Vì muốn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp nhất của mình trong mắt người yêu nên nàng quyết định chấp nhận. Tiểu Ngư Nhi và Mộ Dung Tiên dùng những giây phút hiếm hoi còn lại để thành thân. Cuối cùng, Mộ Dung Tiên qua đời trong vòng tay của phu quân.

2. Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương

Hương mật tựa khói sương xoay quanh mối tình của Cẩm Mịch và Húc Phượng. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi anh trai Húc Phượng là Nhuận Ngọc cũng dành tình cảm cho nàng. Trải qua nhiều biến cố, Cẩm Mịch trở thành một trong những nguyên nhân khiến hai huynh đệ tương tàn. Nhìn hàng ngàn sinh linh bị tàn sát ở đại chiến Thiên giới - Ma tộc, Cẩm Mịch quyết định hy sinh bản thân. Nàng đứng ra chịu hai đòn chí mạng của Húc Phượng và Nhuận Ngọc để kết thúc cuộc chiến. Cuối cùng, Cẩm Mịch tan biến trong vòng tay Húc Phương. Sau đó, nàng lại biến thành giọt lệ trú ngụ ở mắt người yêu.

3. Nhược Hi trong Bộ bộ kinh tâm

Bộ bộ kinh tâm xoay quanh Nhược Hi - một cô gái hiện đại bị xuyên không về triều Thanh. Sau khi trải qua mối tình bi kịch đầu tiên với Bát a ca, Nhược Hi đem lòng yêu Tứ a ca - người sẽ trở thành hoàng đế Ung Chính sau này. Khi Tứ a ca lên ngôi vua, Nhược Hi nhận ra chàng đã không còn là vị hoàng tử ngoài lạnh trong nóng năm xưa. Nhờ thánh chỉ tiên đế để lại, nàng trở thành phúc tấn trên danh nghĩa của Thập Tứ a ca.

Tuy nhiên, bệnh tình Nhược Hi ngày càng trở nặng khó lòng qua khỏi. Trước khi qua đời, nàng nhờ Thập Tứ a ca viết thư cho Tứ a ca. Do hiểu lầm Nhược Hi thay lòng đổi dạ nên Tứ a ca đã lỡ mất cơ hôi gặp người mình yêu lần cuối. Về phía Nhược Hi, cô trút hơi thở trong vòng tay của Thập Tứ a ca.

4. Bích Dao trong Tru tiên

Bích Dao là con gái duy nhất của Quỷ Vương – một trong tứ đại thánh giáo trong Ma Giới. Tuy nhiên, nàng lại đem lòng yêu đồ đệ chính phái Trương Tiểu Phàm. Sau khi chứng kiến người mình yêu bị chính phái truy sát, Bích Dao đã quyết xả thân mình. Nàng dùng si tình chú và linh hồn để cản lại một kiếm Tru Tiên. Tuy nhiên, tam hồn thất phách của Bích Dao cũng tiêu tan sau đó.

5. Độc Cô Bàn Nhược trong Độc Cô thiên hạ

Độc Cô thiên hạ lấy bối cảnh ở những năm cuối triều đình Bắc Chu đầy loạn lạc. Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ lời tiên đoán “Độc Cô thiên hạ”. Vì muốn thực hiện lời tiên tri này, Độc Cô Bàn Nhược - con gái của trọng thần Độc Cô Tín không tiếc từ bỏ người mình yêu để trở thành hoàng hậu. Kể từ đây, Bàn Nhược bị rơi vào vòng xoáy tình cảm vương quyền giữa hoàng đế Vũ Văn Dục và thái sư Vũ Văn Hộ.



Tuy nhiên, Bàn Nhược lại sinh khó qua đời vì âm mưu chốn triều đình. Thuộc hạ của Vũ Văn Hộ đã bày mưu hạ độc khiến đứa con trong bụng nàng chết yểu. Do dược tính quá mạnh nên nàng cũng bị băng huyết khó lòng qua khỏi. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Bàn Nhược khoác lên người trang phục hoàng hậu để trăn trối với Vũ Văn Hộ. Điều khiến khán giả nuối tiếc nhất là Bàn Nhược không kịp nói ra người đàn ông nàng yêu nhất là Vũ Văn Dục hay Vũ Văn Hộ?

6. Đằng Tử Kinh trong Khánh Dư Niên

Trong phim, Đằng Tử Kinh là huynh đệ thân thiết với nam chính Phạm Nhàn. Sau khi được Phạm Nhàn cứu giúp, Đằng Tử Kinh quyết định trở thành hộ vệ thân tính. Trong một lần Phạm Nhàn bị ám sát, Đằng Tử Kinh đã không ngại hy sinh mạng sống bản thân. Cái chết của người huynh đệ khiến Phạm Nhàn đau xót khôn nguôi. Tuy nhiên, những người khác lại tỏ ra coi thường khi cho rằng Đằng Tử Kinh chỉ là tên hộ vệ nhỏ nhoi. Điều này khiến Phạm Nhàn cảm thấy căm hận về xã hội phong kiến tồi tệ, đồng thời quyết tâm tìm mọi cách trả thù cho người bạn thân.

7. Tiểu Phong trong Đông cung

Đông cung kể về mối tình ngược tâm của công chúa Tây Lương Tiểu Phong và thái tử Trung Nguyên Lý Thừa Ngân. Trong tiểu thuyết, Tiểu Phong đã nhảy thành tự sát trước mắt Lý Thừa Ngân. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim đã quyết định cải biên cái chết này. Sau khi nhảy thành, Tiểu Phong được A Độ - một thân tính cứu thoát đưa về Tây Lương. Lúc này, Tây Lương đang có âm mưu chống lại Trung Nguyên để trả lại mối thù diệt tộc. Vì muốn ngăn cuộc chiến này, Tiểu Phong đã dùng kiếm tự sát giữa trận địa. Thi thể của nàng trong vòng tay Lý Thừa Ngân bị huynh trưởng cướp về chôn cất tại Tây Lương.

8. Phú Sát Dung Âm trong Diên Hi công lược

Xuân thân trong gia tộc cao quý, Phú Sát Dung Âm trở thành hoàng hậu của Càn Long. Tuy nhiên, ngôi vị hoàng hậu khiến Phú Sát Dung Âm phải từ bỏ những sở thích thuở thiếu thời để ép bản thân tuân thủ quy tắc hậu cung. Cái chết của đứa con trai và bí mật Càn Long vụng trộm với em dâu khiến Phú Sát Dung Âm quyết định tự sát. Trước khi chết, nàng không ngừng tự trách bản thân: “Vướng vào ái tình nam nữ. Chỉ muốn chinh phục trái tim Hoàng đế, đó là sai lầm của ta. Sinh ra Vĩnh Tông và Vĩnh Liễn nhưng lại không có khả năng bảo vệ các con, đấy cũng là sai lầm của người mẹ như ta”. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tự sát cũng là cách giúp Phú Sát Dung Âm giải thoát cho bản thân.