Đừng tùy tiện chọn bất kỳ quả dưa chuột nào! Tránh 4 lỗi này thì những người bán rau phải gọi bạn là chuyên gia

Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài! Bạn có thể nghĩ mình đã lựa chọn kỹ càng những sản phẩm tốt nhất, nhưng thực chất bạn có thể đang rơi vào bẫy của người bán hàng.

Tại một khu chợ sầm uất, một người bán rau lâu năm - người đã bán rau gần như cả đời, đã tiết lộ riêng rằng ông chưa bao giờ cho gia đình mình ăn 4 loại dưa chuột này. Hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề và vạch trần triệt để 4 quan niệm sai lầm này. Chắc chắn bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ sau khi đọc bài viết.

4 quan niệm sai lầm khi chọn mua dưa chuột

Quan niệm sai lầm 1: Tin tưởng một cách mù quáng vào lý thuyết "gai trên thân quả và cuống có hoa"

Nhiều người khi mua dưa chuột thường chăm chăm chọn những quả vẫn còn hoa ở cuống, có gai trên thân quả, vì họ tin rằng chỉ những quả có hoa nhỏ màu vàng và có gai mới được hái tươi và mềm.

Đây thực sự là một sai lầm lớn.

Trong môi trường sinh trưởng tự nhiên, ngay cả hoa dưa chuột tươi nhất cũng sẽ héo và rụng trong vòng vài giờ hoặc nửa ngày sau khi thu hoạch. Nếu bạn thấy dưa chuột bày bán ở chợ đã để lâu mà hoa vẫn tươi tắn như hoa giả, rất có thể đó là do người ta đã sử dụng "chất điều hòa sinh trưởng thực vật" (thường được gọi là chất kích thích ra hoa) để giữ cho hoa và quả không bị héo úa.

Về phần gai, gai của dưa chuột mọc bình thường và tự nhiên thường tương đối mềm và hơi nhọn khi chạm vào; trong khi những loại có gai dài và cứng, có thể đâm vào tay chỉ với một cái chạm nhẹ, thường là sản phẩm của các giống đặc biệt hoặc do can thiệp quá mức vào quá trình sinh trưởng, và không ngon.

Quan niệm sai lầm thứ 2: Ghét bất cứ thứ gì không "thẳng" và bác bỏ bất cứ thứ gì cong

"Quả này bị cong, trông không đẹp, chúng ta hãy chọn những quả dưa chuột thẳng, thế mới ngon". Đây là một trong những quan niệm phổ biến mà bạn thường nghe thấy ở chợ. Mọi người thường cho rằng dưa chuột cong là dưa chuột chưa phát triển hoặc bị biến dạng.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Trong quá trình sinh trưởng, dưa chuột chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên như góc độ ánh sáng mặt trời, độ cong của dây leo và gió. Vì vậy việc chúng mọc hơi cong là hoàn toàn bình thường. Điều này chứng tỏ chúng không hề bị con người can thiệp quá mức.

Những quả dưa chuột thẳng tắp, như được "nắn" bằng thước kẻ, với độ dày hoàn toàn đồng đều, thường được làm thẳng nhân tạo bằng các công nghệ như "chất làm thẳng dưa". Chúng không chỉ có kết cấu cứng mà còn thiếu đi vị ngọt tươi ngon.

Quan niệm sai lầm thứ 3: Chỉ nhìn vào màu sắc, càng xanh và càng sáng thì càng tốt

Nhiều người chọn dưa chuột như chọn ngọc, họ tin rằng màu càng xanh và bề mặt càng bóng bẩy thì dưa càng ngon.

Đây cũng là một quan niệm sai lầm tai hại. Dưa chuột được trồng và chín tự nhiên thường có màu xanh đậm và xanh nhạt, đôi khi có chút trắng xám, và có một lớp phấn trắng mỏng trên bề mặt, do sự khác biệt về màu sắc giữa phần tiếp xúc với ánh nắng và phần râm mát.

Những quả dưa chuột có màu xanh bóng đều thường được phủ một lớp "sáp công nghiệp" hoặc xử lý bằng chất bảo quản bất hợp pháp để cải thiện vẻ ngoài. Mặc dù trông hấp dẫn, những quả dưa chuột này chứa đầy dư lượng hóa chất, khó làm sạch và không tốt cho sức khỏe. Do đó bạn nên tránh mua.

Quan niệm sai lầm thứ 4: Cho rằng "dưa chuột to" sẽ ngon và được hời, giúp tiết kiệm chi phí

Một số người lớn tuổi thích chọn những loại rau củ to nhất khi mua sắm, vì họ nghĩ một quả to tương đương với 2 củ nhỏ, như vậy là mua được giá hời.

Nhưng với dưa chuột, to hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn.

Dưa chuột càng lớn thì chu kỳ sinh trưởng càng dài và càng chín kỹ/già. Ở giai đoạn này, vỏ dưa chuột trở nên rất dày, hạt bên trong cứng lại và chuyển sang màu vàng, và các chất dinh dưỡng thiết yếu nhất, như nước và vitamin C, đã bị mất đi từ lâu.

Điều nguy hiểm hơn nữa là dưa chuột quá chín hoặc già rất dễ bị đắng ở phần gần cuống. Vị đắng này là do "cucurbitacin", khi ăn quá nhiều không chỉ gây tê lưỡi và buồn nôn mà còn gây kích ứng dạ dày và ruột, dẫn đến tiêu chảy.

Vậy, làm thế nào để chọn được loại dưa chuột ngon?

Đừng vội vàng, hãy nhớ nguyên tắc đơn giản này: "ngửi, cân và nhìn"!

Đầu tiên, hãy ngửi: Đưa quả dưa chuột lại gần mũi và ngửi.

Dưa chuột ngon có mùi thơm tự nhiên, nhẹ nhàng và sảng khoái. Nếu bạn ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc hoặc mùi chua, hãy quay lưng và bỏ đi.

Thứ hai, hãy cân chúng: Chọn 2 quả dưa chuột có kích thước tương tự nhau và ước lượng trọng lượng của chúng bằng tay. Nếu thấy nặng tay, nghĩa là nó tươi nhờ lượng nước còn nguyên vẹn; nếu thấy nhẹ tay, chắc chắn là nó đã héo và không còn tươi.

Thứ ba, kiểm tra bề mặt xem có gai và các vết sần sùi hay không.

Dưa chuột ngon thường có gai ngắn, dày, các đường vân dọc sâu, khi sờ tay vào sẽ thấy nhám/sần sùi trên bề mặt, và màu xanh trắng tự nhiên.

Tóm lại:

Mua thực phẩm không chỉ là vấn đề nhìn hình thức; điều mà tất cả chúng ta nên quan tâm là thực phẩm ngon, an toàn và tốt cho sức khỏe. Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng nữa. Hãy chi tiêu tiền một cách khôn ngoan để gia đình bạn có thể ăn uống trong yên tâm. Hãy lưu lại những mẹo chọn mua dưa chuột này và "mách" cho những người thân trong gia đình bạn nhé!