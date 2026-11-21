Sau chọc hút trứng, có người vui mừng khi nhận được kết quả hàng chục noãn, tạo được nhiều phôi, nhưng cũng có người lặng đi khi biết mình chỉ còn một, hai phôi để tiếp tục hành trình IVF. Con số ít ỏi ấy đôi khi trở thành nỗi ám ảnh, khiến người phụ nữ tự hỏi liệu cơ hội làm mẹ của mình có đang dần khép lại.

Nhưng liệu số lượng phôi có thể quyết định toàn bộ khả năng đón con? Với BS Vũ Viết Hoàng, Trung tâm y học sinh sản & hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, số lượng là một yếu tố cần xem xét, nhưng không phải thước đo duy nhất cho cơ hội thành công. Điều quan trọng hơn là hiểu đúng tình trạng sinh sản của bản thân, đánh giá chất lượng phôi và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Khi số lượng không định đoạt chất lượng của phôi

Trong số phát sóng có tên "Nước mắt trong phòng Lab" của series podcast "Kỳ tích từ phòng Lab", BS Vũ Viết Hoàng chia sẻ, số lượng noãn và phôi có thể chịu ảnh hưởng bởi dự trữ buồng trứng. Nó thường được đánh giá thông qua xét nghiệm AMH kết hợp siêu âm đếm nang thứ cấp, tuổi của người phụ nữ, mức độ đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng; cũng như chất lượng tinh trùng của người chồng. Những yếu tố này khác nhau ở mỗi người, khiến kết quả IVF giữa các cặp vợ chồng không giống nhau.

BS Vũ Viết Hoàng, Trung tâm y học sinh sản & hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Hai phụ nữ cùng độ tuổi, thậm chí có kết quả AMH tương tự, vẫn có thể đáp ứng khác nhau với phác đồ kích trứng và tạo ra những kết quả phôi khác nhau. Bởi vậy, so sánh số phôi của mình với người khác thường chỉ làm tăng thêm áp lực mà không giúp đánh giá chính xác cơ hội làm mẹ.

Chẳng hạn như trường hợp của một nữ điều dưỡng được BS Viết Hoàng chia sẻ trong podcast là một ví dụ. Nữ điều dưỡng từng rơi vào tuyệt vọng khi phát hiện AMH chỉ còn 0,01, siêu âm hai bên buồng trứng chỉ có một nang noãn, dù trước đó đi khám nhiều nơi đều được nhận xét là bình thường. Bác sĩ từng nhận định chị có khả năng phải xin noãn, nhưng sau khi động viên, hai bên quyết định thử hướng gom noãn qua nhiều chu kỳ với phác đồ phù hợp. Đến chu kỳ thứ ba, chị chọc hút được 3 noãn. Dù áp lực chi phí và tác dụng phụ của thuốc khiến chị nhiều lần nản lòng, kết quả tạo phôi sau đó mang lại hy vọng, cả 3 phôi đều đạt ngày 5, có chất lượng hình thái tốt. Hiện chị đang chuẩn bị niêm mạc tử cung để chuyển phôi.

Trường hợp này cho thấy, ít noãn không đồng nghĩa với hết cơ hội. Việc lựa chọn phác đồ phù hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng và cá thể hóa điều trị có thể giúp người bệnh tìm được hướng đi khả thi hơn.

Ngoài phôi, khả năng mang thai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như khả năng tiếp nhận của niêm mạc tử cung, tình trạng buồng tử cung, nội tiết và sức khỏe tổng thể của người mẹ. Một phôi có tiềm năng phát triển tốt cần được chuyển vào thời điểm và trong điều kiện phù hợp để có cơ hội làm tổ.

Một phôi có tiềm năng phát triển tốt cần được chuyển vào thời điểm và trong điều kiện phù hợp để có cơ hội làm tổ.

Những mầm sống được nâng niu trong phòng Lab

Nếu với gia đình làm IVF, mỗi phôi đều gắn với hy vọng, thời gian, chi phí và những tháng ngày chờ đợi, thì trong phòng Lab, mỗi phôi cũng được chuyên viên phôi học theo dõi, đánh giá cẩn thận qua từng giai đoạn phát triển.

Cũng trong podcast "Kỳ tích từ phòng Lab", BS Viết Hoàng chia sẻ thêm trường hợp một phụ nữ 46 tuổi đã trải qua 3 lần IVF thất bại. Ở lần thứ tư, chị chỉ có 2 phôi ngày 6 chất lượng hình thái trung bình. Dù việc sinh thiết, sàng lọc di truyền tiềm ẩn rủi ro khiến phôi khó phát triển sau rã đông, ê-kíp phòng Lab vẫn cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện theo nguyện vọng của người bệnh. Kết quả, một phôi bất thường, phôi còn lại khảm mức độ thấp và được cân nhắc chuyển sau tư vấn chuyên môn. May mắn sau chuyển phôi thành công, chị đã mang thai hơn 10 tuần, thai đang phát triển thuận lợi theo chia sẻ của bác sĩ.

Có phải cứ chọc được nhiều trứng, tạo được nhiều phôi thai là sẽ có em bé

Câu chuyện này cho thấy vai trò quan trọng của phòng Lab trong việc đánh giá, sinh thiết, bảo quản và theo dõi phôi qua từng giai đoạn. Phòng Lab không thể bảo đảm phép màu, nhưng sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên viên phôi học và bác sĩ có thể giúp bệnh nhân nhận diện và tận dụng cơ hội phù hợp nhất.

Lựa chọn phác đồ vừa vặn thay vì tạo thêm áp lực

Với những phụ nữ có ít noãn hoặc ít phôi, điều cần làm sau một chu kỳ IVF chưa đạt kết quả như mong muốn là gì? Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, BS Viết Hoàng đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi rằng, nếu một chu kỳ IVF chưa đạt kết quả như mong muốn thì cũng không nên vội tuyệt vọng, thay vào đó, họ cần cùng bác sĩ tìm nguyên nhân để điều chỉnh hướng điều trị. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể cân nhắc thay đổi phác đồ kích trứng, gom noãn hoặc phôi qua nhiều chu kỳ, đồng thời đánh giá và cải thiện sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng trước khi can thiệp tiếp.

Trong hành trình IVF, nhiều phôi không đồng nghĩa chắc chắn thành công, cũng như một vài phôi không có nghĩa hy vọng đã cạn.

Người bệnh nên chủ động trao đổi với bác sĩ về cơ hội hiện tại, những yếu tố có thể cải thiện và chi phí dự kiến để có những hướng đi phù hợp sau đó.

IVF vốn đã là hành trình nhiều áp lực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe tinh thần, trao đổi thẳng thắn với bạn đời và thống nhất giới hạn về thời gian, tài chính cũng quan trọng không kém việc chuẩn bị cho một chu kỳ điều trị mới. Người phụ nữ không cần tự nhận trách nhiệm cho mọi kết quả, bởi khả năng sinh sản chịu tác động của nhiều yếu tố sinh học nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai.

Đừng để số lượng phôi trở thành lý do để tự trách mình. Trong hành trình IVF, nhiều phôi không đồng nghĩa chắc chắn thành công, cũng như một vài phôi không có nghĩa hy vọng đã cạn. Điều quan trọng là trân trọng cơ hội đang có, hiểu đúng tình trạng của bản thân và cùng bác sĩ tìm ra chiến lược phù hợp nhất. Đôi khi, hành trình đón con không bắt đầu bằng thật nhiều phôi, mà bằng việc trao cho một mầm sống có tiềm năng cơ hội phát triển trong những điều kiện tốt nhất có thể.