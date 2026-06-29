Thế giới ẩm thực gia đình luôn ẩn chứa những công thức diệu kỳ, nơi mà chỉ bằng vài nguyên liệu mộc mạc và một chút thay đổi trong kỹ thuật chế biến, chúng ta đã có thể tạo ra những món ăn xuất sắc không kém nhà hàng. Mới đây, cộng đồng yêu bếp đang truyền tay nhau một đoạn video hướng dẫn nấu món "canh nấm mỡ, bí đao, thịt bò" cực kỳ hấp dẫn. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của món canh này không nằm ở việc sử dụng các loại nước hầm xương cầu kỳ, mà nằm ở kỹ thuật áp chảo nấm mỡ để chiết xuất trọn vẹn tinh chất umami tự nhiên.

Cùng với độ thanh mát của bí đao và sự mềm mại của những lát thịt bò tươi rói: Món canh này tự hào mang đến một thứ nước dùng ngọt lịm, thanh khiết. Cùng xắn tay áo vào bếp để khám phá ngay bí quyết nấu món canh giải nhiệt cực phẩm này nhé!

Bí mật của nước dùng tự nhiên: Kỹ thuật áp chảo nấm mỡ

Nhiều người thường có thói quen thái nhỏ nấm và thả trực tiếp vào nước đang sôi khi nấu canh. Tuy nhiên, để đánh thức toàn bộ hương vị tinh túy của nấm mỡ, công thức này lại yêu cầu một bước xử lý hoàn toàn khác biệt: Áp chảo ép nước ngọt.

Đầu tiên, bạn rửa sạch những cây nấm mỡ trắng ngần, cắt bỏ phần gốc cứng. Bắc một chiếc nồi lên bếp, cho vào một chút xíu dầu ăn. Khi dầu nóng, bạn xếp những cây nấm mỡ vào nồi (có thể úp ngược phần mũ nấm xuống). Dưới tác động của nhiệt độ: Nấm sẽ bắt đầu xèo xèo và từ từ tiết ra những giọt nước cốt màu nâu nhạt.

Đây chính là "linh hồn" của món canh: Phần nước này chứa hàm lượng amino acid vô cùng dồi dào, tạo ra vị ngọt umami tự nhiên mà không một loại bột ngọt nhân tạo nào có thể sánh kịp. Khi nấm đã chín xém và tiết hết nước ngọt, bạn mới dùng kéo cắt đôi từng cây nấm ngay trong nồi để chúng dễ ăn hơn và tiếp tục nhả vị ngọt vào nước dùng.

Bí đao thanh mát: Chìa khóa cân bằng dinh dưỡng mùa hè

Sau khi đã có phần cốt nấm đậm đà, bước tiếp theo là đổ trực tiếp nước sôi vào nồi. Việc sử dụng nước sôi thay vì nước lạnh sẽ giúp giữ nhiệt độ ổn định, khiến nước canh chuyển sang màu hơi đục, béo ngậy và thơm lừng hương nấm.

Tiếp đó, bạn thả những miếng bí đao đã được gọt vỏ, thái miếng vuông vức (độ dày vừa phải) vào nồi. Bí đao vốn là một loại thực phẩm mang tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tiêu thũng cực kỳ hiệu quả trong mùa hè. Đun sôi nồi canh và duy trì ngọn lửa vừa trong khoảng 8 phút. Khoảng thời gian này đủ để những miếng bí đao chín mềm, chuyển sang trạng thái trong veo, ngấm đẫm vị ngọt của nước nấm mà vẫn không bị nát tươm.

Lúc này, vì phần nước nền đã quá xuất sắc nên việc nêm nếm gia vị được tinh giản tối đa. Bạn chỉ cần cho thêm một chút muối để làm đậm đà và một xíu hạt nêm gà (kê tinh) để khơi dậy hương vị. Tuyệt đối không dùng nước mắm hay các gia vị nặng mùi khác để tránh làm lấn át đi sự thanh tao nguyên bản của món ăn.

Nhúng thịt bò: Đỉnh cao của sự mềm mại

Khâu cuối cùng và cũng là khâu cần sự nhanh tay lẹ mắt nhất chính là xử lý thịt bò. Thịt bò để nấu canh nên chọn phần lõi rùa, thăn nội hoặc bắp bò, mang đi thái thành những lát thật mỏng. Bạn có thể ướp sơ thịt bò với chút dầu ăn và bột năng trước để thịt giữ được độ ẩm.

Khi bí đao đã chín mềm và nước canh đang sôi sùng sục, bạn nhanh tay thả toàn bộ lượng thịt bò vào nồi. Dùng đũa đảo nhẹ để các thớ thịt tơi ra. Chìa khóa để có một bát canh thịt bò hoàn hảo là: Chỉ nhúng thịt trong khoảng 15 đến 20 giây. Ngay khi thấy những miếng thịt bò vừa chuyển sang màu chín tái (hết màu đỏ hồng), bạn phải lập tức tắt bếp ngay. Việc nấu quá lâu sẽ khiến thịt bò bị dai, dai nhách và mất đi độ ngọt tứa nước.

Múc canh ra một chiếc tô lớn, rắc thêm một vốc rau mùi (ngò rí) thái nhỏ lên trên cùng để điểm xuyết màu xanh và tạo hương thơm dịu nhẹ. Húp một ngụm nước canh nóng hổi: Bạn sẽ lập tức cảm nhận được sự thanh khiết lan tỏa trong khoang miệng. Cắn một miếng nấm sần sật, một miếng bí đao mềm rục tan trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng thớ thịt bò tươi non, ngọt lịm: Tất cả tạo nên một bản giao hưởng ẩm thực vô cùng êm ái. Bát canh bò nấm mỡ bí đao không chỉ là một thức quà giải nhiệt xuất sắc mà còn là minh chứng cho thấy: Đôi khi, sự tối giản trong cách chế biến lại mang đến những hương vị thăng hoa và khó quên nhất!