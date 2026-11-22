Nhà chỉ có hai người nên mỗi bữa tôi thường không nấu nhiều món, mà luôn ưu tiên sự đa dạng nguyên liệu và đủ đầy dinh dưỡng. Dù là món xào hay món canh, vợ chồng tôi đều thích kết hợp nhiều nguyên liệu trong cùng một nồi với khẩu phần vừa vặn. Như vậy là mỗi món ăn đều thỏa mãn vừa đa dạng cả về nguyên liệu lẫn hương vị, lại vừa tốt cho sức khỏe.

Món chính hôm nay là canh sườn heo hầm củ mài, đậu phụ và nấm sò. Sự kết hợp hài hòa giữa thịt và rau củ tạo nên một nồi canh thanh ngọt, bổ dưỡng. Nước dùng trong veo, thơm dịu; chỉ cần húp một ngụm nhỏ cũng đủ thấy hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày. Trong tiết trời mùa đông, trong bữa cơm được nhâm nhi một bát canh nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn.

Sườn heo được hầm mềm mọng, chỉ cần khẽ chạm đũa là thịt đã róc khỏi xương. Đậu phụ tươi ngấm đẫm vị ngọt tự nhiên của nước dùng, cắn một miếng là cảm nhận ngay vị đậm đà tan trong miệng; nấm sò thì mềm mượt, giòn nhẹ sần sật. Đặc biệt, củ mài mùa này đang độ ngon nhất: bở tơi, dẻo mịn và ngọt thanh. Ăn củ mài vào mùa đông không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho tỳ vị. Cứ cách vài ngày nhà tôi lại ăn một bữa, cảm giác dạ dày lúc nào cũng nhẹ nhõm, êm ái. Vì mê món canh này nên lần nào nấu tôi cũng phải húp cạn vài bát, gắp thêm miếng củ mài bở tơi cùng miếng đậu mềm béo ăn kèm cơm nóng thì ấm lòng vô cùng.

Nấu canh sườn heo thực ra lại nhàn nhất, chẳng tốn nhiều công đứng bếp. Chỉ cần cho sườn heo vào hầm rồi tiếp tục thêm nguyên liệu vào hầm cùng. Trong lúc chờ nồi canh chín, chúng ta xào nhanh một đĩa rau thập cẩm là bữa tối đã tươm tất.

Món xào hôm nay là sự kết hợp của ớt chuông đỏ, cải thảo và một ít rau xanh. Phải công nhận ớt chuông mùa này ngọt đến bất ngờ, ngay cả ăn sống cũng giòn tan và mọng nước. Nhưng bất ngờ hơn cả là cải thảo mùa đông - đây thực sự là loại cải ngọt nhất tôi từng ăn, ngay cả phần cọng trắng cũng giòn ngọt.

Cách làm hai món này vô cùng đơn giản:

Với món canh sườn heo hầm: Sườn heo cho vào nồi nước lạnh chần sơ để loại bỏ tạp chất rồi rửa sạch. Cho sườn, nấm sò, vài lát gừng, lượng nước vừa đủ cùng một chút rượu nấu ăn vào nồi. Đun sôi trên lửa lớn rồi hạ nhỏ lửa, ninh liu riu trong khoảng 45 phút. Đậu phụ cắt miếng vừa ăn và thả vào hầm ngay khi sườn heo và nấm sò nấu được khoảng 30 phút; đậu phụ càng hầm lâu càng ngấm sâu vị ngọt umami của nước dùng. Khoảng 20 phút trước khi tắt bếp, bạn cho củ mài vào vào nấu cùng đến khi chín mềm bở, cuối cùng mới nêm muối cho vừa ăn.

Mẹo nhỏ chọn và sơ chế củ mài: Bạn nên chọn loại củ mài cứng trồng trên đất phù sa - dáng củ thường không thẳng, độ dày không đều và có nhiều rễ lông mảnh. Khi gọt vỏ, thịt củ mài muốt, rất nhớt và trơn. Nhựa dễ gây kích ứng da nên bạn nhớ đeo găng tay khi sơ chế để tránh bị ngứa nhé.

Với món rau xào: Tôi dùng mỡ lợn để xào giúp món rau dậy mùi thơm và bóng bẩy hơn hẳn. Đầu tiên, trút ớt chuông thái lát vào đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 10 giây để giữ độ giòn ngọt và màu đỏ bắt mắt. Cải thảo, tách riêng phần cọng và phần lá, thái miếng vừa ăn. Cho phần cọng vào đảo trước đến khi rìa hơi trong lại, tiếp đó mới trút phần lá và rau cải thìa vào, nêm chút muối vừa miệng rồi tắt bếp. Lưu ý là bạn không cần châm thêm bất kỳ giọt nước nào, vì cải thảo rất non mềm và sẽ tự tiết ra nước ngọt.

Chỉ với 2 món ăn thanh đạm, ấm nóng mà không hề ngấy, bữa cơm mùa đông đã trọn vẹn cả hương vị lẫn dinh dưỡng. Chi phí cho cả bữa chưa đến 100 nghìn đồng, vừa tiết kiệm thời gian đứng bếp, vừa nhẹ nhàng cho ví tiền.

Không biết thực đơn giản dị mà ấm áp như thế này có hợp khẩu vị của bạn không?