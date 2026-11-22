Nguyên liệu chính là cà chua, trứng và bí ngòi, tất cả đều là những nguyên liệu thông dụng hàng ngày, có đầy ngoài chợ. Cà chua và trứng là sự kết hợp hoàn hảo để tạo nên hương vị thơm ngon của bí ngòi. Món ăn có vị chua thanh, thơm phức, hấp dẫn và rất hợp với cơm. Cách ăn ngon nhất là trộn với cơm. Công thức này cũng rất đơn giản và dễ làm.

Không cần dài dòng nữa, ngay dưới đây là cách làm món bí ngòi xào cà chua và trứng. Món này vô cùng dễ làm, chỉ vài phút xào nấu là xong. Nó đặc biệt phù hợp cho những ngày bạn tan làm muộn hoặc khi lười nấu nướng quá nhiều. Chỉ một món này thôi và bạn sẽ ăn hết cả một nồi cơm. Xem các bước chi tiết ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu nấu món bí ngòi xào cà chua và trứng

2 quả cà chua, 1 quả bí ngòi, 4 quả trứng gà, lượng hành lá, gừng và tỏi băm vừa đủ, nước tương, dầu hào, một chút bột tiêu, muối và lượng dầu ăn vừa đủ, bột nêm vị gà.

Cách nấu món bí ngòi xào cà chua và trứng

Bước 1: Chuẩn bị các nguyên liệu chính, bắt đầu với bí ngòi và cà chua. Rửa sạch bí ngòi và bổ đôi theo chiều dọc. Sau đó thái thành các miếng theo đường chéo. Cà chua rửa sạch và cắt thành từng miếng. Đập trứng vào một cái bát và đánh đều. Chiên sơ trứng trong dầu cho đến khi chín, rồi xắt thành các miếng nhỏ, để sang một bên. Tiếp theo, chuẩn bị một chiếc bát, trộn hai muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào, một nhúm tiêu, một nhúm muối, đường và bột nêm vị gà. Thêm một ít nước và khuấy đều. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, gừng và tỏi băm nhỏ.

Bước 2: Khi các nguyên liệu và gia vị đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu nấu. Sau khi đun khô chảo, cho một ít dầu ăn vào và đun nóng. Sau đó thêm phần gốc hành lá thái nhỏ, gừng và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó, cho cà chua thái miếng và bí ngòi vào chảo và xào đều trên lửa lớn. Nên cho một chút muối trong khi xào để giúp bí ngòi hấp thụ hương vị và cà chua nhanh tiết ra nước.

Bước 3: Giữ lửa lớn và xào cho đến khi nước sốt xuất hiện. Sau đó cho các miếng trứng đã xắt nhỏ và phần nước sốt đã chuẩn bị vào. Tiếp tục xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện và chín đều. Sau đó thêm một chút hành lá thái nhỏ vào là bạn có thể lấy món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món bí ngòi xào cà chua và trứng

Đây là một món xào rất đơn giản, nấu chỉ trong vài phút là xong. Món ăn có màu sắc bắt mắt, kích thích vị giác. Cà chua và trứng mang lại hương vị tuyệt vời cho bí ngòi, làm cho món ăn đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm. Món ăn này chắc chắn rất đáng thử trong bữa cơm ngày mùa đông hoặc khi bạn không có nhiều thời gian sau khi tan làm!

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món món bí ngòi xào cà chua và trứng!