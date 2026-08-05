Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới, thông điệp xuyên suốt Better Choice Awards 2026

Mùa giải thứ tư năm nay đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa chương trình bước sang giai đoạn phát triển mới với thông điệp cốt lõi mang tên "Innovation Beyond Borders: Đổi mới Vượt Biên giới". Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch không ngừng, thông điệp này mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc và mang tính thời đại.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại buổi công bố.

Trước hết, nó phản ánh một xu hướng tất yếu, nơi ranh giới giữa các lĩnh vực truyền thống như công nghệ, ô tô, tài chính hay y tế đang dần bị xóa nhòa dưới sự tác động của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đổi mới Vượt biên giới không chỉ là việc áp dụng một công nghệ đơn lẻ, mà là sự giao thoa, kết nối xuyên ngành để tạo ra những giải pháp toàn diện nhất.

Hơn thế nữa, thông điệp này còn được đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng nỗ lực vươn mình ra thị trường khu vực và quốc tế. Chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển vị thế của Việt Nam, từ một thị trường tiếp nhận công nghệ, nay đã chủ động trở thành một đối tác đóng góp giá trị vào hệ sinh thái toàn cầu.

Ông Phạm Xuân Hà: Giám đốc Sự kiện cấp cao - Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp, Trưởng ban tổ chức Better Choice Awards.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó và bám sát với tình hình thực tế của thị trường, ban tổ chức đã tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống vinh danh với bốn trục giải thưởng chính. Sự phân chia rõ ràng này giúp phản ánh một bức tranh toàn diện hơn về hệ sinh thái hiện tại ở Việt Nam.

Đầu tiên phải kể đến Smart Choice Awards, trục giải tiếp tục sứ mệnh tôn vinh các sản phẩm công nghệ tiêu dùng nổi bật nhất trên thị trường. Từ điện thoại thông minh, máy tính xách tay phục vụ công việc, cho đến các thiết bị gia dụng thông minh giúp nâng cao chất lượng sống. Trục giải này đóng vai trò như một kim chỉ nam, giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm thông minh.

Thứ hai là Car Choice Awards, một hạng mục luôn thu hút sự quan tâm lớn, dành riêng cho thị trường ô tô và các phương tiện di chuyển. Hạng mục ghi nhận những sản phẩm và hệ sinh thái di chuyển mang lại giá trị thiết thực trên từng cung đường.

Tiếp nối là Innovative Choice Awards, trục giải hướng tới các giải pháp đổi mới, sáng kiến và thương hiệu chuyển đổi số đột phá. Dù đó là các nền tảng trong ngành tài chính, phương pháp giảng dạy trong giáo dục, sự tối ưu trong y tế hay tự động hóa sản xuất, tất cả đều được xem xét kỹ lưỡng. Mỗi trục giải nói trên đại diện cho một nhóm lựa chọn quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt.

Điểm nhấn nổi bật và khác biệt nhất trong mùa giải 2026 chính là sự ra đời của trục giải thứ tư mang tên Nation Builders Awards. Đây là một điều chỉnh chiến lược khi ban tổ chức quyết định thay thế hạng mục tài chính tiêu dùng của các mùa trước nhằm nâng tầm quy mô.

Sự thay đổi này cho thấy tầm nhìn vĩ mô của sự kiện, hướng đến việc tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của đất nước. Hạng mục vinh danh các doanh nghiệp có thành tựu xây dựng hạ tầng và năng lượng quốc gia, khơi thông huyết mạch tài chính, phát triển công nghệ chiến lược, cải thiện chất lượng sống người Việt, hay các đối tác đầu tư nước ngoài kiến tạo cứ điểm toàn cầu và các doanh nghiệp khởi nghiệp đột phá.

Để bảo đảm tính chuyên môn, Nation Builders Awards vận hành theo hai mạch xét chọn song song. Mạch thứ nhất là Doanh nghiệp Kiến tạo đất nước hoàn toàn do hội đồng chuyên môn và đại diện các cơ quan nhà nước thẩm định. Mạch thứ hai là Bình chọn Kiêu hãnh Việt Nam do người dùng trực tiếp đánh giá, khép lại bằng danh hiệu Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam. Cách làm này giúp giải thưởng vừa có sức nặng chuyên môn, vừa thu nhận trọn vẹn sự tin tưởng từ công chúng.

Với cấu trúc bài bản qua bốn trục giải riêng biệt, Better Choice Awards 2026 tạo cơ hội lớn để các thương hiệu tự định vị bản thân. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng dựa vào những tiêu chí đã công bố để xác định sản phẩm hay dịch vụ của mình phù hợp với hạng mục nào. Đồng thời, đối với độc giả và những người theo dõi sự thay đổi cấu trúc giải qua từng mùa, họ có thể nắm bắt rõ hơn về sự dịch chuyển và xu hướng của thị trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hạng mục và tiêu chí đánh giá đã được công bố công khai trên website chính thức của chương trình. Các doanh nghiệp hãy nhanh chóng đối chiếu lĩnh vực hoạt động của mình để chuẩn bị hồ sơ tham gia phù hợp.