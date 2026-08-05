Các nhóm hạng mục Smart Choice Awards 2026 và cách đối chiếu sản phẩm để tham gia

Thị trường công nghệ tiêu dùng ngày càng mở rộng với sự xuất hiện của nhiều dòng sản phẩm mới, từ smartphone, laptop, thiết bị gia dụng thông minh đến các nền tảng số và giải pháp ứng dụng AI. Ranh giới giữa các nhóm sản phẩm cũng dần trở nên linh hoạt hơn khi một thiết bị có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, còn một công nghệ mới có thể xuất hiện ở nhiều lĩnh vực cùng lúc.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ thống hạng mục rõ ràng không chỉ giúp quá trình đánh giá trở nên khách quan hơn mà còn giúp mỗi sản phẩm được đặt vào đúng nhóm để thể hiện những giá trị nổi bật của mình. Đây cũng là cách Smart Choice Awards 2026 tổ chức hệ thống đề cử, hướng tới việc đánh giá sản phẩm theo nhu cầu sử dụng thay vì chỉ dựa trên phân khúc hay thông số kỹ thuật.

Khác với cách phân loại thuần túy theo cấu hình hoặc mức giá, các hạng mục của Smart Choice Awards được thiết kế dựa trên hai yếu tố song song: nhóm sản phẩm và giá trị mà sản phẩm mang lại cho người dùng. Điều này giúp các thương hiệu dễ dàng xác định đâu là hạng mục phù hợp nhất với sản phẩm của mình, đồng thời tạo điều kiện để hội đồng đánh giá có thể so sánh những sản phẩm có cùng mục tiêu phục vụ người dùng.

Ví dụ, trong nhóm thiết bị công nghệ cá nhân sẽ có những hạng mục dành cho điện thoại, máy tính, thiết bị đeo hay phụ kiện. Bên cạnh đó là các hạng mục tôn vinh những giá trị cụ thể như trải nghiệm AI, thiết kế, hiệu quả làm việc, giải trí, chăm sóc sức khỏe hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm người dùng. Với cách tiếp cận này, mỗi sản phẩm được nhìn nhận trong đúng bối cảnh phát huy thế mạnh của mình.

Việc phân nhóm cũng giúp hạn chế tình trạng những sản phẩm có định vị rất khác nhau phải cạnh tranh trực tiếp chỉ vì cùng thuộc một dòng thiết bị. Thay vào đó, Smart Choice Awards hướng tới việc tìm ra những đại diện phù hợp nhất trong từng nhu cầu sử dụng, đúng với tinh thần "Better Choice" đã được chương trình theo đuổi qua nhiều mùa giải.

Một điểm quan trọng khác là tiêu chí đánh giá của Smart Choice Awards không chỉ xoay quanh các yếu tố kỹ thuật. Hội đồng sẽ xem xét tổng thể trải nghiệm mà sản phẩm mang lại, mức độ giải quyết nhu cầu thực tế, tính đổi mới, khả năng tiếp cận người dùng và những giá trị tạo ra trong quá trình sử dụng. Đây là những yếu tố giúp một sản phẩm tạo được khác biệt trên thị trường, ngay cả khi không sở hữu cấu hình cao nhất hay mức giá đắt nhất.

Đối với các thương hiệu công nghệ, việc lựa chọn đúng hạng mục ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ sẽ giúp quá trình đề cử diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời thể hiện rõ thông điệp mà sản phẩm muốn mang tới người dùng. Mỗi hạng mục đều có tiêu chí và đối tượng xét chọn riêng, vì vậy việc đối chiếu kỹ với định vị sản phẩm sẽ là bước quan trọng trước khi hoàn thiện hồ sơ tham gia.

Danh sách đầy đủ các hạng mục của Smart Choice Awards 2026 sẽ được công bố trên website chính thức của Better Choice Awards trong giai đoạn nhận hồ sơ. Các thương hiệu có thể tham khảo thông tin chi tiết để lựa chọn hạng mục phù hợp, đồng thời chuẩn bị đầy đủ tài liệu giới thiệu sản phẩm trước khi chương trình chính thức bước vào giai đoạn đề cử và bình chọn.