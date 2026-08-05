Smart Choice Awards - nơi sản phẩm công nghệ tiêu dùng được soi bằng con mắt người dùng thật

Thị trường công nghệ tiêu dùng đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Mỗi năm, hàng trăm mẫu smartphone, laptop, thiết bị gia dụng thông minh, thiết bị đeo hay dịch vụ số mới lần lượt ra mắt, mang theo những lời hứa về công nghệ tiên tiến, tính năng đột phá và trải nghiệm vượt trội. Điều đó mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, nhưng cũng khiến việc tìm ra sản phẩm thực sự phù hợp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một thiết bị sở hữu cấu hình mạnh chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Giá bán cao cũng không đồng nghĩa với việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng. Điều người tiêu dùng cần ngày càng không chỉ là một bảng thông số ấn tượng, mà còn là những đánh giá khách quan, xuất phát từ trải nghiệm thực tế và đặt trong đúng bối cảnh sử dụng.

Đó cũng là lý do Smart Choice Awards tiếp tục đồng hành cùng Better Choice Awards 2026 với vai trò là hệ thống giải thưởng dành riêng cho lĩnh vực công nghệ tiêu dùng. Đây là nơi các sản phẩm được đánh giá không chỉ dựa trên những gì nhà sản xuất công bố, mà còn thông qua góc nhìn của những người trực tiếp trải nghiệm, sử dụng và theo dõi thị trường công nghệ.

Tiếp nối tinh thần của Better Choice Awards, Smart Choice Awards không hướng tới việc tìm ra một sản phẩm "mạnh nhất" hay "cao cấp nhất". Thay vào đó, hệ thống giải thưởng tập trung vào những sản phẩm mang lại giá trị thực tế, phù hợp với từng nhóm người dùng và từng nhu cầu sử dụng khác nhau. Đây cũng là định hướng đã tạo nên bản sắc của Better Choice Awards trong nhiều mùa giải, khi tiêu chí "phù hợp hơn" luôn được đặt lên hàng đầu.

Ở mùa giải 2026, Smart Choice Awards tiếp tục gắn với hệ chuyên môn công nghệ của GenK, một trong những đơn vị báo chí theo dõi lĩnh vực công nghệ tiêu dùng lâu năm tại Việt Nam. Kinh nghiệm cập nhật thị trường, thử nghiệm sản phẩm và phân tích xu hướng công nghệ của đội ngũ GenK là nền tảng để xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cho các hạng mục thuộc Smart Choice Awards.

Điểm nhấn đáng chú ý của Smart Choice Awards năm nay là cấu trúc hội đồng đánh giá nhiều góc nhìn. Bên cạnh các chuyên gia và nhà báo công nghệ giàu kinh nghiệm, hội đồng còn có sự tham gia của những người tiêu dùng có ảnh hưởng trong cộng đồng công nghệ. Cách tiếp cận này giúp quá trình đánh giá cân bằng giữa chuyên môn kỹ thuật và trải nghiệm sử dụng thực tế, phản ánh đầy đủ hơn những yếu tố mà người dùng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm.

Không chỉ hướng đến việc ghi nhận các sản phẩm nổi bật, Smart Choice Awards còn mong muốn trở thành một kênh tham khảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục. Mỗi đề cử, mỗi hạng mục và mỗi sản phẩm được vinh danh đều hướng đến việc trả lời câu hỏi quan trọng nhất: sản phẩm này phù hợp với ai và mang lại giá trị gì trong quá trình sử dụng.

Smart Choice Awards 2026 cũng là sân chơi dành cho các thương hiệu công nghệ, nhà sản xuất và đơn vị phân phối giới thiệu những sản phẩm, giải pháp tiêu biểu đã tạo ra giá trị thực tế cho người dùng Việt trong năm qua. Việc tham gia chương trình không chỉ là cơ hội được ghi nhận bởi hội đồng chuyên môn mà còn là dịp để lắng nghe đánh giá trực tiếp từ cộng đồng người tiêu dùng.

Cổng bình chọn của Better Choice Awards 2026 sẽ chính thức mở từ ngày 20/8. Đây sẽ là thời điểm người dùng có thể đồng hành cùng hội đồng đánh giá để lựa chọn những sản phẩm công nghệ xứng đáng, đồng thời góp phần tìm ra những giải pháp thực sự phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam. Các thương hiệu công nghệ cũng được khuyến khích chuẩn bị hồ sơ đề cử để cùng tham gia hành trình tôn vinh những lựa chọn đáng giá của mùa giải năm nay.