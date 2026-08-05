Fujihome vượt LG, Xiaomi, giành chiến thắng hạng mục "Combo sản phẩm nâng tầm chất lượng sống" tại Better List 2026

Khép lại vòng bình chọn tháng 7 của Better List 2026, Fujihome Smart Living Combo: Bộ giải pháp gia dụng cho ngôi nhà mát lành, tiện nghi đã chính thức giành chiến thắng ở hạng mục "Combo sản phẩm nâng tầm chất lượng sống". Với 11.040 lượt bình chọn, Fujihome vượt qua hàng loạt đối thủ đáng chú ý như LG, Xiaomi, Dreame và TCL để trở thành đại diện duy nhất được vinh danh của hạng mục.

Kết quả này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rõ rệt. Thay vì lựa chọn từng thiết bị đơn lẻ, người dùng ngày càng quan tâm đến những hệ sinh thái sản phẩm có khả năng phối hợp với nhau, mang đến trải nghiệm sống đồng bộ và giải quyết nhiều nhu cầu trong cùng một không gian.

Fujihome tiếp cận nhu cầu đó bằng một tổ hợp thiết bị gia dụng tập trung vào hai yếu tố cốt lõi của sức khỏe trong nhà: chất lượng không khí và chất lượng nguồn nước. Bộ sản phẩm bao gồm máy lọc không khí, máy hút ẩm, quạt tuần hoàn, cây nước nóng lạnh cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác, tạo nên một giải pháp tổng thể thay vì chỉ giải quyết một nhu cầu riêng lẻ.

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, các vấn đề như độ ẩm cao, bụi mịn, mùi khó chịu hay nhu cầu sử dụng nước sạch, tiện lợi đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày. Việc kết hợp nhiều thiết bị trong cùng một hệ sinh thái giúp tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời mang đến không gian sống dễ chịu và tiện nghi hơn cho các gia đình.

Đây cũng là điểm khác biệt giúp Fujihome nhận được sự đánh giá cao trong hạng mục. Không chỉ sở hữu các sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, bộ giải pháp còn hướng tới tính bổ trợ giữa các thiết bị, tạo nên giá trị tổng thể lớn hơn so với việc sử dụng từng sản phẩm riêng biệt.

Cuộc đua năm nay quy tụ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường điện máy và gia dụng. Combo LG Fit & Max và Aero Mini hướng tới không gian bếp và chất lượng không khí, Combo Xiaomi nhà sạch, nhà mát khai thác sức mạnh của hệ sinh thái nhà thông minh, Combo Dreame nâng tầm chất lượng sống tập trung vào các thiết bị chăm sóc nhà cửa hiện đại, trong khi Combo TCL A400 Pro Fashion QD-Mini LED TV và loa thanh TCL A65K mang đến trải nghiệm giải trí tại gia. Mỗi đề cử đều có thế mạnh riêng, góp phần tạo nên một trong những hạng mục cạnh tranh nhất của Better List 2026.

Chiến thắng của Fujihome không chỉ ghi nhận sức hút của thương hiệu trong mắt người tiêu dùng mà còn phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét trên thị trường: người dùng đang ưu tiên những hệ sinh thái sản phẩm có khả năng phối hợp để nâng cao chất lượng sống, thay vì lựa chọn các thiết bị hoạt động độc lập. Chính sự đồng bộ, tính bổ trợ và giá trị sử dụng thực tế đã giúp Fujihome vượt qua nhiều tên tuổi lớn để trở thành quán quân hạng mục "Combo sản phẩm nâng tầm chất lượng sống" tại Better List 2026.

Hạnh Phúc