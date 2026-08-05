Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nói gì về vai trò của Better Choice Awards trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia?

Ngày 5/8 tại Hà Nội, Better Choice Awards 2026 chính thức được công bố trong sự kiện có sự tham gia của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Cục Đổi mới sáng tạo và Công ty cổ phần VCCorp.

Tại đây, không chỉ giới thiệu về giải thưởng, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) còn cho thấy Better Choice Awards có vị trí như thế nào trong bức tranh lớn hơn của chính sách đổi mới sáng tạo quốc gia, lý giải vì sao cơ quan này chọn đồng hành với một giải thưởng mang tính thị trường và người tiêu dùng.

Mắt xích cuối cùng của chuỗi đổi mới sáng tạo

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Cùng với đó, Quyết định 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu cụ thể hơn: các nguồn lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường và của người dân.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Xuất phát từ yêu cầu đó, bà Nga nhấn mạnh một ý khá rõ rằng đổi mới sáng tạo không chỉ là công nghệ tiên tiến hay phát minh khoa học kỹ thuật, mà giá trị thực nằm ở chỗ ý tưởng được ứng dụng vào đời sống, tạo ra sản phẩm và dịch vụ giải quyết vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Better Choice Awards chính là mảnh ghép còn thiếu đó, giúp đưa ra các nhận định về giá trị đổi mới sáng tạo khi đã đi vào đời sống thực.

Từ góc nhìn này, giải thưởng bổ sung một thước đo mà các cơ chế đánh giá hiện có chưa bao phủ. Các chương trình của cơ quan quản lý thẩm định năng lực công nghệ và tác động vĩ mô, còn Better Choice Awards đưa thêm dữ liệu về mức độ chấp nhận của người tiêu dùng thông qua cơ chế bình chọn quy mô lớn trên hệ sinh thái VCCorp. Hai lớp thước đo bổ trợ nhau, tạo thành bức tranh đầy đủ hơn về giá trị thực của một sản phẩm hay doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Không dừng lại ở việc đo lường, bà Nga còn nhấn mạnh vai trò tạo động lực thị trường của giải thưởng. Khi một danh hiệu quốc gia được người tiêu dùng nhận diện và có sức nặng thương mại, doanh nghiệp có thêm lý do kinh tế rõ ràng để rót nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thay vì cạnh tranh bằng giá.

Đây là cơ chế khuyến khích mang tính thị trường, đi song song với các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước. Ở chiều rộng hơn, Better Choice Awards còn đảm nhận chức năng đưa câu chuyện đổi mới sáng tạo ra khỏi phạm vi giới chuyên môn, tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng phổ thông thông qua hệ sinh thái báo chí điện tử và các kênh truyền hình đồng hành, biến Gala trao giải trở thành điểm hội tụ cảm xúc khép lại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Kể từ mùa đầu tiên năm 2023, NIC đã nhận lời đồng hành với Better Choice Awards. Suốt bốn kỳ tổ chức, cơ quan này tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá, giới thiệu thành phần hội đồng chuyên môn và kết nối mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế vào quá trình thẩm định.

Ông Phạm Xuân Hà "Giám đốc Sự kiện cấp cao - Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp, Trưởng ban tổ chức Better Choice Awards

Về phía mình, VCCorp mang đến năng lực nội dung và khả năng tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng trên hệ sinh thái báo chí, để tiếng nói của thị trường thực sự có trọng lượng trong kết quả cuối cùng. Chính sự bổ sung giữa hai nguồn lực đó đã tạo nên bản sắc của Better Choice Awards qua các kỳ tổ chức.

Nation Builders Awards — thách thức chuyên môn lớn nhất của mùa giải 2026

Ở mùa giải 2026, yêu cầu chuyên môn đặt ra với NIC cao hơn hẳn các kỳ trước, khi lần đầu tiên khung giải có thêm hạng mục Nation Builders Awards dành cho những doanh nghiệp có đóng góp ở tầm kiến tạo quốc gia.

Đại diện của NIC nhận định đây là hạng mục đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt, vì mỗi danh hiệu trao ra không chỉ ghi nhận một doanh nghiệp mà còn là tuyên bố về những gì đất nước đang thực sự cần ở khu vực doanh nghiệp, từ hạ tầng, năng lượng, tài chính cho đến các nhóm công nghệ chiến lược đã được xác định trong Quyết định 21 năm 2026.

NIC cùng Cục Đổi mới sáng tạo sẽ tham gia trực tiếp vào xây dựng tiêu chí và thành phần hội đồng thẩm định cho hạng mục này, để mọi danh hiệu được trao đều phản ánh đúng thực chất đóng góp và đứng vững trước sự giám sát của dư luận.

Sự tham gia trực tiếp của Cục Đổi mới sáng tạo trong chương trình năm nay cũng được đại diện NIC đánh giá là mang đến cho Better Choice Awards 2026 một tầng bảo chứng chính sách vững chắc hơn so với các kỳ trước, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giải thưởng với các định hướng lớn của ngành.

Cam kết đồng hành và lời mời với cộng đồng doanh nghiệp

Lộ trình triển khai của Better Choice Awards 2026

Khép lại phần phát biểu, bà Nga khẳng định quyết tâm huy động toàn bộ mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ cùng VCCorp và các cơ quan quản lý nhà nước trong suốt mùa giải để giải thưởng tiếp tục giữ được sự khách quan và chiều sâu chuyên môn vốn là nền tảng uy tín của chương trình.

Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 3/10 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia và người dân cùng nhìn thấy rằng đổi mới sáng tạo đã hiện diện trong đời sống hàng ngày của người Việt, chứ không chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm hay trên bàn chính sách.

Với cộng đồng doanh nghiệp, đây là dịp để nhìn nhận Better Choice Awards như một kênh ghi nhận đóng góp thực chất với nền kinh tế, nơi tiêu chí đánh giá đặt giá trị thực mang lại cho người dùng lên trên quy mô doanh nghiệp hay mức độ phủ sóng quảng cáo. Hồ sơ tham dự Better Choice Awards 2026 đang được tiếp nhận đến ngày 19/8.