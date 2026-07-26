Từ Better Choice Awards đến CES: DEEBOT X11 OMNI CYCLONE nối dài hành trình của một robot hút bụi hướng tới trải nghiệm tự động hóa toàn diện

Tại Better Choice Awards 2025, DEEBOT X11 OMNI CYCLONE được xướng tên ở hạng mục "Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc". Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Ecovacs trong việc đưa công nghệ vào giải quyết một nhu cầu rất quen thuộc trong mỗi gia đình: dọn dẹp nhà cửa hiệu quả hơn nhưng cần ít sự can thiệp của người dùng hơn.

Thời điểm ra mắt, DEEBOT X11 OMNI CYCLONE thu hút sự chú ý nhờ triết lý "tự động hóa toàn diện". Thay vì chỉ nâng cấp lực hút hay khả năng lau sàn, Ecovacs tập trung giảm bớt những công việc bảo trì mà người dùng vẫn phải thực hiện với robot hút bụi.

Điểm nhấn của sản phẩm là trạm OMNI có khả năng tự giặt và sấy giẻ lau, tự cấp nước sạch, thu gom nước bẩn, tự làm sạch trạm sau mỗi lần hoạt động. Đặc biệt, hệ thống OMNI CYCLONE sử dụng công nghệ tách bụi dạng cyclone, không cần túi chứa bụi dùng một lần như nhiều mẫu robot khác. Cách tiếp cận này vừa giúp giảm chi phí vật tư tiêu hao, vừa hạn chế việc phải thay túi bụi định kỳ.

Bên cạnh đó, DEEBOT X11 OMNI CYCLONE còn tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ quá trình làm sạch như điều hướng bằng AI, nhận diện và tránh vật cản, công nghệ lau OZMO Roller thế hệ mới, khả năng làm sạch sát mép tường với TrueEdge cùng trợ lý giọng nói YIKO AI. Những tính năng này hướng đến mục tiêu để robot có thể xử lý nhiều tình huống trong thực tế mà không cần người dùng can thiệp quá nhiều.

Nhìn lại sau gần một năm, có thể thấy những công nghệ xuất hiện trên DEEBOT X11 OMNI CYCLONE vẫn tiếp tục là nền tảng trong chiến lược phát triển robot hút bụi của Ecovacs. Hãng duy trì định hướng nâng cao mức độ tự động hóa ở cả robot lẫn trạm sạc, đồng thời cải thiện khả năng làm sạch và nhận diện môi trường thay vì chỉ chạy đua về thông số kỹ thuật.

Định hướng này cũng nhận được sự ghi nhận từ thị trường quốc tế. Cuối năm 2025, DEEBOT X11 OMNI CYCLONE được vinh danh tại CES Innovation Awards 2026, một trong những giải thưởng uy tín dành cho các sản phẩm công nghệ tiêu dùng có tính đổi mới. Đây được xem là sự tiếp nối cho những đánh giá tích cực mà sản phẩm từng nhận được tại Better Choice Awards 2025.

Trong các bài đánh giá của truyền thông quốc tế, DEEBOT X11 OMNI CYCLONE được đánh giá cao ở khả năng tự động hóa, trải nghiệm sử dụng thuận tiện và việc giảm đáng kể các thao tác bảo trì thường gặp trên robot hút bụi. Thay vì chỉ tập trung vào thông số lực hút, nhiều đánh giá cho rằng giá trị lớn nhất của sản phẩm nằm ở việc giúp người dùng dành ít thời gian hơn cho việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.

Sau Better Choice Awards 2025, DEEBOT X11 OMNI CYCLONE cho thấy những đổi mới được ghi nhận tại Việt Nam cũng là xu hướng mà Ecovacs tiếp tục theo đuổi trên thị trường toàn cầu. Những công nghệ được giới thiệu trên mẫu robot này đang dần trở thành nền tảng cho các thế hệ sản phẩm kế tiếp, hứa hẹn tiếp tục xuất hiện trong những cuộc đua công nghệ của năm 2026, trong đó có Better Choice Awards.