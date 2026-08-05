Better Choice Awards 2026 khởi động, lần đầu vinh danh doanh nghiệp kiến tạo đất nước

Ngày 5/8, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội, Công ty cổ phần VCCorp cùng NIC chính thức công bố khởi động Better Choice Awards 2026 (BCA 2026). Chương trình năm nay lần đầu tiên có sự tham gia phối hợp trực tiếp của Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh buổi lễ công bố thông tin Better Choice Awards 2026 tại NIC

Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp, Trưởng ban tổ chức Better Choice Awards, nhắc lại định vị của chương trình: "Better Choice Awards 2026 (BCA 2026) là giải thưởng mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh, khuyến khích, cổ vũ những giá trị đổi mới sáng tạo áp dụng trong đời sống thực phục vụ người tiêu dùng."

Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp phát biểu tại buổi công bố

BCA 2026 tiếp tục theo chủ đề "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" (Innovation Beyond Borders), với 4 nhóm giải thưởng: Smart Choice Awards vinh danh sản phẩm công nghệ tiêu dùng, Car Choice Awards ghi nhận các mẫu xe và hệ sinh thái di chuyển, Innovative Choice Awards dành cho giải pháp và thương hiệu đổi mới trải nghiệm người dùng, và Nation Builders Awards, hạng mục hoàn toàn mới của năm nay.

Nation Builders Awards là điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong sự kiện lần này. Hạng mục xây dựng theo hai mạch xét chọn song song. Mạch Hội đồng mang tên Kiến Quốc do Hội đồng chuyên gia phối hợp cùng NIC thẩm định, đánh giá doanh nghiệp trên sáu trục gồm hạ tầng và năng lượng quốc gia, huyết mạch tài chính quốc gia, công nghệ và công nghiệp chiến lược, chất lượng sống người Việt, đối tác đầu tư nước ngoài kiến tạo cứ điểm toàn cầu, và khởi nghiệp kiến tạo đột phá, khép lại bằng danh hiệu Doanh nghiệp Kiến quốc của Năm. Mạch Bình chọn mang tên Kiêu hãnh Việt Nam do người dùng trực tiếp bình chọn, đỉnh cao là danh hiệu Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của Năm.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh sự thận trọng cần có với hạng mục mới này: "Đây là hạng mục đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt, vì mỗi danh hiệu trao ra không chỉ ghi nhận một doanh nghiệp, mà còn là một tuyên bố về những gì đất nước đang thực sự cần ở khu vực doanh nghiệp, từ hạ tầng, năng lượng, tài chính cho đến các nhóm công nghệ chiến lược đã được xác định trong Quyết định 21 năm 2026."

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại buổi công bố

Về tính khách quan của quá trình thẩm định, bà Nga khẳng định: "Chúng tôi khẳng định quyết tâm huy động mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ cùng VCCorp và các cơ quan quản lý nhà nước trong suốt quá trình triển khai Better Choice Awards 2026, để giải thưởng tiếp tục giữ được sự khách quan và chiều sâu chuyên môn vốn là nền tảng uy tín của chương trình qua các kỳ tổ chức."

Về cơ chế chấm giải, BCA 2026 kết hợp điểm chuyên môn từ hội đồng (50 đến 70%) với bình chọn của người tiêu dùng (30 đến 50%), tùy theo từng hạng mục. Vòng bình chọn diễn ra trên hệ sinh thái trang tin điện tử tổng hợp của VCCorp gồm CafeF, GenK, AutoPro, CafeBiz, Kenh14, aFamily, GameK và Soha. Ông Hà cho biết đây là phần trách nhiệm mà VCCorp đặt ra ngay từ đầu: "Chúng tôi cũng xác định trách nhiệm của mình là giữ cho tiếng nói của người tiêu dùng luôn có trọng lượng thực chất trong kết quả cuối cùng, không để yếu tố truyền thông lấn át yếu tố chuyên môn."

Bên cạnh khung giải chính, BCA 2026 duy trì các hoạt động xuyên suốt năm thay vì chỉ dồn vào đêm Gala, gồm Better List là bảng xếp hạng tiêu dùng vận hành theo từng vòng bình chọn trực tuyến, Better Lab là chuỗi điểm chạm trải nghiệm trực tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng, triển lãm Vietnam Innovation Mobility Show giới thiệu xu hướng công nghệ ngành xe và di chuyển diễn ra từ 1 đến 3/10, cùng chương trình Vạn dặm Bình an vận động cộng đồng vì an toàn giao thông, phối hợp cùng AIP Foundation. Ông Hà lý giải mục tiêu của việc mở rộng này: "Tất cả nhằm một mục tiêu chung, là biến việc ghi nhận đổi mới sáng tạo thành một hoạt động diễn ra thường xuyên, thay vì chỉ gói gọn trong một đêm gala."

Gala trao giải Better Choice Awards 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 3/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.