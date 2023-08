Doanh nhân 92 tuổi vẫn khỏe mạnh, tiết lộ “lịch trình” cực kỳ đơn giản để kéo dài tuổi thọ

Ông Trương Trung Mưu, hay còn được biết đến với cái tên Morris Chang sinh ra tại Ninh Ba, Trung Quốc - sau đó trở thành một doanh nhân ở Đài Loan (Trung Quốc) có quốc tịch Mỹ. Ông là ‘cha đẻ’ của tập đoàn chuyên chế tạo chip bán dẫn lớn nhất thế giới - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Bên cạnh một sự nghiệp thành công, ông Trương Trung Mưu cũng sở hữu sức khỏe dẻo dai, trí tuệ minh mẫn dù đã 92 tuổi. Theo trang tin TVBS, ông Trương có tính kỷ luật cực kỳ cao, luôn tuân thủ các thói quen tốt nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân. Theo đó, có 5 bí quyết giữ gìn sức khỏe được ông Trương Trung Mưu áp dụng thường xuyên để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Ông Trương Trung Mưu (Morris Chang), ‘cha đẻ’ của tập đoàn chuyên chế tạo chất bán dẫn Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)

1. Nói chậm rãi, thiền định

Ông Trương Trung Mưu thường có thói quen thiền định hàng ngày, luôn suy nghĩ thật kỹ càng, sắp xếp ngôn từ và nói một cách chậm rãi. Thói quen thiền định và suy nghĩ cẩn trọng đã giúp ông Trương Trung Mưu luôn duy trì được sự bình tĩnh và giúp đầu óc minh mẫn để xử lý mọi vấn đề.

Thiền định có tác động tích cực đến tuổi thọ bằng cách hỗ trợ chức năng của telomere (một đoạn DNA, độ dài của telomere giống như một đồng hồ sinh học để xác định tuổi thọ của tế bào và các cơ quan trong cơ thể) và dây thần kinh phế vị.

Ngoài ra, thiền cũng giúp giảm tình trạng stress oxy hóa, hạ huyết áp, ngăn ngừa não bộ lão hóa và tăng cường sức khỏe miễn dịch. Thiền cũng giúp giảm lượng cortisol, một loại hormone được giải phóng khi gặp căng thẳng, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng cường sức khỏe cũng như tuổi thọ.

Ông Trương Trung Mưu thường có thói quen thiền định hàng ngày, luôn suy nghĩ kỹ càng, sắp xếp ngôn từ trước khi phát ngôn và nói chuyện một cách chậm rãi

2. Không tăng ca, sắp xếp lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hợp lý

Thông thường, ông Trương Trung Mưu sẽ thức dậy vào lúc 5h30 - 6h sáng, đến công ty lúc 8h30; về nhà lúc 6h30 tối; chuẩn bị đi ngủ lúc 10h và đi ngủ lúc 11h.

Ông Trương Trung Mưu nói ‘không’ với tăng ca hoặc làm thêm giờ và ủng hộ việc sắp xếp thời gian làm việc hợp lý. Theo đó, ông sẽ không ở lại công ty quá 50 giờ một tuần,không tham gia tiệc tùng hay các buổi gặp xã giao quá 2 lần một tháng, mỗi lần gặp gỡ chỉ kéo dài trong vòng một tiếng rưỡi là kết thúc.

Thói quen sinh hoạt đều đặn chẳng hạn như làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Điều này giúp chúng ta tránh được tình trạng làm việc quá sức, thay vào đó giúp cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi, góp phần duy trì sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần ở trạng thái tốt nhất.

Ông Trương Trung Mưu duy trì lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, nói "không" với tăng ca, làm thêm giờ

3. Tập thể dục đều đặn

Mỗi tuần, ông Trương Trung Mưu đều sẽ dành thời gian để tập thể dục, ít nhất 6 ngày/tuần. Ông thường đi bộ trên máy chạy bộ khoảng từ 40-45 phút. Ông cũng đặt sẵn máy chạy bộ ở cả nhà và công ty để bất cứ khi nào rảnh rỗi, ông sẽ lên máy chạy bộ để tập thể dục, tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open do Viện Ung thư Quốc gia, Mỹ thực hiện đã chỉ ra rằng tập thể dục thể thao thường xuyên có thể giúp bạn sống lâu hơn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu quan sát trên hơn 272.000 người trong độ tuổi từ 59 đến 82 trong vòng 12 năm và phát hiện ra rằng tập các môn thể thao như quần vợt, bóng ném, bơi lội, chạy bộ hay đi bộ đều có thể giúp tăng cường sức khỏe và làm giảm nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt là tử vong do ung thư hoặc do bệnh tim mạch.

Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng việc tham gia các hoạt động thể chất trong thời gian khuyến nghị 2,5 - 5 tiếng tập thể dục cường độ vừa phải hoặc 1,25 đến 2,5 tiếng tập thể dục cường độ mạnh mỗi tuần có thể giúp giảm 13% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Mỗi tuần, ông Trương Trung Mưu đều sẽ dành thời gian để tập thể dục, ít nhất 6 ngày/tuần

4. Đọc sách, giải câu đố, nghe nhạc

Hiện nay, rất nhiều người vì bận rộn mà bỏ quên và không chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần lại đóng góp rất lớn vào sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.

PGS.TS Nieca Goldberg của Trường Y khoa Grossman trực thuộc Đại học New York, Hoa Kỳ cho biết sức khỏe tinh thần không tốt bao gồm căng thẳng và lo lắng, có thể gây ảnh hưởng đến huyết áp, giấc ngủ. Điều này hoàn toàn không có lợi cho tuổi thọ.

Ông Trương Trung Mưu thường có thói quen đọc sách và thưởng thức âm nhạc để giải tỏa căng thẳng. Ở từng thời điểm khác nhau, ông sẽ lựa chọn các thể loại sách và thể loại nhạc khác nhau để phù hợp với những thay đổi về thể chất và cảm xúc ở thời điểm đó.

Chẳng hạn như buổi sáng ông chọn nhạc của Johann Sebastian Bach kết hợp với đọc báo, buổi chiều ông chuyển sang nghe nhạc của Beethoven. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông sẽ nghe nhạc của Mozart và Chopin kết hợp đọc vài cuốn sách văn học nhằm xoa dịu thần kinh và nhịp tim.

Ảnh minh họa: Ông Trương Trung Mưu thường có thói quen đọc sách và thưởng thức âm nhạc để giải tỏa căng thẳng.

5. Chế độ ăn uống thanh đạm

Ông Trương Trung Mưu cũng rất chú trọng đến chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống của ông thường chứa ít dầu mỡ, ít muối. Thông thường ông sẽ uống một ly nước ép rau tươi vào bữa sáng, ăn cá, thịt rau vào bữa trưa và bữa tối.

Chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố quan trọng giúp cơ thể phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia đều chỉ ra rằng việc tăng cường ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chẳng hạn như các loại hạt, rau, củ, quả và hạn chế ăn các thực phẩm giàu chất béo, thịt đỏ có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Các loại hạt, rau, củ, quả rất giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, chúng còn là nguồn cung cấp một số vitamin và khoáng chất tuyệt vời như đồng, magie, kali, folate, niacin và vitamin B6 và vitamin E.

Ảnh minh họa: Ông Trương Trung Mưu có chế độ ăn uống thanh đạm.

Bên cạnh lối sống lành mạnh, ông Trương Trung Mưu cũng từng tiết lộ rằng bản thân có thể khỏe mạnh, sống thọ cũng nhờ một phần vào gen di truyền. Ông chia sẻ rằng gia đình ông sở hữu gen rất tốt và có gen tuổi thọ cao.

"Mẹ tôi sống đến 102 tuổi, còn bố tôi sống đến 86 tuổi. Họ là những người sống từ đầu thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, tuổi thọ trung bình chỉ là 60 tuổi. Vì vậy, gen của tôi rất tốt và có thể nói rằng tôi sở hữu gen có tuổi thọ cao”, ông nói.