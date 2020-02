Điều tồi tệ này có thể xảy ra nếu bạn không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ bằng miệng

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là bạn mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) từ đối tác. Mary Jane Minkin, bác sĩ phụ khoa kiêm người sáng lập trang web MadameOvary.com cho biết, quan hệ bằng miệng không cần đến biện pháp an toàn chỉ phù hợp khi bạn ở với một đối tác, một vợ một chồng và cả hai được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.



Nếu muốn giảm thiểu nguy cơ mắc STI, mọi người cũng cần quan tâm tới việc sử dụng biện pháp an toàn khi làm chuyện ấy bằng miệng. Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp quan hệ an toàn và ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây:

Làm chuyện ấy bằng miệng không an toàn tuyệt đối

Về cơ bản, mọi bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ lây thông qua quá trình giao hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mắc khi quan hệ bằng miệng, tiếp xúc miệng với bộ phận sinh dục hoặc qua hậu môn. Các vấn đề sức khỏe có nguy cơ mắc cao nhất là chlamydia, bệnh lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục, trichomonas, nhiễm trùng HPV sinh dục và HIV.

Tuy nhiên, cơ hội lây truyền STI khi làm chuyện ấy bằng miệng thấp hơn so với kiểu quan hệ truyền thống. Một lý do giải thích cho hiện tượng này là diện tích bề mặt miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục ít hơn so với khi làm chuyện ấy bình thường, do đó virus ít có khả năng lây lan hơn.

Điều khó khăn là xác định chính xác nơi STI bắt nguồn. Hiện nay rất nhiều người có thói quen áp dụng kiểu truyền thống lẫn bằng miệng. Theo Huma Farid, chuyên viên y khoa kiêm bác sĩ phụ khoa tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, nguy cơ mắc bệnh dựa trên ý thức sử dụng biện pháp an toàn chứ không hề liên quan tới thói quen làm chuyện ấy.

Một số chuyên gia tin rằng nhiều STI có thể lây truyền dễ dàng hơn khi thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với nam giới. Tuy nhiên, hiện nay vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định điều này. Dù chỉ là phỏng đoán, các giả thuyết cho thấy tại sao STI có thể lây lan nhanh chóng hơn khi quan hệ tình dục bằng miệng với "cậu nhỏ" là do chúng có diện tích bề mặt tiếp xúc nhiều hơn so với âm hộ. Bệnh có thể lây truyền theo cả hai hướng nhưng nhiều khả năng người mắc sẽ truyền virus qua bộ phận sinh dục của chính mình hơn là nhiễm khi quan hệ với đối tác.

Lây lan qua nhiều bộ phận khác

Theo Mira Aubuchon, chuyên viên nghiên cứu các vấn đề phụ khoa kiêm bác sĩ tại tổ chức sức khỏe sinh sản Missouri, các STI xuất hiện trong miệng và cổ họng như Herpes hoặc Chlamydia rất khó chẩn đoán vì chúng không có triệu chứng rõ ràng. Hơn nữa, mọi người cũng ít khi kiểm tra sức khỏe khu vực này trừ khi nhận thấy dấu hiệu rõ rệt. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng dựa trên loại bệnh và khu vực nhiễm. Một số STI có thể ảnh hưởng tới thị giác, phát ban và gây tổn thương nghiêm trọng.

Trong khi đó, những người mắc Chlamydia ở miệng thậm chí còn không biết bản thân nhiễm bệnh. HPV cũng có thể lây lan dưới dạng nhiễm trùng đường miệng và thường xuyên không có triệu chứng. Ngoài ra, các bệnh khác như lậu và giang mai có thể phát triển và ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác trên cơ thể.

Sử dụng biện pháp an toàn

Mọi người nên xem xét sử dụng bao cao su khi quan hệ chăn gối. Chúng làm giảm nguy cơ mắc STI từ bộ phận sinh dục của đối tác đáng kể. Tuy nhiên, hãy lưu ý không sử dụng bao cao su khi quan hệ cả trong lẫn bên ngoài vì việc làm này có thể giảm mức độ bảo vệ của bao, thậm chí gây rách bao.

Nếu bạn là người yêu thích cả hai kiểu, hãy cân nhắc sử dụng các loại bao cao su chuyên dụng.

(Nguồn: Womenshealthmag)