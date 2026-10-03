Đỗ Mỹ Linh diện đầm satin trễ vai, nổi bật khí chất "dâu hào môn" giữa sự kiện

Xuất hiện tại sự kiện, Đỗ Mỹ Linh chọn bộ đầm satin màu trắng kem với thiết kế trễ vai, phần tay áo rộng buông nhẹ như một tấm choàng. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần eo, nơi lớp vải được xoắn nút xếp nếp và cố định bằng hai khuy đính ngọc trai, tạo nên những đường rủ mềm mại ôm theo đường cong cơ thể trước khi xòe nhẹ thành phần đuôi cá phía sau. Chất satin bóng nhẹ dưới ánh đèn càng làm làn da của nàng hậu thêm rạng rỡ.

Phụ kiện đi kèm được tiết chế tối đa: đôi hoa tai ngọc trai dáng rủ, chiếc đồng hồ dây trắng mặt đính đá và túi xách cầm tay nhỏ cùng tông màu. Mái tóc dài uốn sóng nhẹ, buộc nửa đầu cùng lớp trang điểm trong veo, tông hồng đào giúp tổng thể trông nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật. Phong cách sang trọng mà kín đáo này cũng là hình ảnh quen thuộc của Đỗ Mỹ Linh kể từ khi về làm dâu một trong những gia đình doanh nhân nổi tiếng nhất Hà Nội.

Cuối năm 2022, Hoa hậu Việt Nam 2016 kết hôn với Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB Hà Nội FC và là con trai doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Từ đó, cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và giữ cuộc sống riêng khá kín tiếng. Mỗi lần trở lại trước ống kính, Đỗ Mỹ Linh đều nhận về nhiều lời khen nhờ hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và không hề kém sắc so với thời đăng quang.

Sự kiện mà Đỗ Mỹ Linh tham dự đánh dấu việc thương hiệu Lê Thanh Hòa nâng cấp không gian trải nghiệm cá nhân hóa tại 66 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng. Nằm trên tuyến phố cổ của Thủ đô, không gian được thiết kế lại theo phong cách tối giản đương đại, chú trọng ánh sáng và sự riêng tư của khách hàng. Khu vực Private room được xây dựng dành cho dịch vụ tư vấn 1:1, nơi khách có thể trực tiếp cảm nhận chất liệu và đặt may thiết kế độc bản.

Trong đêm thưởng lãm, NTK Lê Thanh Hòa giới thiệu bộ sưu tập Ready-to-Wear Fall/Winter 2026 gồm hơn 30 thiết kế. Cảm hứng của BST đến từ những hình ảnh mùa thu như sương phủ mờ triền cây, lá vàng chậm rãi rời cành, những vòng nước loang sau cơn mưa hay đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh.

Các chất liệu chủ đạo gồm crepe, chiffon, gấm và organza có độ rủ tự nhiên, kết hợp kỹ thuật dựng phom, cắt laser họa tiết và những dải draping xếp nếp thủ công.

Chia sẻ về dự án mới, NTK Lê Thanh Hòa cho biết: "Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt trong các sáng tạo của tôi. Việc nâng cấp không gian tại 66 Ngô Thì Nhậm không đơn thuần là sự thay đổi về địa điểm, mà là lời cam kết của Lê Thanh Hòa trong việc mang đến một hành trình thưởng lãm thời trang, nơi mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự trân trọng và tính cá nhân hóa."