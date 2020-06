"Điên thì có sao?": Kim Soo Hyun tái xuất khoe body 6 múi, nhưng sốc nhất là màn bị gái xinh đâm một nhát chí mạng

Sau nhiều ngày chờ đợi, tập đầu tiên của It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao?) với sự góp mặt của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đã chính thức lên sóng tập đầu tiên.

Mở đầu tập phim, khán giả được dịp chứng kiến cuộc sống của anh chàng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) khi phải chật vật mưu sinh và gánh vác trách nhiệm chăm sóc người anh tự kỉ. Dù thế anh chàng vẫn luôn cam chịu và thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình. Ngoài ra, anh còn là một y tá chăm chỉ và lương thiện.

Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun).

Trong khi đó, nữ chính Moon Young (Seo Ye Ji) được giới thiệu là một nữ nhà văn xinh đẹp, có tính cách vô cùng quái dị, thích những vật sắc nhọn, không tuân theo bất kì nguyên tắc nào và viết ra những trang văn vô cùng u ám dành cho trẻ nhỏ.

Moon Young (Seo Ye Ji).

Moon Kang Tae biết Moon Young khi một lần cô nàng đến bệnh viện, nơi anh đang làm việc để đọc truyện cho các em thiếu nhi. Tuy nhiên, buổi đọc của cô lại bị gián đoạn bởi một bệnh nhân bị rối loạn tâm lý. Tại đây, Moon Young bị tấn công khi cố cứu một đứa trẻ khiến cô nàng rơi vào nguy hiểm.

Moon Young (Seo Ye Ji) bất ngờ gặp nguy hiểm khi rơi vào tay của một bệnh nhân đang bị rối loạn tâm lý.

Nhìn thấy Moon Young gặp nguy hiểm, Kang Tae đã ra tay cứu nữ nhà văn. Trong lúc Kang Tae giằng co để bắt giữ người đàn ông này, Moon Young đã giật lấy một con dao toan đâm kẻ đã muốn giết cô nhưng Kang Tae lại dùng tay không để giữ con dao khiến anh bị một vết thương khá nặng.

Mặc dù làm người khác bị thương, thế nhưng Moon Young trông vô cùng lạnh lùng khi băng bó vết thương cho Kang Tae, dù trước đó chính anh cũng là người cứu cô.

Ngay sau tập 1 lên sóng, nhiều netizen Hàn đã để lại vô số lời khen dành cho tập phim cũng như màn tái xuất của Kim Soo Hyun. Ngoài ra, phân cảnh ngắn anh chàng thay áo, khoe body 6 múi cũng nhanh chóng "gây bão" trên khắp các trang mạng xã hội.

"Nhân vật chính đẹp trai và xinh đẹp, đôi mắt của Kim Soo Hyun quá đẹp", "Kim Soo Hyun ngày càng đẹp trai", "Làm thế nào mà Kim Soo Hyun diễn xuất ngày càng lên tay được vậy nhỉ?", "Cả Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đều có khả năng diễn xuất tuyệt vời. Tôi hy vọng kịch bản sẽ hoàn hảo"... - Netizen Hàn nhận xét.

Netizen Hàn khen ngợi màn tái xuất của Kim Soo Hyun trong phim.

Điên thì có sao? phát sóng vào lúc 21g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.