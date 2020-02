Kim Soo Hyun thông báo đóng phim mới liền bị netizen Hàn chỉ trích vì lấy cát xê cao hơn cả Lee Byung Hun

Sau màn cameo gây được sự chú ý tại Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh), mới đây Kim Soo Hyun đã chính thức xác nhận với giới truyền thông sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình mới có tên Psycho But It’s Okay với vai diễn nam chính.

Màn comeback của "cụ giáo" Kim Soo Hyun nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả cả trong vào ngoài nước. Tuy nhiên chuyện chẳng có gì để chỉ trích nếu tờ OSEN không dẫn nguồn tin độc quyền, tiết lộ mức cát xê của Kim Soo Hyun có giá ngất ngưởng, khiến nhiều netizen Hàn bức xúc.

Theo đó, giá cát xê cho mỗi tập mà Kim Soo Hyun góp mặt trong cho Psycho But It's Okay rơi vào khoảng 200 triệu won (tương đương 4 tỉ VNĐ) chưa tính đến những phát sinh sau đó. Hơn nữa, những dự án phim truyền hình tại Hàn Quốc thường có 16 tập, tức mức cát xê tổng của Kim Soo Hyun cho sự trở lại này có thể lên tới 64 tỉ VNĐ.



Như vậy, với mức giá cát xê lên đến 200 triệu won cho mỗi tập Psycho But It's Okay, Kim Soo Hyun đã chính thức giữ kỷ lục sao nam có mức cát xê cao nhất, vượt qua con số 150 triệu won của nam tài tử Lee Byung Hyun từng được trả cho mỗi tập của siêu phẩm Mr. Sunshine hồi năm 2018.

Ngay sau khi thông tin được tờ OSEN đăng tải, Kim Soo Hyun vấp phải vô số lời chỉ trích của netizen Hàn vì thách giá quá cao sơ với mặt bằng chung: "Thế còn lương của các nhân viên thì sao khi mà của diễn viên lại được trả nhiều thế này? Mấy người đã nghĩ về điều đó chưa?", "Cho dù diễn viên có tốt cỡ nào thì với đống tiền này không phải nên dùng cho việc cải thiện sự đối đãi với các nhân viên sao? Tôi từng nghe bao nhiêu chuyện về việc các nhân viên gặp tai nạn dẫn đến tử vong hay làm việc kiệt sức đến chết, thì 200 triệu won mỗi tập thật sự quá mức đấy. Mà cái anh này cũng chả phải diễn viên tầm cỡ gì?", "200 triệu! Anh ta có đáng giá đến thế không?".

Psycho But It's Okay là bộ phim thuộc thể loại kì ảo, lãng mạn xoay quanh một nhân viên sức khỏe cộng đồng, sống nhờ vào khoản tiền 1.8 triệu won/tháng cùng một nhà viết truyện mắc triệu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một người đàn ông phủ nhận sự tồn tại của tình yêu và một người phụ nữ không biết tình yêu là gì, bất ngờ bị trói buộc vào định mệnh đã an bài, rơi vào lưới tình của đối phương. Bộ phim được tvN miêu tả là một câu chuyện tình yêu xoa dịu tâm hồn tương đồng với một cuốn sách kì ảo.

Psycho But It's Okay dự kiến lên sóng vào nửa đầu năm 2020 trên kênh truyền hình tvN.