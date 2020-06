Phim Hàn tháng 6/2020: Màn so găng cực hấp dẫn của 2 nam thần đình đám Ji Chang Wook - Kim Soo Hyun

Mùa phim hè của truyền hình Hàn Quốc năm nay sẽ được mở đầu bằng 3 tác phẩm đáng chú ý. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng cả 3 bộ phim này đang được kì vọng sẽ làm nên thành công lớn trên màn ảnh nhỏ bởi cốt truyện hấp dẫn, hoặc được remake từ những bộ truyện nổi tiếng. Đặc biệt, màn tái xuất của Ji Chang Wook và Kim Soo Hyun trong tháng 6 này gây chú ý nhiều nhất.

Backstreet Rookie

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Đài phát sóng: SBS Dự kiến lên sóng: 13/06/2020

Backstreet Rookie (tên gọi cũ: Convenience Store Saet Byul) đánh dấu màn hợp tác của Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung. Một người là nam thần hàng đầu, một người là "em gái quốc dân", không ngoa khi nói đây sẽ là bộ phim được dự đoán sẽ trở thành "cú nổ" trong tháng 6 này.

Backstreet Rookie được chuyển thể từ webtoon cùng tên nổi tiếng, thuộc thể loại hài hước pha chút "đen tối". Trong phim, Ji Chang Wook vào vai anh chủ cửa hàng tiện lợi đẹp trai nhưng vụng về Choi Dae Hyun. Cuộc sống của anh bắt đầu trở nên xáo trộn khi có sự xuất hiện của Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) - một cô nàng quái chiêu, xinh đẹp xin làm thêm tại đây.

Trở thành đôi oan gia ngõ hẹp, hiển nhiên cặp đôi sẽ xảy ra không ít mâu thuẫn, tuy nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Choi Dae Hyun và Jung Saet Byul cũng nảy sinh tình cảm và tạo nên một chuyện tình ngọt ngào.

Teaser phim BackStreet Rookie.

Psycho But It’s Okay

Thể loại: Tâm lý Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 20/06/2020

Hot không thua kém gì Backstreet Rookie, Psycho But It's Okay cũng là một trong những dự án được mong chờ nhất năm 2020 khi đánh dấu sự trở lại của nam thần Kim Soo Hyun sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhỏ và chỉ đảm nhận những vai khách mời chớp nhoáng.

Góp mặt trong bộ phim, "cụ giáo" Kim Soo Hyun sẽ vào vai Moon Kang Tae - chàng trai có tuổi thơ cơ cực và sớm phải trở thành trụ cột trong nhà. Trong khi đó, Son Ye Ji đảm nhận vai Go Moon Young - một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi và đang mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội - căn bệnh từng được đề cập trong bom tấn đầu năm nay Tầng Lớp Itaewon.

Màn kết hợp của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji được đánh giá là rất tiềm năng bởi Son Ye Ji đang là cái tên được khán giả trẻ yêu thích. Còn Kim Soo Hyun luôn được xem là bảo chứng rating cho nhà đài. Với một kịch bản tốt, Psycho But It’s Okay hứa hẹn sẽ "khuynh đảo" màn ảnh trong tháng 6 này.

Teaser phim Psycho But It’s Okay.

Unfamiliar Family



Thể loại: Tâm lý, Gia đình Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 01/06/2020

My Unfamiliar Family là bộ phim hiện thực kể về những người xa lạ trở thành gia đình và những thành viên trong gia đình bỗng trở nên xa lạ. Trong phim, các nhân vật thấy mình ngày càng xa cách với gia đình khi họ dần lớn lên và họ gặp khó khăn khi mở lòng với những người gần gũi nhất với họ. Mặt khác, họ cũng học được rằng đôi khi bản thân có thể chia sẻ những bí mật và cảm xúc với những người xa lạ.

My Unfamiliar Family hứa hẹn là bộ phim mang đến nhiều cảm xúc cho người xem khi đánh mạnh vào yếu tố gia đình. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Han Ye Ri, Kim Ji Suk.

Han Ye Ri - Kim Ji Suk.