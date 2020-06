Lâu lắm mới tái xuất, Kim Soo Hyun khiến fan náo loạn với hình ảnh khoe cơ thể, bị nữ chính "sàm sỡ"

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, bộ phim Psycho But It’s Okay với sự góp mặt của Kim Soo Hyun sẽ chính thức lên sóng. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau khoảng thời gian dài chỉ đảm nhận những vai cameo.

Trong đoạn teaser vừa được nhà sản xuất tung ra, khán giả phần nào hiểu được tính cách kỳ quái của nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) khi cô nàng liên tục xuất hiện trong những không gian kỳ ảo, cùng với câu thoại nghe rất mơ hồ: "Tôi không thích những cánh hoa rơi từng cánh một. Tôi thích mộc lan vì những cánh hoa rơi cùng một lúc. Tôi thích điều đó". Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn làm cho một cô bé phải bật khóc vì "đầu độc" vào đầu nên trở thành một mụ phù thủy độc ác thay vì một người hiền lương.

Teaser phim Psycho But It’s Okay

Go Moon Young xuất hiện với hình ảnh kỳ ảo.

Không chỉ bị rối loạn về nhân cách, Go Moon Young còn là một cô nàng mê trai khi luôn muốn tiếp cận Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun). Thế nhưng trái ngược với mong muốn, anh chàng lại phớt lờ và chẳng thèm bận quan tâm tới những hành động của Go Moon Young.

Đặc biệt trong đoạn teaser, Go Moon Young còn có ý định "sàm sỡ" Moon Kang Tae khi thấy anh chàng đang cởi trần, tuy nhiên Moon Kang Tae đã nhanh mình né kịp.

Go Moon Young tính sờ soạng Moon Kang Tae nhưng anh chàng đã nhanh né kịp.

Psycho But It's Okay thuộc thể loại kì ảo, lãng mạn xoay quanh một nhân viên sức khỏe cộng đồng, sống nhờ vào khoản tiền 1.8 triệu won/tháng cùng một nhà viết truyện mắc triệu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Trong phim, "cụ giáo" Kim Soo Hyun sẽ vào vai Moon Kang Tae - chàng trai có tuổi thơ cơ cực và sớm phải trở thành trụ cột trong nhà. Trong khi đó, nữ diễn viên Son Ye Ji sẽ đảm nhận vai Go Moon Young - một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi và đang mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một người đàn ông phủ nhận sự tồn tại của tình yêu và một người phụ nữ không biết tình yêu là gì, bất ngờ bị trói buộc vào định mệnh đã an bài, rơi vào lưới tình của đối phương.

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 20/6 tới đây.