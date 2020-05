Lộ tạo hình của Kim Soo Hyun trong phim mới, "cụ giáo" sau 15 năm diễn xuất vẫn đẹp trai ngời ngời khiến netizen phát cuồng

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng nhà sản xuất bộ phim Psycho But It’s Okay (Tạm dịch: Điên Thì Có Sao) cũng đã nhá hàng teaser hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên chính Kim Soo Hyun.

Tái xuất sau khoảng thời gian chỉ đảm nhận những vai khách mời chớp nhoáng, Kim Soo Hyun khiến nhiều người hâm mộ choáng ngợp bởi nhan sắc ngày càng đẹp trai ngời ngời.

Psycho But It's Okay thuộc thể loại kì ảo, lãng mạn xoay quanh một nhân viên sức khỏe cộng đồng, sống nhờ vào khoản tiền 1.8 triệu won/tháng cùng một nhà viết truyện mắc triệu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một người đàn ông phủ nhận sự tồn tại của tình yêu và một người phụ nữ không biết tình yêu là gì, bất ngờ bị trói buộc vào định mệnh đã an bài, rơi vào lưới tình của đối phương.

Trong phim, "cụ giáo" Kim Soo Hyun sẽ vào vai Moon Kang Tae - chàng trai có tuổi thơ cơ cực và sớm phải trở thành trụ cột trong nhà. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun trên màn ảnh nhỏ sau 5 năm ở ẩn. Trong khi đó, nữ diễn viên Son Ye Ji sẽ đảm nhận vai Go Moon Young - một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi và đang mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội - căn bệnh từng được đề cập trong bom tấn đầu năm nay Tầng Lớp Itaewon.

Tạo hình nhân vật của Kim Soo Hyun được nhà sản xuất tung ra.

Ngay sau khi loạt ảnh của Kim Soo Hyun được tung ra, từ khóa của nam diễn viên cùng tên phim cũng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 2 trên Naver. Bên cạnh đó, netizen Hàn cũng không ngớt lời khen dành cho Kim Soo Hyun.

"Những người nổi tiếng như Kim Soo Hyun nên đóng phim nhiều hơn. Anh ấy đã từng có thời gian phục vụ cộng đồng nên vai diễn này sẽ rất phù hợp. Với khuôn mặt điển trai, sự nổi tiếng, không có scandal, trên tất cả anh ấy là lựa chọn hoàn hảo nhất", "Đây có vẻ là bộ phim tâm lý, nhưng không sao, tôi sẽ xem nó", "Sẽ có nhiều cô fangirl mất ngủ khi phim được chiếu cho mà xem"... - Netizen ngợi khen trước tạo hình nhân vật của Kim Soo Hyun.

Bình luận của netizen Hàn.

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 20/6 tới đây.