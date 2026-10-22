Đi làm chỉ đánh son cũng bị hỏi khó, câu chuyện công sở khiến nhiều người ngán ngẩm kiểu đồng nghiệp kém duyên

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Threads chia sẻ câu chuyện về một tình huống khiến nhiều người có thể bắt gặp trong môi trường công sở. Người đăng cho biết bản thân thường đi làm chỉ đánh son, đến buổi chiều vào nhà vệ sinh rửa mặt thì được một đồng nghiệp nữ hỏi: "Ơ chị đi làm mà không trang điểm à?". Chưa dừng lại ở đó, người đồng nghiệp còn nói thêm rằng như vậy là không coi trọng đồng nghiệp, thậm chí còn đùa rằng nếu không trang điểm thì nên ở nhà, đừng ra ngoài công ty. Người đăng đáp lại rằng mình trang điểm vì tôn trọng mọi người, chứ nếu công ty chỉ có mỗi mình thì cũng không cần phải đánh son. Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng gợi ra một vấn đề không hề xa lạ: Vì sao có những người luôn cho rằng mình có quyền nhận xét ngoại hình, thói quen và lựa chọn cá nhân của đồng nghiệp?

1. Đồng nghiệp vô duyên thường núp bóng sự thẳng tính hoặc quan tâm

Ở nơi làm việc, không phải lời nhận xét nào cũng xuất phát từ ác ý. Có người hỏi han vì thực sự tò mò, có người quen nói chuyện bỗ bã mà không nhận ra lời nói của mình có thể khiến người khác khó chịu. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi một câu hỏi chuyển thành sự phán xét, người nghe không còn cảm thấy được quan tâm mà giống như đang bị yêu cầu phải giải thích cho lựa chọn cá nhân của mình.

Chuyện trang điểm là một ví dụ điển hình. Có người thích trang điểm đầy đủ mỗi ngày, có người chỉ dùng son môi, cũng có người gần như để mặt mộc khi đi làm. Những lựa chọn ấy có thể phụ thuộc vào sở thích, thời gian, điều kiện công việc, tình trạng da hoặc đơn giản là cảm giác thoải mái của mỗi người. Nếu công việc không có quy định cụ thể về trang phục, diện mạo, việc một người không trang điểm không phải là lý do để đồng nghiệp mặc nhiên kết luận rằng họ thiếu tôn trọng tập thể.

Đáng ngại hơn là kiểu người tự lấy tiêu chuẩn của mình làm thước đo cho người khác. Họ cho rằng phụ nữ đi làm phải trang điểm, người trẻ phải ăn mặc theo một kiểu nhất định, người đã có gia đình phải sống theo một khuôn mẫu nào đó. Khi người khác không làm theo, họ lập tức đưa ra nhận xét, thậm chí dùng những câu nói mang tính mỉa mai để khiến đối phương cảm thấy mình sai.

Kiểu hành xử này đôi khi được biện minh bằng câu "tôi chỉ nói thật" hoặc "tôi góp ý vì tốt cho bạn". Nhưng thẳng thắn không có nghĩa là được quyền nói bất cứ điều gì, còn góp ý cũng không đồng nghĩa với việc áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác. Một lời góp ý có ích thường hướng đến vấn đề cụ thể, đúng thời điểm và giữ được sự tôn trọng. Ngược lại, việc bình phẩm ngoại hình hay thói quen riêng tư khi không được hỏi đến rất dễ trở thành hành vi xâm phạm ranh giới cá nhân.

2. Vì sao những lời nhận xét tưởng nhỏ lại khiến người nghe khó chịu?

Một câu hỏi về son phấn có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm giác khó chịu mà nó để lại đôi khi không dừng lại ở đó. Bởi người nghe không chỉ tiếp nhận nội dung câu nói, mà còn phải đối mặt với hàm ý đằng sau: Mình đang bị đánh giá, bị so sánh hoặc bị yêu cầu phải làm theo một chuẩn mực không do mình lựa chọn.

Trong môi trường công sở, những lời nhận xét kiểu này còn dễ khiến người ta rơi vào thế khó. Nếu im lặng, họ có thể cảm thấy mình đang chấp nhận sự phán xét. Nếu phản ứng gay gắt, họ lại lo bị cho là khó tính, thiếu hòa đồng hoặc không biết đùa. Đặc biệt, khi người đưa ra nhận xét là đồng nghiệp thường xuyên gặp mặt, thậm chí có mối quan hệ công việc mật thiết, việc đáp trả càng cần sự cân nhắc.

Vấn đề không nằm ở chuyện đánh son hay không đánh son. Nếu hôm nay một người bị nhận xét vì không trang điểm, ngày mai người khác có thể bị soi mói vì mặc lại một chiếc váy, mang cơm từ nhà đi làm, không tham gia buổi tụ tập sau giờ làm hay lựa chọn cách chi tiêu khác với tập thể. Khi những lời bình phẩm lặp lại, người nghe có thể dần cảm thấy phải điều chỉnh bản thân chỉ để tránh bị bàn tán.

Cũng cần phân biệt giữa một lời hỏi han vụng về và hành vi liên tục gây khó chịu. Một đồng nghiệp lỡ lời nhưng biết dừng lại khi được nhắc nhở là chuyện khác với người cố tình lặp lại những câu nói khiến người khác mất tự nhiên, biến ngoại hình hay đời tư của đồng nghiệp thành chủ đề mua vui. Điều đáng quan tâm không chỉ là câu nói đầu tiên, mà còn là thái độ của người nói khi biết lời nói ấy không được đón nhận.

3. Gặp đồng nghiệp kém duyên, đáp trả thế nào để không biến chuyện nhỏ thành cuộc tranh cãi?

Giữ thái độ bình tĩnh và trả lời ngắn gọn. Với những câu hỏi như "Đi làm mà không trang điểm à?", đôi khi không cần giải thích dài dòng. Có thể đáp: "Ừ, hôm nay chị muốn để mặt tự nhiên một chút" hoặc "Chị thấy như vậy là thoải mái rồi". Câu trả lời đơn giản giúp khẳng định lựa chọn cá nhân mà không tạo thêm cơ hội để đối phương tranh luận.

Nếu đối phương phán xét, hãy nhẹ nhàng đưa ra ranh giới. Khi câu chuyện chuyển từ hỏi han sang kết luận rằng không trang điểm là thiếu tôn trọng đồng nghiệp, có thể nói: "Chị nghĩ sự tôn trọng thể hiện qua cách mình làm việc và cư xử với nhau, không chỉ qua chuyện trang điểm". Cách trả lời này đi thẳng vào vấn đề, không công kích ngoại hình hay tính cách của người đối diện, đồng thời cho thấy mình không đồng tình với cách đánh giá ấy.

Không cần cố chứng minh bản thân trước mọi lời nhận xét. Một cái bẫy thường gặp trong những tình huống như vậy là người bị hỏi bắt đầu giải thích quá nhiều: Vì sao hôm nay không trang điểm, vì sao chỉ đánh son, vì sao không muốn dành thời gian cho việc làm đẹp. Nhưng lựa chọn cá nhân không phải lúc nào cũng cần một bản giải trình. Nếu không có quy định công việc nào bị vi phạm, bạn hoàn toàn có thể kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu ngắn gọn rồi quay lại công việc.

Nếu đồng nghiệp thường xuyên lặp lại hành vi, hãy nói chuyện riêng. Trong trường hợp những lời nhận xét xuất hiện liên tục, khiến bạn khó chịu hoặc ảnh hưởng đến quan hệ làm việc, có thể trao đổi thẳng thắn khi cả hai có không gian phù hợp. Chẳng hạn: "Mình biết có thể bạn không có ý xấu, nhưng những nhận xét về ngoại hình của mình khiến mình không thoải mái. Mong bạn đừng tiếp tục nói về chuyện đó". Nói rõ điều mình không chấp nhận sẽ hiệu quả hơn việc âm thầm chịu đựng rồi tích tụ bực bội.

Khi sự việc vượt quá giới hạn, hãy lưu lại tình huống và tìm hỗ trợ phù hợp. Nếu lời bình phẩm đi kèm việc làm nhục, bắt nạt, phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến công việc, người trong cuộc có thể ghi nhận thời gian, nội dung và những người liên quan, sau đó trao đổi với quản lý hoặc bộ phận nhân sự theo quy trình của cơ quan. Không phải bất đồng nào cũng cần đưa lên cấp cao hơn, nhưng cũng không nên xem việc liên tục bị xúc phạm là điều đương nhiên phải chịu đựng khi đi làm.

4. Công sở cần sự chuyên nghiệp, không cần ai cũng giống ai

Một môi trường làm việc lành mạnh không đòi hỏi tất cả mọi người phải có cùng gu ăn mặc, thói quen sinh hoạt hay cách thể hiện bản thân. Điều quan trọng hơn là mỗi người hoàn thành công việc, giao tiếp có trách nhiệm và tôn trọng những khác biệt không ảnh hưởng đến tập thể.

Nếu công ty có quy định cụ thể về đồng phục, vệ sinh, an toàn lao động hoặc tiêu chuẩn diện mạo cho một số vị trí, nhân viên cần tuân thủ những yêu cầu hợp lý đó. Nhưng quy định công việc không nên bị đánh đồng với sở thích cá nhân của một đồng nghiệp. Việc một người thích trang điểm không tạo ra nghĩa vụ cho người khác cũng phải làm như vậy.

Đôi khi, sự vô duyên nơi công sở không đến từ những hành vi quá lớn, mà bắt đầu bằng các câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt. Một lời nhận xét về gương mặt, một câu hỏi về chuyện kết hôn, một lời dò hỏi tiền lương hay một bình luận về cách nuôi dạy con đều có thể khiến người khác khó xử nếu bị đưa ra không đúng lúc và không đúng giới hạn.

Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn lời nói của người khác, nhưng mỗi người có thể lựa chọn cách phản ứng. Bình tĩnh không có nghĩa là chấp nhận bị lấn lướt; lịch sự cũng không đồng nghĩa với việc phải cười trừ trước mọi sự thiếu tế nhị. Đôi khi, một câu trả lời rõ ràng, vừa đủ và không mang tính công kích đã là cách tốt nhất để người đối diện hiểu rằng có những chuyện không nên tùy tiện đem ra phán xét.

Sau cùng, đi làm là để hoàn thành công việc và cùng nhau tạo ra giá trị, không phải để liên tục chứng minh mình sống đúng theo tiêu chuẩn của người khác. Một đồng nghiệp tốt có thể góp ý khi cần thiết, nhưng cũng biết lúc nào nên dừng lại. Và một môi trường công sở văn minh bắt đầu từ điều rất đơn giản: Tôn trọng quyền được khác biệt của những người đang làm việc bên cạnh mình.