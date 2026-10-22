Chiếc trâm cài hình tỏi tây của Vương hậu Camilla

Ngày 21/10/2026, Vua Charles III, Vương hậu Camilla và Thân vương William cùng đến Aberfan, miền Nam Wales, để tưởng niệm 60 năm thảm họa sạt lở bãi thải mỏ than từng cướp đi sinh mạng của 144 người, trong đó có 116 trẻ em. Giữa không khí trang nghiêm của buổi lễ, chiếc trâm cài áo hình tỏi tây đính kim cương trên chiếc áo khoác màu nâu nhạt của Vương hậu Camilla thu hút sự chú ý. Đây không đơn thuần là một món phụ kiện trang trí mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với xứ Wales, đồng thời gắn với lịch sử của Trung đoàn Welsh Guards và những thành viên nữ trong Hoàng gia Anh.

Chiếc trâm hình tỏi tây đính kim cương: Nhỏ bé nhưng mang biểu tượng của cả một vùng đất

Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Vương hậu Camilla thường lựa chọn trâm cài áo để hoàn thiện trang phục. Khác với những chiếc trâm hình hoa hay các thiết kế đính đá quý cầu kỳ, chiếc Welsh Guards Diamond Leek Brooch có hình dáng mô phỏng một nhánh tỏi tây, loại cây được xem là biểu tượng quốc gia của Wales.

Tỏi tây xuất hiện trên phù hiệu mũ của Trung đoàn Welsh Guards, một đơn vị quân đội có mối liên hệ lâu đời với Hoàng gia Anh. Chiếc trâm của Vương hậu Camilla được thiết kế dựa trên chính biểu tượng này, với những viên kim cương tạo nên hình dáng của thân và lá. Phần gốc màu vàng của món trang sức giúp thiết kế thêm điểm nhấn, đồng thời tạo sự tương phản với những viên đá lấp lánh.

Trong chuyến thăm Aberfan, Camilla cài chiếc trâm trên áo khoác màu nâu nhạt của nhà thiết kế Anna Valentine. Lựa chọn này không quá phô trương nhưng phù hợp với tính chất trang nghiêm của sự kiện. Món trang sức cũng thể hiện sự kết nối với cộng đồng Wales, nơi Hoàng gia Anh đến để tưởng nhớ những nạn nhân và gặp gỡ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm họa.

Trước đó, ngày 15/10, Vương hậu Camilla cũng đeo chiếc trâm này khi cùng Vua Charles III tham dự lễ khai mạc chính thức của Senedd, cơ quan nghị viện Wales, tại Cardiff. Việc tiếp tục lựa chọn món trang sức trong những sự kiện quan trọng liên quan đến Wales cho thấy đây là một phụ kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bộ sưu tập của bà.

Từ Nữ hoàng Elizabeth II đến Công nương Diana và Vương hậu Camilla

Điều khiến chiếc trâm hình tỏi tây trở nên thú vị hơn nằm ở lịch sử của nó. Theo Town & Country, một phiên bản của món trang sức này đã được Trung đoàn Welsh Guards trao tặng Nữ hoàng Elizabeth II vào thập niên 1960. Để thực hiện món quà, mỗi thành viên trong trung đoàn đóng góp một khoản tiền nhỏ.

Đến giữa thập niên 1980, khi Thái tử Charles lúc bấy giờ giữ vai trò Đại tá của Trung đoàn Welsh Guards, ông đã thu xếp để Công nương Diana có một chiếc trâm tương tự. Sau khi kết hôn với Charles vào năm 2005, Camilla cũng được trung đoàn tặng riêng một chiếc. Qua đó, món trang sức trở thành một phần trong câu chuyện về mối liên hệ giữa hoàng gia và đơn vị quân đội này.

Đáng chú ý, Công nương Kate cũng từng đeo một chiếc trâm hình tỏi tây trong lễ kỷ niệm Ngày Thánh David, vị thánh bảo trợ của Wales, vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, không có thông tin xác nhận chiếc trâm của Kate là phiên bản mới hay một trong những món trang sức từng thuộc về các thành viên hoàng gia trước đó.

Những món trang sức như vậy cho thấy cách Hoàng gia Anh sử dụng phụ kiện để thể hiện mối liên hệ với các vùng lãnh thổ, tổ chức và truyền thống. Giá trị của chiếc trâm không chỉ nằm ở kim cương hay kỹ thuật chế tác mà còn ở lịch sử hình thành, những người từng sở hữu và các dịp nó được lựa chọn để xuất hiện.

Với Camilla, chiếc trâm hình tỏi tây cũng phù hợp với phong cách thường thấy của bà: Ưa chuộng những phụ kiện có ý nghĩa, có thể sử dụng nhiều lần và không nhất thiết phải quá nổi bật mới tạo được dấu ấn.

Món trang sức xuất hiện trong ngày tưởng niệm thảm họa Aberfan

Ngày 21/10/1966, sau nhiều ngày mưa lớn, một khối chất thải từ hoạt động khai thác than trên sườn đồi bất ngờ sụp xuống làng Aberfan, vùi lấp Trường tiểu học Pantglas và những ngôi nhà lân cận. Thảm họa khiến 144 người thiệt mạng, trong đó có 116 trẻ em. Sáu thập kỷ sau, ký ức về sự kiện đau thương này vẫn hiện diện sâu sắc trong cộng đồng địa phương.

Tại lễ tưởng niệm năm 2026, Vua Charles III có bài phát biểu nhắc đến nỗi đau của các gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với lòng can đảm của những người sống sót, thân nhân các nạn nhân và lực lượng cứu hộ. Vua Charles, Vương hậu Camilla và Thân vương William cùng tham dự nghi thức tưởng niệm tại Aberfan Memorial Garden, khu vườn được xây dựng trên địa điểm ngôi trường từng bị phá hủy. Các thành viên hoàng gia cũng đặt hoa tưởng niệm và gặp gỡ những người sống sót, gia đình mất người thân cùng các cựu học sinh.

Trong bối cảnh đó, chiếc trâm hình tỏi tây mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thời trang. Đây là biểu tượng gắn với Wales, vùng đất mà hoàng gia đến để chia sẻ nỗi đau và tưởng nhớ những người đã mất. Dù không phải món trang sức được chế tác riêng cho dịp kỷ niệm Aberfan, việc Camilla lựa chọn nó vẫn tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa trang phục, địa điểm và ý nghĩa của chuyến thăm.

Từ chiếc trâm đính kim cương nhỏ bé, câu chuyện về lịch sử hoàng gia, truyền thống quân đội và bản sắc Wales được gợi nhắc theo cách kín đáo. Đó cũng là một trong những đặc điểm đáng chú ý của trang sức hoàng gia: Mỗi món đồ không chỉ hoàn thiện diện mạo người đeo mà đôi khi còn lưu giữ những ký ức, mối liên hệ và giá trị được truyền lại qua nhiều thế hệ.