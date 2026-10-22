Vương nữ Anne “vượt mặt” vợ chồng William - Kate

Quốc yến chào đón Quốc vương Oman tại Lâu đài Windsor tối 20/10/2026 quy tụ những gương mặt nổi bật nhất của Hoàng gia Anh. Vương phi Kate xuất hiện trong chiếc đầm vàng bơ của nhà mốt Elie Saab, Vương hậu Camilla lựa chọn váy xanh hoàng gia cùng chiếc vương miện Girls of Great Britain and Ireland Tiara, trong khi Vương nữ Anne trung thành với phong cách thanh lịch, kín đáo.

Thế nhưng, chính lựa chọn trang sức của Công chúa Hoàng gia mới là chi tiết khiến giới mộ điệu chú ý: Chiếc Meander Tiara mang họa tiết Hy Lạp cổ điển, gắn với lịch sử gia đình Hoàng thân Philip và từng được con gái bà đội trong ngày cưới.

Vương nữ Anne nổi bật giữa dàn mỹ nhân hoàng gia nhờ chiếc tiara mang dấu ấn gia đình

Trong khi Vương phi Kate lựa chọn thiết kế dạ hội vàng bơ mềm mại, có áo choàng dài và họa tiết da báo tinh tế, Vương hậu Camilla xuất hiện trong bộ lễ phục xanh hoàng gia đầy quyền lực, Vương nữ Anne lại chọn chiếc váy màu taupe ánh champagne với tay dài và những chi tiết đính kết nhẹ nhàng. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu trang trọng của một buổi quốc yến.

Điểm nhấn trên diện mạo của Anne là Meander Tiara, còn được gọi là Princess Alice’s Meander Tiara hay Greek Key Tiara. Chiếc vương miện có kiểu dáng băng đô, nổi bật với họa tiết hình học lấy cảm hứng từ nghệ thuật Hy Lạp cổ đại. Các đường nét lặp lại tạo thành cấu trúc cân đối, kết hợp cùng kim cương giúp món trang sức có độ lấp lánh vừa đủ mà không lấn át trang phục.

Theo Town & Country, chiếc tiara ban đầu được chế tác dành cho Công chúa Alice xứ Battenberg, mẹ của Hoàng thân Philip. Sau đó, món trang sức được cho là đã được Nữ hoàng Elizabeth II trao lại cho mẹ chồng, trước khi xuất hiện trong bộ sưu tập trang sức của Vương nữ Anne. Bà đã đội chiếc vương miện này từ khi còn trẻ và nhiều lần lựa chọn nó cho các sự kiện hoàng gia quan trọng.

Sự khác biệt trong cách lựa chọn trang sức cũng khiến Anne có dấu ấn riêng giữa dàn thành viên nữ của hoàng gia. Nếu Kate thường gắn với Lover's Knot Tiara, còn Camilla lựa chọn Girls of Great Britain and Ireland Tiara trong dịp này, thì Anne tiếp tục sử dụng món trang sức mang câu chuyện riêng của gia đình.

Cụm từ “vượt mặt” ở đây có thể hiểu là sức hút về câu chuyện phía sau món trang sức, chứ không phải một cuộc so sánh hơn thua về nhan sắc. Bởi mỗi thành viên hoàng gia đều lựa chọn trang phục theo phong cách và thông điệp riêng, phù hợp với vị trí cũng như tính chất của sự kiện.

Chiếc vương miện từng được con gái Anne đội trong ngày cưới

Một trong những chi tiết thú vị nhất về Meander Tiara là mối liên hệ với Zara Tindall, con gái của Vương nữ Anne. Trong ngày cưới năm 2011, Zara đã đội chiếc vương miện này, biến nó thành một phần đáng nhớ trong diện mạo cô dâu.

Với những món trang sức hoàng gia, việc một chiếc tiara được truyền lại hoặc cho các thành viên trong gia đình mượn không đơn thuần là lựa chọn phụ kiện. Mỗi món đồ có thể lưu giữ những dấu mốc quan trọng, từ đám cưới, lễ kỷ niệm đến các quốc yến. Khi cùng một chiếc vương miện xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, câu chuyện của nó cũng được nối dài qua nhiều thế hệ.

Meander Tiara có thiết kế khá khác biệt so với những chiếc vương miện thường thấy ở các sự kiện hoàng gia. Thay vì tập trung vào những đường cong mềm mại hay các viên ngọc trai rủ xuống, món trang sức này sử dụng họa tiết hình học có tính lặp lại. Chính cấu trúc ấy tạo nên vẻ cổ điển, mạnh mẽ và dễ nhận diện.

Việc Anne tiếp tục đội chiếc tiara trong quốc yến Oman cũng phù hợp với thói quen sử dụng lại trang phục và phụ kiện của bà. Thay vì liên tục thay đổi trang sức, Vương nữ Hoàng gia thường luân phiên sử dụng ba chiếc tiara chính gồm Meander Tiara, Festoon Tiara và Queen Mother’s Cartier Aquamarine Pineflower Tiara.

Đây cũng là một cách tiếp cận thời trang đáng chú ý: Giá trị của món đồ không chỉ nằm ở vẻ ngoài hay giá tiền mà còn ở lịch sử, tính biểu tượng và khả năng gắn bó lâu dài với người sở hữu. Một chiếc vương miện đã xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng vẫn có thể tạo nên sức hút khi được kết hợp với trang phục phù hợp.

Ba phong cách, ba lựa chọn trang sức khác biệt tại quốc yến Oman

Quốc yến ngày 20/10 là dịp để các thành viên nữ Hoàng gia Anh thể hiện những phong cách riêng thông qua lễ phục và trang sức. Vương phi Kate gây chú ý với chiếc đầm vàng bơ của Elie Saab, có phần áo choàng mềm mại và họa tiết da báo kín đáo trên nền vải. Cô kết hợp trang phục với Lover's Knot Tiara, chiếc vương miện từng gắn liền với hình ảnh Công nương Diana, cùng hoa tai kim cương và những món trang sức mang dấu ấn lịch sử.

Vương hậu Camilla chọn sắc xanh hoàng gia, kết hợp với Girls of Great Britain and Ireland Tiara, một trong những món trang sức nổi tiếng từng được Nữ hoàng Elizabeth II yêu thích. Thiết kế này có lịch sử lâu đời, đồng thời thể hiện sự tiếp nối của truyền thống trang sức hoàng gia.

Trong khi đó, Vương nữ Anne không lựa chọn một chiếc váy có màu sắc quá nổi bật hay phom dáng gây choáng ngợp. Bà kết hợp chiếc váy màu taupe ánh champagne với Meander Tiara và dải băng huân chương hoàng gia được trang trí bằng phù hiệu do Vua Charles III trao tặng. Tổng thể giữ được sự trang trọng, phù hợp với hình ảnh một thành viên hoàng gia có phong cách thực tế và ổn định.

Ba lựa chọn này cho thấy trang sức hoàng gia không nhất thiết phải được đánh giá bằng kích thước hay độ lấp lánh. Với Kate, chiếc tiara gắn với Diana tạo nên liên hệ giữa các thế hệ; với Camilla, món trang sức quen thuộc gợi nhắc đến Nữ hoàng Elizabeth II; còn với Anne, Meander Tiara mang câu chuyện về gia đình bên nội và chính con gái bà.

Có lẽ vì thế, dù không phải người diện chiếc váy nổi bật nhất tại quốc yến, Vương nữ Anne vẫn có một điểm nhấn đủ sức thu hút giới quan sát hoàng gia. Chiếc vương miện trên đầu bà không chỉ hoàn thiện bộ lễ phục mà còn kể một câu chuyện về di sản, gia đình và cách những món đồ quý giá được gìn giữ qua thời gian.