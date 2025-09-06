Mẹ tôi khéo léo biến tấu khi làm món hấp này: Từ vị quen thuộc bỗng khiến cả nhà "vỡ òa" vì quá ngon

Đậu phụ vốn là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, đó cũng là nguyên liệu mà gia đình tôi rất thích. Mẹ tôi mỗi tuần thường dùng đậu phụ nấu 1 món nào đó để gia đình thưởng thức. Lúc thì đậu phụ chiên, khi thì chỉ cần hấp đơn giản để chấm cùng gia vị... Mọi món ăn qua bàn tay của mẹ đều trở nên ấn tượng và khiến chúng tôi nhớ nhung khi lâu ngày không được ăn. Cách đây vài hôm, mẹ tôi đặt lên bàn ăn một đĩa đậu phụ, nhìn qua thì chúng tôi đều nghĩ đó là đậu phụ nhồi thịt rồi được chiên lên theo như cách trước đây mẹ vẫn làm. Thế nhưng nó hoàn toàn không phải là món ăn đó. Bí mật chỉ được tiết lộ khi mọi người reo lên mỗi khi đưa miếng đậu nhồi thịt lên miệng cắn. Hóa ra mẹ đã khéo léo biến tấu thêm khi làm món đậu phụ nhồi thịt thành món hấp cực ngon.

Hãy cùng khám phá món đậu phụ chiên nhồi thịt hấp dẫn làm từ nguyên liệu tươi ngon, mang đến hương vị tuyệt vời cho bữa cơm gia đình. Với các bước đơn giản từ chiên vàng đậu phụ đến nhồi nhân thịt và rau củ, bạn có thể tạo ra một món ăn không chỉ ngon miệng mà còn đầy màu sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn này, chắc chắn sẽ làm bạn nhớ mãi. Hãy cùng gia đình thưởng thức món đậu phụ chiên nhồi thịt hấp dẫn ngay hôm nay!

Nguyên liệu làm món đậu phụ chiên nhồi thịt và rau củ hấp

2 miếng đậu phụ bản to, 250g thịt nạc vai, 2 cây hành lá, 4 cây nấm hương, nửa củ cà rốt, một ít tỏi, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, 1 quả trứng gà, lượng bột bắp và bột tiêu vừa phải

Cách làm món đậu phụ chiên nhồi thịt và rau củ hấp

Bước 1: Đậu phụ bạn đem rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước cho sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô. Sau đó cắt đậu phụ thành các khối vuông và đem chiên vàng và phồng lên. Thịt nạc vai sau khi rửa sạch thì thái mỏng rồi băm nhỏ, cho vào bát tô.

Bước 2: Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi bào sợi và xắt nhỏ. Nấm hương sau khi ngâm nở mềm thì thái nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu xong, bạn cho nước tương, bột bắp, dầu hào và bột tiêu vào thịt, trộn đều. Sau đó thêm cà rốt, hành lá, đập trứng vào rồi tiếp tục trộn đều để được hỗn hợp nhân đồng nhất.

Bước 3: Sau khi đậu phụ chiên đã nguội, bạn tạo một lỗ nhỏ trên từng miếng. Sau đó dùng thìa múc một phần nhân đã trộn và nhồi vào từng miếng đậu. Hãy cố gắng nhồi càng nhiều nhân vào miếng đậu phụ càng tốt để có thể cảm nhận được hương vị đầy đủ khi ăn. Lưu ý nhồi đến khi thấy miếng đậu phụ căng lên nhưng không bị thủng/rách.

Bước 4: Sau khi nhồi nhân thịt vào đậu phụ xong, bạn xếp vào đĩa sâu lòng. Tiếp đó cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Khi nước sôi thì đặt đĩa đậu phụ nhồi thịt lên xửng và bắt đầu hấp trong khoảng 15 phút. Sau khi các nguyên liệu đã được hấp chín, bạn rưới vài giọt dầu mè vào là có thể lấy ra, thưởng thức. Lưu ý trong quá trình hấp món ăn, bạn cũng có thể pha một chút nước bột năng thêm nước tương, dầu hào rồi rưới lên đậu phụ trước khi thêm dầu mè, đun hấp thêm khoảng 1 phút thì tắt bếp. Làm như vậy món ăn sẽ đậm đà hơn và bạn không phải dùng sốt chấm.

Thành phẩm món đậu phụ chiên nhồi thịt và rau củ hấp

Đĩa đậu phụ chiên nhồi thịt và rau củ hấp đã hoàn thành một cách vô cùng đơn giản. Phần nhân thịt được bọc hoàn toàn trong các khối đậu phụ, mùi thơm của thịt tỏa ra từ trong ra ngoài, đặc biệt ngon miệng. Món ăn đã thấm nước sốt đặc biệt thơm ngon, vừa cắn vào là thấy nước súp trào ra trong miệng với nhân thịt đầy đặn, có vị như ngọt thơm đậm đà rất ngon, đáng thử.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ chiên nhồi thịt và rau củ!