Đây là “món ăn bổ dương khí” mà mẹ tôi thường nấu cho gia đình vào dịp Tết Đoan ngọ: Ngon, dễ làm và ăn rất đưa cơm

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là ngày Tết Đoan ngọ đến! Vào thời điểm này, cái nóng mùa hè sẽ dần gay gắt hơn. Trong gia đình, mẹ tôi là người chăm lo rất cẩn thận đến chế độ ăn để bồi bổ sức khỏe cho gia đình. Mỗi khi trong gia đình có dịp quây quần đầy đủ, trong lúc nấu ăn, mẹ vừa tranh thủ giảng giải cho tôi một chút kiến thức kết hợp nguyên liệu theo mùa để giúp bồi bổ cơ thể. Mẹ tôi bảo, thời điểm Tết Đoan ngọ, thời tiết nóng nực khiến cho cơ thể dễ sinh chứng tâm (tim) dương đột ngột hư thoát; dương khí dễ bị thoát hết do mồ hôi tiết quá mức... Đông y cũng lý giải, do nóng quá dương khí của tâm đột ngột thoát hết ra ngoài. Tông khí (khí của thức ăn đồ uống hòa với khí của trời đất) cũng tiết ra theo. Dương khí tuyệt là do mồ hôi ra quá nhiều, khiến con người dễ mệt mỏi, sợ lạnh, thiếu sức sống. Mẹ bảo cũng vì thế mà ông cha ta có câu “bổ dương vào ngày Tết Đoan Ngọ còn hơn uống thuốc bổ”. Và vì thế mà trước và trong thời điểm Tết Đoan ngọ, mẹ tôi rất quan trọng việc cân đối thực đơn gian đình, bà thường thêm các loại "rau bổ dương" để nuôi dưỡng, phục hồi năng lượng dương cho từng thành viên đầy đủ để tránh bị bệnh vào mùa thu hoặc khi đông về.

Hôm nay tôi xin chia sẻ lại với các bạn 1 trong những món ăn làm rất đơn giản mà mẹ tôi thường nấu để giúp cơ thể tăng cường dương khí. Các thành phần nguyên liệu đều là thực phẩm theo mùa và bạn không nên bỏ qua trong dịp Tết Đoan ngọ!

Rau hẹ xào tôm sông - Sự kết hợp "vàng" thơm ngon, bổ dương

Trong Đông y và theo quan niệm dân gian, rau hẹ vốn được mệnh danh là "cỏ bổ dương" và có vị cay, ấm, rất tốt để giúp cơ thể tăng cường dương khí. Trong khi đó tôm sông lại có hàm lượng protein cao, ít chất béo, giàu kẽm và canxi. Khi bạn dùng 2 nguyên liệu này kết hợp, xào chung với nhau sẽ được món ăn có mùi thơm mát, ăn thường xuyên sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng dương! Món ăn này có tác dụng hỗ trợ làm ấm thận, bổ dương, cường gân cốt, thích hợp cho người ốm yếu, tay chân lạnh.

Nguyên liệu để làm món rau hẹ xào tôm sông

200g tôm sông tươi, 1 nắm rau hẹ, một ít gừng băm nhỏ, 1 thìa rượu nấu ăn.

Cách làm món rau hẹ xào tôm sông

Bước 1: Tôm sông bạn cắt bỏ râu sau đó rửa sạch để ráo nước. Rau hẹ rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành khúc có độ dài 3cm.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi phi thơm gừng băm nhỏ (hoặc thái sợi tùy thích). Nếu bạn thích ăn cay có thể cho thêm ớt thái miếng vào xào cùng. Tiếp đó bạn cho tôm sông vào, xào trên lửa lớn đến khi thấy đổi màu. Tiếp đó bạn nêm rượu nấu ăn vào để khử mùi tanh.

Bước 3: Sau đó bạn thêm rau hẹ cắt khúc vào, xào nhanh tay, nêm gia vị vừa ăn rồi xào đều và tắt bếp. Lưu ý khi bạn cho rau hẹ vào, đừng nên xào quá chín sẽ làm giảm công dụng phòng bệnh tự nhiên của nó.

Thành phẩm món món rau hẹ xào tôm sông

Rau hẹ xào tôm sông là món ăn mà gia đình tôi rất thích. Dẫu nó chỉ được nấu từ những nguyên liệu đơn giản, dân giã nhưng tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều háo hức. Khi mẹ đặt đĩa thành phẩm lên bàn ăn, nó thật nổi bật. Từng lá hẹ xanh tươi nổi bật giữ nền màu vàng cam của tôm sông, thơm phức. Khi ăn, tôm sông giòn, ngọt, vị đậm đà, ngấm hương rau hẹ cực kỳ đưa cơm!

Lời khuyên: Những người âm hư, hỏa nhiều (miệng lưỡi khô) nên ăn ít, ăn kèm với cháo đậu xanh để trung hòa tính khô, tính nóng.