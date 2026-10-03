3 món ăn vừa đơn giản, dễ làm lại ngon miệng giúp bổ sung kali nên ăn vào tháng Mười, trong đó có 1 món hấp

Mặc dù vào mùa thu, thời tiết mát mẻ nên chúng ta đổ mồ hôi ít hơn, nhưng chúng ta không thể bổ sung lại lượng kali đã mất trong mùa hè. Điều này đặc biệt đúng với người lớn tuổi, những người có khẩu vị kém hơn, khiến họ dễ bị thiếu kali và cảm thấy yếu. Có rất nhiều nguyên liệu theo mùa mà bạn nên đưa vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp bạn bổ sung kali cho cơ thể. Chúng đều là những nguyên liệu theo mùa, phổ biến và giá cả phải chăng. Giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu các nguyên liệu và công thức nấu các món ăn này nhé!

1. Nấm mỡ xào thịt heo

Nấm mỡ trông có vẻ bình thường, nhưng chúng lại cực kỳ giàu kali, chứa hơn 3.000 miligam trên 100gr - nhiều hơn chuối rất nhiều. Khi xào với một ít thịt nạc, chúng rất ngon; không cần dùng bột ngọt, vô cùng đưa cơm.

Nguyên liệu: 300g nấm mỡ, 150g thịt nạc heo, một ít gừng thái sợi, 2 tép tỏi băm, một thìa nước tương và lượng muối vừa đủ.

Cách làm món nấm mỡ xào thịt heo

Rửa sạch và cắt nấm mỡ thành các miếng mỏng. Thịt heo sau khi rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó thái thành các lát mỏng. Cho thịt heo vào bát, thêm nước tương rồi trộn đều, ướp trong khoảng 10 phút. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng và tỏi, sau đó cho thịt vào xào đến khi thịt đổi màu rồi lấy ra khỏi chảo. Cho nấm mỡ vào và xào trên lửa vừa. Nấm sẽ tự tiết ra nước. Xào cho đến khi nước sốt gần như cạn hết, sau đó cho thịt đã thái lát trở lại chảo, thêm muối và dọn ra ăn.

Đừng vội cho muối khi xào nấm mỡ. Hãy đợi cho đến khi nấm tiết ra nước và nước sốt sánh lại rồi mới cho muối; điều này sẽ làm nổi bật hương vị umami của nấm.

2. Sườn heo hấp khoai môn

Khoai môn là loại nguyên liệu nấu ăn có lượng kali bằng khoảng một nửa so với chuối. Mùa thu là mùa thu hoạch của khoai môn, chúng ngon và giàu hàm lượng dinh dưỡng nhất; hãy chọn những củ khoai môn nặng tay khi cầm lên, vì chúng sẽ trở nên mềm và bở sau khi hấp. Hương thơm của sườn heo thấm đẫm vào khoai môn, khiến nó thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả thịt.

Nguyên liệu: Nửa củ khoai môn, nửa cân sườn heo, gừng băm, tỏi băm, 2 muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh rượu nấu ăn, một ít bột bắp và muối vừa ăn.

Cách làm món sườn heo hấp khoai môn

Ngâm sườn heo trong nửa tiếng để rút hết máu, sau đó vớt ra để ráo và thấm khô bằng khăn bếp. Cho gừng và tỏi băm, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn và bột bắp vào, trộn đều và ướp trong 20 phút. Gọt vỏ khoai môn và cắt thành từng miếng. Xếp các miếng khoai môn xuống đáy đĩa và rắc một chút muối lên trên. Trải đều sườn đã ướp lên củ khoai môn, cho vào nồi hấp sau khi nước sôi, rồi hấp ở lửa lớn trong nửa tiếng. Nấu cho đến khi đũa có thể dễ dàng xuyên qua miếng khoai môn, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

3. Váng đậu nấu thịt bò và cà chua

Váng đậu khô dạng que có hàm lượng kali cao nhất trong các sản phẩm từ đậu nành và cũng chứa protein chất lượng cao, tạo nên độ dai ngon. Vị chua ngọt của cà chua cân bằng vị béo ngậy của thịt bò, tạo nên một món ăn tươi mát và ngon miệng cho mùa thu.

Nguyên liệu: Một nắm váng đậu khô, 2 quả cà chua, 150g thịt bò, vài lát gừng, tỏi băm, nước tương và muối vừa ăn.

Cách làm món váng đậu nấu thịt bò và cà chua

Ngâm váng đậu khô trong nước lạnh cho đến khi mềm, sau đó cắt thành từng khúc. Cắt cà chua thành miếng, thái thịt bò mỏng và ướp với nước tương trong khoảng 15 phút. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng và tỏi, sau đó nhanh chóng xào thịt bò thái lát cho đến khi đổi màu, rồi lấy ra khỏi chảo. Để lại một ít dầu trong chảo, cho cà chua thái miếng vào xào đến khi cà chua tiết ra nước, sau đó thêm một bát nước nhỏ và đun sôi. Cho váng đậu vào và nấu trong 3-5 phút để váng đậu ngấm nước dùng. Cho thịt bò trở lại chảo, thêm muối cho vừa ăn, đảo đều và dọn ra ăn.

Không nên ngâm váng đậu khô trong nước nóng, nếu không lớp vỏ bên ngoài sẽ bị nhão trong khi bên trong vẫn cứng. Món này sẽ ngon hơn khi ăn kèm với nhiều nước dùng; rất tuyệt khi ăn kèm với cơm hoặc chấm bánh mì, bánh bao hấp.