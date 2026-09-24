Đang è cổ trả nợ mà vợ còn chi 2 triệu mua bánh Trung Thu biếu bố mẹ, câu giải thích khiến tôi bực không chịu được

Tôi không phải người keo kiệt với nhà ngoại. Từ trước đến giờ, bố mẹ vợ có việc gì cần giúp trong khả năng của hai vợ chồng, tôi đều sẵn lòng. Nhưng hôm nay, khi biết vợ vừa bỏ ra gần 2 triệu đồng mua bánh Trung Thu biếu bố mẹ, tôi thật sự thấy khó chịu.

Điều khiến tôi bực không hẳn nằm ở hai triệu đồng, mà là trong lúc này, tôi không nghĩ vợ nên tiêu khoản tiền ấy theo cách đó.

Khoản nợ mua đất từ hai năm trước vẫn còn. Khi mua, hai vợ chồng tính toán rằng sau vài năm sẽ trả hết, nhưng công việc của tôi có thời điểm không thuận lợi, thu nhập giảm, rồi đủ thứ khoản phát sinh. Vì thế gần đây cả nhà phải thắt chặt chi tiêu. Những khoản không thực sự cần thiết đều được cắt giảm. Vợ cũng thường xuyên than rằng tháng nào cũng phải tính toán từng đồng, mua gì cũng phải cân nhắc.

Tôi cứ tưởng cả hai đã thống nhất được chuyện đó. Vậy mà hôm nay tôi đi làm về, thấy vợ đặt hai hộp bánh trung thu khá đắt tiền trên bàn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo mua biếu bố mẹ đẻ. Tổng cộng gần 2 triệu đồng. Tôi nghe xong mà thấy khó chịu.

Tôi không cấm vợ biếu bố mẹ. Trung Thu mua hộp bánh gửi về cho ông bà là chuyện bình thường. Nhưng với tình hình tài chính hiện tại, tôi nghĩ chỉ cần một món quà vừa phải cũng được. Đằng này vợ lại chọn loại bánh đắt tiền, trong khi trước đó chúng tôi vừa ngồi tính xem tháng này phải cắt khoản nào để dành tiền trả nợ.

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Vợ thấy tôi không vui thì giải thích rằng bố mẹ đã giúp đỡ hai vợ chồng rất nhiều. Ngày trước chúng tôi khó khăn, bố mẹ cho tiền, lúc cần thì hỗ trợ, con cái có việc gì ông bà cũng đứng sau lo liệu. Vì thế cô ấy muốn biếu bố mẹ một chút để thể hiện lòng biết ơn.

Tôi hiểu tình cảm đó. Tôi cũng biết bố mẹ vợ thương con.

Nhưng tôi vẫn nghĩ, bố mẹ giúp đỡ con cái lúc khó khăn vốn là chuyện rất thường tình. Sau này khi bố mẹ già yếu, vợ chồng tôi có điều kiện thì chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Còn hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang mang một khoản nợ lớn, chẳng lẽ cứ mỗi dịp lễ Tết lại phải cố mua những món quà thật đắt mới gọi là có hiếu?

Tôi nói suy nghĩ ấy ra, vợ lại cho rằng tôi tính toán với bố mẹ cô ấy.

Câu nói đó khiến tôi buồn hơn cả chuyện hai triệu đồng.

Tôi chưa bao giờ coi tiền bạc quan trọng hơn tình cảm gia đình. Nhưng tôi cũng không muốn hai vợ chồng phải sống trong cảnh lúc nào cũng thiếu trước hụt sau chỉ vì những khoản chi mà hoàn toàn có thể tiết chế. Tôi phải nói sao cho vợ hiểu đây?