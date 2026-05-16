Định bán vàng cưới giúp em chồng, nhưng nghe xong điều kiện trả nợ tôi "quay xe" gấp

Nhà tôi không giàu, nhưng cũng không đến nỗi. Vợ chồng tích cóp được chút vàng cưới, cất đó phòng thân. Không nhiều, nhưng là thứ cả hai cùng dành dụm phòng khi cuộc sống có chuyện bất ngờ thì còn có cái mà xoay.

Hôm rồi em chồng nhắn tin báo đang cần tiền gấp. Chồng tôi thương em, lập tức bàn chuyện bán vàng cưới để lấy tiền mặt cho em mượn. Tôi không phản đối. Dù sao cũng là em ruột chồng, lúc khó khăn mà không giúp thì còn chờ lúc nào. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: giúp được thì giúp, sau này em trả lại là xong.

Nhưng rồi em chồng nói thêm một câu.

"Sau này em sẽ trả bằng tiền chứ không trả bằng vàng vì sợ sau này giá vàng lên cao, em không có khả năng mua lại để trả."

Tôi nghe mà ngẩn ra một lúc.

Em đang ở thế cần người khác giúp, đang nhờ anh trai bán đi thứ vợ chồng tôi tích cóp mà đã ngồi tính trước rủi ro của bản thân em khi trả nợ. Còn rủi ro của vợ chồng tôi khi bán vàng đi, khi mất đi tài sản đang giữ giá trị theo thời gian, khi sau này muốn mua lại cũng không phải chuyện dễ thì không thấy em đả động đến.

Không phải em không hiểu. Em hiểu rất rõ đó mới là điều khiến tôi bực.

Thương em chồng thì tôi vẫn thương. Hoàn cảnh khó khăn tôi hiểu, không ai muốn đi mượn tiền người khác làm gì. Nhưng cái cách em tự động đặt điều kiện có lợi cho mình, ngay trong lúc đang nhờ vả nó khiến tôi chựng lại.

Nếu em nói: "Anh chị giúp em, sau này em cố gắng trả sớm, nếu lúc đó vàng cao quá thì cho em thư thư thời gian trả" tôi sẽ không có gì để bàn. Đằng này em đã chắc chắn một điều: phần rủi ro sẽ thuộc về vợ chồng tôi, phần an toàn sẽ thuộc về em. Và điều đó được nói ra như thể hiển nhiên, như thể đó là cách mọi chuyện phải diễn ra.

Chồng tôi thì vẫn muốn giúp. Anh thương em, tôi biết và tôi không trách anh điều đó. Nhưng tôi cũng là một nửa trong cuộc hôn nhân này và cái vàng cưới đó cũng là của tôi.

Lúc đầu tôi còn tự nhủ thôi kệ, người thân với nhau, tính toán chi cho mệt. Nhưng càng nghĩ càng thấy khó nuốt. Không phải vì số tiền lớn hay nhỏ. Mà vì cảm giác mình đang bị xem là chỗ rút tiền rút được bao nhiêu thì rút, còn điều kiện rút thì để người ta đặt sẵn.

Và điều tôi thấy buồn hơn cả: nếu hôm nay tôi im lặng đồng ý, liệu lần sau em có còn nhớ đây là chuyện nhờ vả hay sẽ mặc nhiên xem đó là chuyện đương nhiên phải vậy?

Tôi nói thẳng với chồng: anh muốn giúp em, tôi không cản. Nhưng đã mượn vàng thì trả bằng vàng không phải vì tôi keo kiệt, mà vì đó là sự công bằng tối thiểu. Rủi ro giá vàng lên hay xuống sau này là chuyện của người mượn, không phải chuyện của người cho mượn. Mình đã nhịn ăn nhịn tiêu để có được chừng đó, không có lý gì lại gánh thêm phần thiệt thòi chỉ vì em ngại.

Chồng tôi im lặng một lúc. Tôi không biết anh nghĩ gì thương em hay thấy tôi có lý, hoặc cả hai. Nhưng tôi cần anh hiểu rằng giúp người thân là một chuyện, còn để người thân tự tiện đặt điều kiện lên đầu mình là chuyện khác.



