Vụ bố đưa 2 con đến tận phòng khách sạn bắt ghen mẹ: Sao người lớn thua lại bắt con trẻ phải "trả nợ"!

Mạng xã hội hôm nay lặng đi trước một câu chuyện ngoại tình đầy đau đớn. Không phải vì những màn đánh ghen ồn ào, mà vì sự xuất hiện của hai đứa trẻ vô tội trong khoảnh khắc "sụp đổ" của một gia đình. Người vợ nói đi làm sớm nhưng thực tế lại gặp gỡ một người đàn ông lớn tuổi tại khách sạn. Người chồng dắt theo hai con nhỏ đi tìm mẹ, để rồi tất cả cùng đối diện với một sự thật nghiệt ngã.

Giữa những lời chỉ trích người vợ, dư luận bỗng rẽ hướng tranh cãi quyết liệt về hành động của người cha: Đưa con đi bắt ghen là sự tỉnh táo hay một sự nhẫn tâm?

Sự nhẫn tâm nhân danh sự thật

Nhiều người không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ khi thấy hai đứa trẻ phải có mặt tại "hiện trường" khách sạn. Họ cho rằng người bố đã quá ích kỷ khi dùng con cái làm "vũ khí" để hạ nhục người vợ hoặc để chứng minh mình đúng.

Trẻ em coi bố mẹ là bầu trời, là những hình mẫu đạo đức tuyệt đối. Việc tận mắt chứng kiến mẹ mình trong hoàn cảnh đó là một sự chấn động cực hạn. Ký ức ấy sẽ không mất đi, nó sẽ biến thành sự ghê tởm, sự mất lòng tin vào tình yêu và hôn nhân khi các em lớn lên.

Lẽ ra ở tuổi ấy, các em nên được bảo vệ khỏi những mặt tối của người lớn. Ép con "trưởng thành" bằng cách chứng kiến sự phản bội của người thân sinh là một hình thức bạo lực tinh thần trá hình.

Mẹ ngoại tình đã sai, bố đưa con đi cùng để ép con phải chứng kiến, phải thừa nhận cái sai của mẹ nó thì bố còn tàn nhẫn hơn cả mẹ. Tại sao người lớn có thể dùng những ích kỉ cá nhân trút lên đầu những đứa trẻ? Kể cả việc anh ta nghĩ mang con đi có thể gây áp lực, khiến vợ nhục nhã hay làm cô ấy mềm lòng... với bất cứ lý do gì thì anh ta đang sai hơn cả người sai là vợ anh ta trước đó.

"Bản án" thực tế để không còn lời oán trách

Ngược lại, một bộ phận dư luận lại ủng hộ sự quyết liệt của người chồng. Họ tin rằng đây là cách "đau một lần rồi thôi" để bảo vệ tương lai của ba bố con.

Người ta lập luận rằng nếu không để con tận mắt thấy, sau này người vợ có thể dùng những lời lẽ xảo trá để "tẩy não" con cái, đổ lỗi cho người bố làm tan vỡ gia đình. Đưa con đi là để chúng hiểu rằng: Người rời bỏ tổ ấm này không phải là bố.

Trong cơn đau bị phản bội, người chồng có lẽ đã mất đi sự bình tĩnh để cân nhắc thiệt hơn. Anh muốn vợ mình phải đối diện với cái giá đắt nhất: Ánh mắt của các con. Đó là cách anh buộc người vợ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành vi của mình.

Có người lập luận rằng, cũng có thể, trong trường hợp thế này, hoặc anh ta tiện đường đang đưa con đi chơi, hoặc anh ta gặp những rắc rối với nhà vợ nên đưa con mình đi cùng để gây sức ép.

Khi người lớn thua cuộc, trẻ em là người trả giá

Dưới lăng kính tâm lý và nhân sinh, dù đứng ở phe nào, chúng ta cũng phải thừa nhận một sự thật chua chát: Cả người bố và người mẹ trong câu chuyện này đều đã thua.

Người mẹ thua vì bản năng : Cô ấy đã đánh đổi thiên chức làm mẹ, sự kính trọng của con cái để lấy một khoảnh khắc ngoài luồng. Khi cô ấy bước vào căn phòng khách sạn đó, cô đã tự tay gạch tên mình ra khỏi thế giới thần tiên của các con.

Người bố thua vì sự cực đoan: Dù bị tổn thương sâu sắc nhưng việc để con cái làm "nhân chứng" cho sự sa ngã của mẹ là một nước đi "lợi bất cập hại". Người cha có thể thắng trong cuộc tranh luận về đúng sai, nhưng lại thua trong việc bảo vệ tâm hồn của các con – điều vốn là trách nhiệm lớn nhất của một người trưởng thành.

Hôn nhân có thể kết thúc bằng một tờ giấy nhưng ký ức của một đứa trẻ thì không thể xóa bằng một lời xin lỗi. Đôi khi, thứ phá vỡ một gia đình không phải là sự xuất hiện của "người thứ ba", mà là cách người lớn đối xử với nhau khi tình yêu không còn nữa.

Hai đứa trẻ trong câu chuyện này, dù sau này lớn lên có hiểu chuyện đến đâu, chắc chắn trong lòng chúng sẽ luôn có một khoảng trống mang tên "niềm tin". Mong rằng, trước khi thực hiện bất kỳ hành động phán xét nào, những người làm cha làm mẹ hãy tự hỏi: Liệu chiến thắng này của mình có xứng đáng với nỗi đau mà con phải gánh chịu cả đời hay không?