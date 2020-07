Dân tình xôn xao trước nghi vấn về mối quan hệ giữa Yoo Ah In và Song Hye Kyo, chuyện gì đây?

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nam diễn viên Yoo Ah In đã đăng tải bức hình từ cửa sổ nhìn ra chiếc cầu Dongho kèm dòng trạng thái khiến dân tình chú ý.

Cụ thể, trên trang cá nhân Yoo Ah In viết: "Chúng ta lại ở đây. Chỉ có bạn và tôi. Tôi sẽ viết nó lên cát. Tôi muốn tới nơi đây với bạn, một lần nữa. Nhờ có bạn mà tỏa sáng hơn, tôi đã trở thành một ngôi sao".

Bài đăng mới nhất của Yoo Ah In.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán sôi nổi hơn cả chính là việc có một vài cư dân mạng khẳng định rằng, bức hình được chụp từ căn hộ của Song Hye Kyo. Một vài cư dân mạng này viết: "Đây là cầu Dongho, và hướng nhìn này là từ căn hộ riêng của Song Hye Kyo", "đây giống như là từ căn hộ của Song Hye Kyo". Bên cạnh những thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai, nhiều người cho rằng, với độ thân thiết như chị em trong nhà thì chẳng có gì lạ khi Yoo Ah In tới nhà Song Hye Kyo chơi.

Yoo Ah In và Song Hye Kyo có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Yoo Ah In là một trong những người hiếm hoi luôn được Song Hye Kyo công khai ủng hộ và yêu mến. Yoo Ah In là đàn em cùng công ty với Song Hye Kyo và kém người đẹp 5 tuổi. Cả hai có nhiều sở thích chung và tính cách thẳng thật.