Song Hye Kyo, Yoo Ah In cùng làm một việc dành cho Vũ Hán giữa thời điểm dịch Corona nguy cấp

Những ngày qua, dịch bệnh do virus Corona gây nên đang liên tục có những diễn biến phức tạp. Do dịch bệnh này xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc), lan rộng ra cả nước và sang các nước khác trên thế giới nên tình hình hiện tại ở Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung đang vô cùng đáng lo.

Dù là một diễn viên Hàn Quốc, tuy nhiên Song Hye Kyo lại thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Vũ Hán và Trung Quốc khi chia sẻ thông điệp: "Love for Wuhan. Love for Human" (Tạm dịch: Tình yêu dành cho Vũ Hán. Tình yêu dành cho con người).

Tại thời điểm dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, gây nhiều hoang mang và thương tâm cho xã hội, hành động của Song Hye Kyo đã cho thấy cô thực sự quan tâm và yêu mến đất nước Trung Quốc.

Ngoài Song Hye Kyo, bạn thân của cô là Yoo Ah In cũng chia sẻ thông điệp y hệt trên trang cá nhân. Nam diễn viên muốn thông qua tiếng nói của mình để kêu gọi sự đoàn kết và tình yêu thương của mọi người với nhau. Anh viết: "1111. We are human. We are earth. We are one" (Tạm dịch: Chúng ta là con người. Chúng ta là trái đất. Chúng ta là một).

Cặp chị em thân thiết đã có hành động ý nghĩa giữa dịch bệnh.

Nguồn: Instagram