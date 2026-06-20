Đám cưới "phú bà nông sản" nhưng spotlight lại thuộc về người yêu cũ của cô dâu: Chú rể làm gì thế này?

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, đám cưới được mong chờ của "bà trùm nông sản" Viên Vibi và ông xã Khánh Linh sẽ chính thức diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ven biển vô cùng lãng mạn. Khung cảnh biển xanh, cát trắng đang chứng kiến những khoảnh khắc rộn ràng nhất khi hội bạn thân của cô dâu chú rể đã tề tựu đông đủ, mang đến một bầu không khí "lầy lội" không thể nhịn cười" ngay từ trước thềm hôn lễ.

Hội bạn thân thiết của cặp đôi đã tranh thủ những giờ phút hội ngộ hiếm hoi để tạo ra các "tiểu phẩm" hài hước, những trò đùa lầy lội mang đậm dấu ấn cá nhân. Dù ngày trọng đại chưa chính thức cử hành, nhưng những hình ảnh và video hậu trường được hé lộ đã khiến cộng đồng mạng theo dõi không khỏi thích thú.

Tuy nhiên, bên cạnh visual rạng rỡ của nhân vật chính, ánh nhìn của netizen lại bất ngờ va vào một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt: Sự tương tác cực kỳ thân thiết giữa chú rể Khánh Linh và Phong Phú - bạn trai cũ của cô dâu Viên Vibi.

Người yêu cũ của cô dâu và chú rể ngồi "tâm sự nhẹ" trước ngày trọng đại. Khoảnh khắc thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong những khung hình được chia sẻ, hai người đàn ông thoải mái trò chuyện, cười đùa, thậm chí còn có những lúc "tâm sự mỏng" ở một góc riêng, tách biệt hẳn với đám đông ồn ào. Sự gắn kết này tự nhiên và thân tình đến mức cộng đồng mạng phải thi nhau để lại bình luận trêu chọc:

- "Nhìn hai ông tâm sự mà cứ ngỡ đây là tiệc cưới của riêng hai người vậy!".

- "Tranh thủ tâm sự mỏng lúc đối phương chưa là chồng người ta".

- "Nhìn hai ổng như đi tuần trăng mật vậy đó".

- " Anh Phú tranh thủ đc lúc nào hay lúc đó, vì mai anh Linh lấy vợ rồi".

Người yêu cũ của Viên Vibi lặng lẽ đứng một mình khi Viên Vibi và chồng trò chuyện cùng khách mời.

Tất nhiên những câu bình luận trên chỉ là đùa vui, vì ai theo dõi chặng đường của Viên Vibi hẳn vẫn chưa quên khoảnh khắc đầy xúc động trong ngày cô được chồng cầu hôn. Khi đó, chính Phong Phú - bạn trai cũ, là người đã dắt tay cô, cẩn trọng trao gửi cho người bạn đời hiện tại - Khánh Linh.

Đây là minh chứng rõ nét nhất cho một cách hành xử cực kỳ văn minh sau khi chia tay. Viên Vibi và Phong Phú không chỉ giữ được tình bạn tôn trọng lẫn nhau, mà điều tuyệt vời hơn là Phong Phú và chồng của Viên Vibi cũng trở thành những người anh em chí cốt của nhau.

Sự trưởng thành, bao dung và trân trọng lẫn nhau của cả ba người đã đập tan những ngại ngùng thông thường giữa "người cũ - người mới". Việc Phong Phú góp mặt từ sớm, tất bật chung vui trong ngày trọng đại không chỉ là lời chúc phúc chân thành nhất gửi đến người bạn gái cũ Viên Vibi, mà còn là sự đồng hành sát cánh cùng người anh em thân thiết Khánh Linh.

Và với một tình yêu đã đơm hoa kết trái suốt một thập kỷ qua, cùng sự hiện diện của những người bạn hết mình và những mối quan hệ vô cùng văn minh, đám cưới của "bà trùm nông sản" Viên Vibi và Khánh Linh chắc chắn sẽ là một sự kiện tràn ngập tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.