Người yêu cũ liên tục gọi điện làm phiền trước đám cưới, tôi không ngờ sự thẳng thắn của mình lại phải trả giá đắt như vậy

Tôi và Minh yêu nhau gần 2 năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Thiệp mời đã in xong, váy cưới đã đặt, nhà hàng cũng đã cọc tiền. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi chính thức trở thành vợ anh.

Tôi từng nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Nhưng người yêu cũ bỗng dưng biết chuyện tôi sắp kết hôn nên quay lại quấy phá.

Tôi và Khải chia tay đã hơn 3 năm. Cuộc tình ấy kết thúc không êm đẹp. Khải nóng tính, kiểm soát và nhiều lần hứa thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sau khi chia tay, tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Vậy mà 1 tháng nay, Khải bắt đầu nhắn tin. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm vu vơ. Sau đó là những cuộc gọi lúc nửa đêm. Có hôm, anh ta đứng đợi trước cổng công ty chỉ để nói rằng vẫn còn yêu tôi, chỉ trích tôi đang vội vàng kết hôn khi chưa thực sự quên được quá khứ. Tôi thấy phiền và mệt mỏi. Tôi chặn số này, Khải dùng số khác. Tôi không trả lời tin nhắn, anh ta lại nhờ bạn bè chuyển lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nói thật với Minh. Tôi đưa điện thoại cho anh xem toàn bộ tin nhắn. Tôi còn nói rõ rằng mình không hề có ý nối lại với người cũ, chỉ mong Minh giúp tôi giải quyết dứt điểm để chuẩn bị cho đám cưới.

Minh im lặng rất lâu. Anh bảo sẽ nói chuyện với Khải một lần. Lúc ấy, tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ giữa những người đàn ông với nhau, đôi khi mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Hôm gặp Khải, tôi không đi cùng. Tối hôm đó, Minh trở về với vẻ mặt khác lạ. Anh không nói nhiều. Tôi hỏi thì anh chỉ đáp rằng mọi chuyện ổn rồi. nhưng từ hôm ấy, Minh bắt đầu thay đổi.

Anh ít nhắn tin hơn, không còn hào hứng bàn chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi hỏi ý kiến về thiệp mời hay danh sách khách, anh đều trả lời qua loa.

Ảnh minh họa

Linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến một tuần sau, Minh hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc. Anh ngồi đối diện tôi rất lâu rồi mới nói: "Anh nghĩ mình nên tạm hoãn đám cưới".

Tôi tưởng anh đang đùa.

Anh nói cuộc gặp với Khải khiến anh nhận ra có những chuyện anh không thể bỏ qua. Anh không giải thích cụ thể Khải đã nói gì, chỉ bảo rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, có lẽ cả hai đều không hạnh phúc.

Tôi chết lặng. Tôi hỏi liệu anh có tin những gì người cũ của tôi nói hơn tin người sắp trở thành vợ mình không?

Minh cúi đầu, không trả lời. Đám cưới bị hủy trước ngày diễn ra hơn 3 tuần. Tôi phải gọi điện báo tin cho họ hàng, xin lỗi bạn bè, chấp nhận những ánh mắt tò mò và cả những lời đồn đoán từ những người xung quanh.

Có người bảo chắc tôi còn vương vấn người cũ. Có người lại nói Minh phát hiện ra bí mật gì đó nên mới quyết định như vậy. Chỉ có tôi biết, điều đau lòng nhất không phải là cuộc hôn nhân dang dở, mà là việc người đàn ông tôi định gắn bó cả đời đã lựa chọn rời đi mà không cho tôi cơ hội được giải thích hay cùng đối diện với vấn đề.

Đến giờ tôi vẫn không biết chính xác Khải đã nói gì trong buổi gặp hôm ấy. Có thể anh ta đã bóp méo sự thật, cũng có thể Minh vốn chưa từng đủ tin tưởng tôi như tôi vẫn nghĩ.

Người ta thường bảo, muốn cưới ai đó hãy nhìn vào cách họ đối diện với sóng gió trước hôn nhân. Tôi từng cho rằng những tin nhắn từ người yêu cũ chỉ là rắc rối nhỏ, nói rõ với chồng sắp cưới là đủ. Nhưng cuối cùng, chính quyết định thẳng thắn ấy lại khiến đám cưới của tôi không thể diễn ra.

Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, nếu ngày đó tôi tự giải quyết mọi chuyện mà không nhờ Minh can thiệp, liệu thiệp cưới của chúng tôi có được phát đi đúng như dự định? Hay tôi nên cảm ơn chuyện này để nhìn rõ cách Minh xử lý khi có chuyện lớn xảy ra?