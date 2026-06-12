Giữa tiệc đám cưới, chú rể và bạn thân khác giới làm gì khó coi thế này?

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái được cho là bạn thân của chú rể có nhiều cử chỉ thân mật trong một buổi tiệc cưới, thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Đoạn clip ghi lại tại bàn tiệc ở nhà trai vào buổi tối và chú rể (áo sơmi trắng) ngồi tiếp bạn bè đến chung vui và không thấy sự xuất hiện của cô dâu.

Điều khiến đoạn clip trở thành chủ đề bàn tán chính là những hành động được cho là quá thân thiết giữa cô gái và chú rể. Cả hai ngồi sát cạnh nhau, cô gái nhiều lần ghé sát để trò chuyện, thậm chí còn quàng vai chú rể trước sự chứng kiến của những người có mặt trong bàn tiệc.

Những khoảnh khắc này nhanh chóng gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng cách cư xử như vậy là thiếu tinh tế trong bối cảnh chú rể sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Không ít ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng dù là bạn thân khác giới đến đâu thì cũng cần có sự chừng mực và giữ khoảng cách phù hợp, đặc biệt trong ngày trọng đại của người bạn mình.

Hôn nhân là cột mốc quan trọng, đòi hỏi sự tôn trọng dành cho cô dâu, chú rể cũng như hai bên gia đình. Những hành động dễ gây hiểu lầm rất có thể làm ảnh hưởng đến niềm vui chung và tạo nên những lời bàn tán không đáng có.

Rất nhiều bình luận đã bùng nổ trước đoạn clip này:

- "Ôi, bạn nữ kia không giữ khoảng cách gì vậy trời. Ngồi cứ sát sạt nhau, còn quàng vai bá cổ, nói chuyện cũng sát vào mặt nhau thế kia. Bó tay thật sự".

- "Cô dâu mà thấy cảnh này không biết nghĩ gì, bạn khác giới mà không giữ ý tí nào".

- "Tôi thấy bạn nữ này kém duyên nha. Ngày trọng đại của người ta mà cứ thân mật quá thế này".

- "Tôi mà ngồi mâm cỗ này, tôi thấy ngại dùm. Chú rể cũng cứ ngồi vậy, cũng chẳng tránh né gì nhỉ!".

- "Thân thiết đến mấy thì giờ người ta có vợ rồi. Ai lại cứ quàng vai bá cổ thế bao giờ".

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng cộng đồng mạng không nên vội vàng đưa ra kết luận khi chưa biết rõ toàn bộ câu chuyện. Có thể đây chỉ là cách thể hiện sự thân thiết giữa những người bạn lâu năm, còn góc quay của đoạn clip khiến mọi việc trở nên nhạy cảm hơn thực tế. Việc cắt ghép hoặc ghi lại trong một khoảnh khắc ngắn cũng có thể dẫn đến những đánh giá thiếu khách quan.

Dù sự thật phía sau đoạn clip ra sao, câu chuyện vẫn làm dấy lên cuộc thảo luận về ranh giới trong tình bạn khác giới, nhất là khi một trong hai người chuẩn bị kết hôn. Sự thân thiết không phải là điều sai, nhưng việc lựa chọn cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh là điều cần thiết để tránh gây hiểu lầm và tôn trọng cảm xúc của những người liên quan.