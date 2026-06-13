Cặp vợ chồng U50 hot cõi mạng: Chuyện ấy hơn 20 năm luôn nồng nàn là do chồng "biết giữ vợ" và quy tắc lạ đời trong phòng ngủ

Ai bảo tình yêu tuổi trung niên là bớt ngọt ngào và thiếu đi lửa cháy? Cặp vợ chồng sở hữu hàng loạt clip triệu view này chính là minh chứng sống động nhất cho thấy: Hôn nhân càng chạm mốc nhiều thập kỷ, người ta lại càng có những cách "yêu lại từ đầu" vô cùng táo bạo và sâu sắc. Đằng sau nhan sắc "không tuổi" của người vợ và phong độ của anh chồng U50 là những quan điểm cực kỳ thẳng thắn, văn minh về chuyện làm đẹp, "giữ vợ" và cả những bí mật phòng the đầy lửa sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Nhiều người tò mò cuộc sống ngoài đời của anh Duy Hưng và chị Minh Phương có hài hước như clip? Anh cười bảo: "Ngoài đời nhà tôi còn nhiều muối và biến động hơn. Chúng tôi làm clip là để lưu giữ kỷ niệm, để biến ngôi nhà thành nơi bão dừng sau cánh cửa, luôn rộn rã tiếng cười chứ không phải nơi chỉ để lo toan gánh nặng".

Cặp đôi Duy Hưng - Minh Phương từng "khuấy đảo" chương trình Vợ chồng son với câu chuyện hôn nhân đáng yêu

Khi vợ đẹp là "tài sản quý" và cuộc đua nâng cấp phiên bản của ông chồng U50

Bên cạnh những lời ngưỡng mộ, không ít người cho rằng hôn nhân của anh Duy Hưng hạnh phúc phần lớn là do người vợ quá đẹp, biết cách thẩm mỹ để níu giữ thời gian. Trước những bình luận này, người trong cuộc không hề né tránh mà thẳng thắn thừa nhận với một sự tự hào không giấu giếm:

"Họ nói đúng quá còn gì nữa! Tôi hạnh phúc và tự hào vì vợ tôi đẹp chứ. Thằng đàn ông nào mà chả thích vợ mình đẹp. Nhiều khi tôi còn đùa, khối ông chỉ chờ vợ chồng tôi có biến là nhảy vào xếp hàng ngay, vì cô ấy đẹp quá mà. Đàn ông yêu bằng mắt, đó là bản năng rồi".

Anh cũng bày tỏ sự khó hiểu trước những định kiến khắt khe của xã hội về việc phụ nữ can thiệp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc:

Nhan sắc mê mẩn của cô vợ 8x

"Tôi biết có nhiều người, cả nam lẫn nữ, hay xì xào kiểu: 'Bà này đẹp thật nhưng chắc chắn là có thẩm mỹ, phải bảo dưỡng, bảo trì ác lắm đây'. Thú thật, tôi khá khó hiểu với cái tư duy định kiến đó. Đâu phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu ngay một gương mặt tỉ lệ vàng. Người ta bảo: 'Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp'. Vậy thì làm đẹp là quyền lợi và đặc quyền của họ. Tại sao khi họ chủ động hoàn thiện bản thân thì lại có người phán xét?

Trên đời này chẳng có cái gì chống lại được thời gian nếu không chăm sóc. Đến như Từ Hy Thái Hậu ngày xưa, sống ở cái thời đồ ăn organic 100%, không khói bụi, không ô nhiễm mà còn phải dùng đủ phương pháp dưỡng nhan cầu kỳ để níu giữ tuổi xuân. Huống chi là chị em thời nay, bao gánh nặng áp lực. Với tôi, nhan sắc của vợ là một 'tài sản quý'. Mà đã là tài sản quý thì không những phải duy trì mà còn phải nâng cấp. Tôi luôn ủng hộ vợ làm đẹp. Kể cả có dao kéo cũng được, miễn là an toàn. Nhưng trộm vía, vợ tôi chưa cần đụng dao kéo, hình như mới chỉ làm răng, tiêm filler, botox với tăng sinh thôi mà đã xuất sắc thế rồi".

Dù U50 nhưng cặp đôi này luôn trong trạng thái "tình yêu GenZ"

Tư duy giữ vợ văn minh: "Tôi đua không phải vì sợ mất vợ"

Thay vì giữ tư duy lối mòn là phụ nữ phải làm đẹp để giữ chồng, người đàn ông này lại lật ngược vấn đề bằng một góc nhìn rất hiện đại. Anh cho rằng, việc chồng lật đật chạy đua theo sự thay đổi tích cực của vợ chính là một tín hiệu của sự tiến bộ và tôn trọng lẫn nhau trong đời sống gia đình.

"Mà nói thật, chính sự xinh đẹp của vợ cũng làm tôi... chột dạ. Đọc mấy bình luận kiểu: 'Ông này trông lom nhôm nhựa thế mà vớ được vợ đẹp nhỉ', tôi giật mình lục lại ảnh cũ xem thử. Đúng là báo động thật! Thế là tôi lập tức gia nhập cuộc đua nâng cấp phiên bản với vợ. Tôi cũng đi làm lại bộ răng, sửa lại đôi lông mày, rồi lao vào phòng gym cày cuốc mỗi ngày. Sau vài tháng, người quen gặp lại ai cũng ngỡ ngàng bảo sao dạo này khác thế".

Anh Duy Hưng đưa ra quan điểm: "Cái thời phụ nữ phải đầu tắt mặt tối, hoặc cố làm đẹp chỉ để 'giữ chân' đàn ông, nó xưa lắm rồi. Vợ tôi làm đẹp trước hết là vì cô ấy yêu chính mình. Phụ nữ làm đẹp không phải để giữ đàn ông. Mà đôi khi chính sự thay đổi tích cực của người phụ nữ lại khiến người đàn ông có động lực để giữ phong độ của chính mình.

Còn chuyện chồng lật đật chạy đua theo, tôi thấy đó là một tín hiệu cực kỳ văn minh, gọi là 'áp lực đồng lứa' phiên bản gia đình. Nhìn thấy vợ mình ngày càng trẻ trung, rạng rỡ, ra đường ai cũng ngước nhìn thì làm sao mình dám cho phép bản thân sập xệ, bụng bia đứng cạnh được? Tôi đua không phải vì sợ mất vợ, mà vì tôi tôn trọng cô ấy và tôn trọng chính mình. Hôn nhân hạnh phúc không phải là hai người đứng yên nhìn nhau già đi, mà là cùng nhau nâng cấp để tiến về phía trước. Vợ đẹp, chồng phong độ. Thương vụ 'đua top' này cả hai cùng thắng, tội gì mà không đua!".

Muốn có "cô người yêu nóng bỏng", hãy chăm sóc từ phòng khách

Người ta thường bảo hôn nhân càng lâu năm sẽ chỉ còn "nghĩa" nhiều hơn "tình", nhất là chuyện gần gũi vợ chồng cũng nhạt dần theo thời gian. Thế nhưng với tổ ấm đã hơn 20 năm tuổi này, yếu tố phòng the vẫn luôn khăng khít, hừng hực lửa như thuở ban đầu. Bí quyết nằm ở sự tỉnh táo và cách "đầu tư" thông minh vào gốc rễ cảm xúc của người chồng.

Ông bố 2 con khẳng định: "Nhiều người nhìn vào bảo chắc tại vợ ông Hưng đẹp, lại biết cách làm chồng thấy thú vị. Đúng, nhưng mới đúng một nửa. Nửa còn lại, tôi nghĩ là do... tôi khôn và biết cách đầu tư. Nhiều ông cứ đòi hỏi vợ ngoài đường phải là quý bà, vào bếp là đầu bếp, và vào phòng ngủ phải thật quyến rũ. Nhưng lại quên mất một điều: Phụ nữ là sinh vật sống bằng cảm xúc. Đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng sự cảm nhận".

Vợ đẹp chính là động lực khiến anh Hưng phải "đẹp theo"

Đối với anh, chuyện chăn gối không phải là một nghĩa vụ tách biệt, mà nó là kết quả trực tiếp từ cách hai vợ chồng đối xử với nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Không thể đòi hỏi một người phụ nữ phải nồng nhiệt khi họ đang kiệt sức và tổn thương về mặt tâm lý.

"Đàn ông muốn giữ vợ, muốn vợ đẹp, muốn vợ ngọt ngào thì trước hết phải biết yêu thương và chăm sóc cô ấy. Chuyện gần gũi vợ chồng là cái ngọn. Muốn cái ngọn nở hoa thì cái gốc cảm xúc phải được tưới tắm mỗi ngày. Không thể nào cả ngày cau có, gia trưởng, để vợ đầu tắt mặt tối với đống việc nhà không tên, rồi tối đến tắt đèn lại đòi hỏi cô ấy phải nồng nhiệt, thú vị với mình được. Lúc ấy có khi cô ấy lại tặng cho một củ khoai tây ấy chứ (cười).

Cặp đôi luôn đồng hành từ phòng ngủ ra đến sân Pick

Anh cho biết, muốn "chuyện ấy" lúc nào cũng như thuở ban đầu, anh luôn ý thức phải nuôi dưỡng cảm xúc cho vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất: Một lời khen ngợi. Một cái ôm từ phía sau khi vợ đang nấu ăn. Một lần chủ động rửa bát. Cùng nhau san sẻ việc nhà. Hay đơn giản là tấu hài cho vợ cười. Khi người phụ nữ cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng và cảm giác an toàn từ người chồng, họ sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn và đẹp hơn. Mà phụ nữ khi tâm lý thoải mái thì tự khắc họ sẽ biết cách làm cho người đàn ông của mình bất ngờ.

"Sau hơn 20 năm, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Muốn có một người vợ đáng yêu thì trước hết phải là một người chồng đáng yêu đã. Tôi lo chăm sóc, nuông chiều cảm xúc của vợ từ phòng khách cho đến nhà bếp, để rồi khi chốt hạ ở phòng ngủ, cô ấy sẽ tặng lại tôi một cô người yêu nóng bỏng, 'hừng hực lửa' và vô cùng ngọt ngào".

Thay cho lời kết

Hôn nhân bền vững sau hai thập kỷ hóa ra không nằm ở những điều đao to búa lớn, mà xuất phát từ việc người đàn ông biết hạ cái tôi xuống để thấu hiểu và nâng niu người phụ nữ bên cạnh mình. Câu chuyện truyền cảm hứng của cặp đôi trung niên triệu view này một lần nữa khẳng định, một người vợ quyến rũ trong phòng ngủ luôn là tấm gương phản chiếu một người chồng biết yêu thương ở ngoài đời thực.

Đúng như anh Duy Hưng quan niệm: "Muốn hôn nhân bền lâu thì đừng cố giữ nhau. Hãy làm cho nhau hạnh phúc, rồi tự nhiên cả hai sẽ muốn ở lại... thật lâu!".