Đám cưới như phim Hàn của cô dâu Việt: Chi phí "khủng" nhưng chỉ diễn ra trong 30 phút, toàn chi tiết độc lạ

Là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, Linh (hay còn gọi là Rin Go, chủ nhân kênh TikTok @ringo.mln) , đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi chia sẻ hành trình tổ chức đám cưới với chồng người Hàn Quốc tại Seoul. Những hình ảnh lãng mạn, không gian ngập tràn hoa cùng nghi thức cưới tinh giản nhưng đầy cảm xúc đã khiến nhiều người thích thú, thu hút hơn 140 nghìn lượt quan tâm trên mạng xã hội.

Lễ cưới lãng mạng như phim Hàn, chi phí cơ bản đã lên đến vài trăm triệu VNĐ, diễn ra trong trong 30 phút

Đám cưới được tổ chức ngay tại Hàn Quốc - quê hương của chú rể và cũng là nơi Linh đang sinh sống, làm việc những năm qua. Trong ngày trọng đại, gia đình nhà gái đã bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc để chung vui cùng con gái.

Nói về đám cưới của mình, Linh chia sẻ: "Địa điểm tổ chức lễ cưới của mình ở The Link Hotel taik Seoul, khách sạn này có tới 7 không gian tổ chức tiệc cưới. Địa điểm này hot đến mức mình phải đặt lịch trước từ tháng 12/2024 đến tháng 6/2025 mới đặt được. Ở đây ít nhất phải đặt chỗ trước 1 năm. Không gian tiệc cưới ở Hàn thì được trang trí sẵn rồi và mọi người không được thay đổi gì cả".

Không gian lễ cưới gây ấn tượng với sắc hoa phủ kín khắp nơi, từ sảnh chính đến phòng chờ của cô dâu. Đặc biệt, khu vực sân khấu còn có cầu thang lớn để cô dâu bước xuống trong ánh đèn lung linh, tạo cảm giác như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Linh và chồng cũng thuê MC chuyên nghiệp cùng ban nhạc biểu diễn trực tiếp, mang đến bầu không khí lãng mạn cho toàn bộ buổi lễ.

"Chi phí tổ chức cơ bản có giá gần bằng các khách sạn 5 sao. Riêng về chi phí cơ bản thì đã là 25 triệu won (khoảng hơn 430 triệu đồng) tùy vào mùa cao điểm hay thấp điểm, tùy khung giờ sẽ có sự thay đổi một chút" - cô dâu chia sẻ.

Không chỉ sảnh cưới được đầu tư cầu kỳ, phòng chờ dành cho cô dâu cũng khiến nhiều người trầm trồ bởi không gian ngập tràn hoa tươi được bài trí tinh tế. Từng góc nhỏ đều được chăm chút như một studio chụp ảnh, với ánh sáng dịu nhẹ và cách trang trí sang trọng, giúp cô dâu có những khoảnh khắc chuẩn bị trước giờ làm lễ vừa thư thái vừa lưu lại được nhiều bức hình đẹp.

Bên cạnh không gian sang trọng, những khoảnh khắc gia đình cũng để lại nhiều xúc động. Linh được chính bố ruột dắt vào lễ đường và trao tay cho chú rể. Trong khi đó, bố chồng cô gửi lời chúc phúc trước toàn thể khách mời, thậm chí còn tự tay đàn guitar và hát tặng hai con như một món quà đặc biệt trong ngày cưới.

Cỗ cưới là tiệc buffet, khách đến dự được phát phiếu ăn của khách sạn

Chi phí tổ chức tại The Link Hotel cũng khiến nhiều người bất ngờ. Theo cô dâu chia sẻ, gói cơ bản đã vào khoảng 25 triệu won (khoảng hơn 430 triệu đồng)và có thể thay đổi tùy mùa hay khung giờ tổ chức. Địa điểm này yêu cầu số lượng khách tối thiểu từ 250 - 300 người, trong khi đám cưới của Linh chỉ có chưa đến 200 khách vì chủ yếu là gia đình cô dâu cùng khách mời phía nhà trai.

Cô dâu hé lộ chi phí cơ bản khi tổ chức tiệc cưới tại khách sạn The Link Hotel.

Một trong những điểm khác biệt lớn giữa đám cưới Hàn Quốc và Việt Nam là thời lượng tổ chức khá nhanh gọn. Toàn bộ nghi lễ chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng với các nghi lễ được thực hiện tinh giản nhẹ nhàng, tập trung vào cô dâu và chú rể. Sau phần lễ, khách mời sẽ dùng tiệc buffet tại khu vực nhà hàng riêng của từng sảnh cưới nên không xảy ra tình trạng khách của nhiều đám cưới dùng chung không gian.

"Đồ ăn ở đây nổi tiếng rất ngon, ngoài không gian đẹp ra mình cũng muốn đồ ăn tiệc cưới phải ngon để còn tiếp đãi khách, nhất là khách của bố mẹ. Vậy nên giá đồ ăn cũng khá đắt (150 nghìn won/người - khoảng hơn 2,6 triệu đồng/người), nhưng mình thấy là rất đáng.

Ngoài ra mình còn được tặng thêm gói 'Wedding drink' đó là một quầy gồm rượu vang, các loại đồ uống không có ga... Tất cả thời gian làm lễ và ăn uống thì tối đa chỉ được 2 tiếng thôi" - cô dâu chia sẻ.

Thử váy cưới ở Hàn cũng mất tiền: Hơn 3 triệu đồng được thử 4 bộ váy cưới

Trước ngày trọng đại, bên cạnh việc chuẩn bị địa điểm tổ chức, chiếc váy cưới cũng là điều khiến các cô dâu dành nhiều thời gian và tâm huyết. Linh chia sẻ, khác với Việt Nam – nơi nhiều studio hỗ trợ thử váy miễn phí, thì tại Hàn Quốc các cô dâu phải trả phí cho mỗi buổi thử váy. Chính vì vậy, Linh chỉ lựa chọn một thương hiệu duy nhất để trải nghiệm, nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn tìm được thiết kế phù hợp nhất cho ngày cưới.

"Lần đầu mình đến thì mất 200 nghìn Won (khoảng hơn 3,4 triệu đồng) và sẽ được thử 4 bộ. Sau đó được chọn ra 2 bộ đến đến gần ngày cưới sẽ được thử lại để chọn bộ cuối cùng. Những mẫu váy cơ bản sẽ có giá 1.500 nghìn won (khoảng hơn 26 triệu đồng).

Thật sự để chọn ra những váy đẹp thì cũng cần thêm tiền. Nếu là váy của BST mới nhất, váy cao cấp hơn thì có giá 3.000 - 3.500 Won (khoảng 52 - 61 triệu đồng). Ngoài ra mình cũng mất thêm 300 nghìn Won (khoảng hơn 5 triệu đồng) dành cho người sẽ phụ mình mặc váy và sửa váy trong đám cưới" - Linh chia sẻ.

Những hình ảnh và chia sẻ của Linh không chỉ mang đến góc nhìn thú vị về đám cưới tại Hàn Quốc mà còn khiến nhiều người xuýt xoa trước một hôn lễ đẹp như cổ tích, nơi sự tinh giản vẫn đủ để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và trọn vẹn.

(Nguồn: @ringo.mln)