Từ Elon Musk đến gã chồng phổ thông: Vào mà xem màn vạch trần bộ não "quái dị" của đàn ông mùa World Cup

Mùa World Cup năm nay, cuộc chiến không chỉ diễn ra căng thẳng trên các sân cỏ nước Mỹ mà còn âm thầm bùng nổ ngay tại bàn ăn sáng và phòng khách của nhiều gia đình. Vì lệch múi giờ nửa vòng trái đất, các trận đấu toàn rơi vào khung giờ "hiểm": trận sớm nhất từ 5h-6h sáng, trận tiếp theo rơi vào tầm 8h sáng và 11h trưa theo giờ Việt Nam. Kịch bản quen thuộc nhất của các bà vợ những ngày này là chứng kiến lão chồng ngày cày cuốc mệt rã rời, sáng ra gọi mãi không dậy phụ vợ chuẩn bị cho con đi học, nhưng cứ đúng lịch bóng lăn là tự động bật dậy như một cái máy, mắt sáng rực lướt điện thoại xem tỷ số.

Sự ức chế của chị em phụ nữ thường đẩy lên đỉnh điểm bằng một câu hỏi chí mạng: " Mấy ông quần đùi áo số xa lạ có nuôi anh ngày nào không mà anh cuồng điên vì họ, trong khi ngày kỷ niệm của vợ chồng thì anh quên sạch?". Để giải mã cái gọi là "sự vô tâm nhân bản" này, hãy nhìn thẳng vào thực tế trần trụi từ hai sắc thái đối lập hoàn toàn của hai ông bố nghiện bóng đá dưới đây.

Hạn chế sinh học: Đừng bắt bộ não logic phải ghi nhớ bằng vùng cảm xúc

Đàn ông không cố tình quên ngày kỷ niệm để chọc tức vợ, mà bản chất đó là một "lỗi hệ thống" về mặt sinh học. Từ thời nguyên thủy, bộ não của "giống đực" đã được lập trình để đi săn, chiến đấu và tư duy theo các con số logic, chiến thuật.

Chính vì thế, lịch thi đấu World Cup với bảng đấu rõ ràng, tỷ số, giờ giấc cụ thể hay sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của tuyển Đức lại khớp hoàn toàn với vùng tư duy nhạy bén nhất của họ. Họ có thể nhớ van vách trận mấy giờ đá, đội nào đang đứng đầu bảng, nhưng tuyệt nhiên không có một dữ liệu nào về ngày kỷ niệm ngày cưới nếu không được báo trước.

Trong khi phụ nữ sống bằng cảm xúc và các cột mốc chi tiết, thì đàn ông lại vận hành như một cỗ máy lập trình sẵn. Các chị vợ có thể hỏi chồng mình xem chiều rộng của cái khung thành vĩ đại kia là bao nhiêu mét, họ sẽ trả lời được ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng nếu hỏi cỡ váy hay màu son vợ thích, chắc chắn các ông sẽ ngậm ngùi đoán mò. Sự thật là, đàn ông có thể quên một ngày kỷ niệm trên tờ lịch, nhưng lòng trung thành và trách nhiệm cày cuốc kiếm tiền nuôi cái gia đình này thì họ không bao giờ quên.

Hai số phận mùa bóng lăn

Đều chung một niềm đam mê cháy bỏng, nhưng hoàn cảnh gia đình lại đẩy người đàn ông vào hai sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Anh Ngọc rất đam mê bộ môn này, dù bận nhưng 1 tuần anh vẫn phải đá 2 trận bóng dù vợ cằn nhằn

Anh Ngọc (38 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) – ông bố 3 con bận rộn chia sẻ: "Nhà tôi con nhỏ lại có bà ở cùng, vợ thì đi làm cả ngày áp lực đâm ra rất nhạy cảm với âm thanh ồn ào, cứ nghe tiếng động là gắt gỏng. Để yên cửa yên nhà, tôi chọn giải pháp 'sinh tồn' là trốn xem một mình. Mấy trận 5h sáng, tôi phải đặt báo thức, mò mẫm trong bóng tối, lúc thì ra phòng khách, lúc ra ban công".

Anh Ngọc cho biết, quả nào đội anh thích ghi bàn, chỉ biết nín nhịn. Vợ anh sáng ra mà thấy mùi thuốc vương vấn là kiểu gì cũng càm ràm. Nhưng biết sao được, 90 phút lén lút ấy là khoảng thời gian duy nhất trong ngày anh không phải nghĩ về những thứ phức tạp.

"Sạc pin tinh thần xong, sáng ra đá bát phở 2 trứng trần là đỡ mệt ngay, trưa về ngủ bù, mấy khi có WorldCup", anh Ngọc cười xòa.

Ngược lại hoàn toàn với cảnh "vượt ngục" của anh Ngọc, anh Dương (42 tuổi, Ninh Bình) – ông bố của hai cậu con trai lại ở một thái cực vô cùng rôm rả:

Anh Dương có con trai làm đồng minh nên mùa bóng được xem ở nhà, hò hét thoải mái

"Nhà tôi hai cu cậu lớn một chút rồi và cũng mê đá bóng giống bố. Thế là ba bố con lập luôn một cái 'Bro-zone' ngay tại nhà. Mấy trận sớm hay ngày cuối tuần, ba bố con đặt báo thức dậy, bật tivi ầm ầm, vừa xem vừa hò hét, bàn luận chiến thuật, lắm lúc cũng bất đồng quan điểm hết cả khoảng cách bố - con nhưng được cái có cơ hội gần gũi và hiểu tâm lý con cái. Vợ tôi ban đầu cũng càu nhàu vì ồn ào không ngủ được, nhưng sau thấy ba bố con vui quá nên hay chuẩn bị sẵn mấy đồ ăn vặt. Tiện thể, tôi dạy luôn cho hai con về tính đồng đội, bản lĩnh đàn ông qua các trận đấu. Nói chung xem ở nhà với người đam mê giống mình cũng có cái hay".

Thế mới thấy, đàn ông xem bóng đá không thể ngồi thu lu một góc một cách thoải mái được. Họ cần không khí, cần "đồng bọn". Nhiều chị vợ ghi nhận sự cố gắng bằng cách ngồi bàn ăn sáng xem cùng chồng cho vui, nhưng cứ 5 phút lại hỏi một câu ngớ ngẩn: "Anh ơi việt vị là gì?", "Sao ông kia áo khác màu lại được dùng tay bắt bóng?"... Nói thật lòng, xem bóng kiểu đó với đàn ông chẳng khác nào một hình thức tra tấn tinh thần.

Bớt một lời cằn nhằn mùa bóng, phụ nữ sẽ ghi điểm tuyệt đối

Đàn ông giống như một sợi dây chun, các chị càng kéo chặt, càng muốn kiểm soát 24/7 kể cả trong cái thú vui 4 năm mới có một lần này, sợi dây đó càng nhanh đứt. Một khi đàn ông đã muốn đổ đốn, họ chẳng cần đợi đến mùa World Cup đâu.

Thay vì ngồi trách móc sao chồng vô tâm hay tra khảo xem chồng dán mắt vào màn hình làm gì, các chị vợ khôn ngoan sẽ chọn cách thực tế nhất: Cứ nhắn thẳng cho chồng trước hẳn 3 ngày: "Tuần sau kỷ niệm ngày cưới/sinh nhật em đấy nhé" . Đảm bảo các ông chồng sẽ tự động lên kế hoạch quà cáp hay ting ting ngay lập tức, khỏi bắt nhau phải chơi trò đoán chữ mệt mỏi.

Còn trong những ngày hội bóng đá này, hãy cứ để họ được sống trọn vẹn với cái "bộ nhớ thể thao" của mình. Sự tôn trọng không gian riêng tư của vợ lúc này, dù là chấp nhận để chồng trốn trong chăn như anh Ngọc hay bao dung cho ba bố con anh Dương hò hét, đều có giá trị hơn mười lần việc ngồi xem cùng một cách gượng ép. Bớt một tiếng thở dài mùa World Cup, đàn ông tự khắc thấy nể, thấy thương và sẽ tự ngoan ngoãn bù đắp cho vợ con bằng những hành động thực tế ngay sau khi mùa bóng qua đi.