Vào ngày 6 tháng 6 tới đây, Hoàng gia Anh sẽ đón nhận một hỉ sự vô cùng đặc biệt. Không rình rang tiếng kèn hay những cỗ xe ngựa mạ vàng lộng lẫy, Peter Phillips - con trai của Vương nữ Anne sẽ bước vào lễ đường cùng vị hôn thê Harriet Sperling, một nữ y tá bình dị, trong một hôn lễ nhỏ xinh tại vùng đồng quê Cotswolds.

Cả hai đều đã từng đi qua đổ vỡ, nên lần gắn kết này mang đậm sắc màu của sự trưởng thành, trân trọng và kín đáo. Tuy nhiên, giữa bức tranh ngày vui ngỡ như êm đềm và trọn vẹn ấy, công chúng lại không khỏi xôn xao trước thông tin ba nhân vật cộm cán của gia đình Hoàng gia sẽ không góp mặt. Đằng sau những tấm thiệp không được gửi đi không chỉ là những quy tắc bảo vệ danh tiếng của giới quý tộc, mà còn là những rạn nứt gia đình, những ồn ào không thể vãn hồi và cả sự xa cách ngậm ngùi của những người từng chung một mái nhà.

Hôn lễ đồng quê mộc mạc của những trái tim từng trải

Khác xa với những đám cưới Hoàng gia xa hoa từng làm tiêu tốn bao giấy mực của báo giới, ngày vui của Peter Phillips và Harriet Sperling lại mang một âm hưởng hoàn toàn khác biệt. Nó tĩnh lặng, chân thành và vô cùng mộc mạc. Một người bạn thân thiết của cặp đôi đã chia sẻ rằng hôn lễ diễn ra vào đầu tháng 6 này sẽ chỉ là một buổi lễ ấm cúng, bao bọc bởi tình yêu thương của những người bạn tri kỷ và gia đình nội ngoại hai bên. Họ đã chọn nhà thờ All Saints nhỏ bé nằm lọt thỏm trong ngôi làng Kemble hiền hòa, ngay sát điền trang Gatcombe Park của Vương nữ Anne làm nơi trao lời thề nguyện.

Đây không chỉ là một địa điểm ngẫu nhiên mà là cả một bầu trời ký ức, nơi cất giữ tuổi thơ và những khoảnh khắc trưởng thành thiêng liêng nhất của chú rể. Sự lựa chọn này cho thấy cặp đôi khao khát một ngày trọng đại thật sự thuộc về mình, nơi không có ánh đèn flash chớp nhoáng của truyền thông, không có những áp lực ngoại giao nặng nề, mà chỉ có sự chân thành của hai con người từng trải qua một lần đò nay tìm thấy bến đỗ bình yên mới.

Harriet, một nữ y tá tần tảo của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), đã mang đến cho Peter một luồng gió mới, bình dị và đầy thấu hiểu. Chính vì trân quý sự bình yên ấy, danh sách khách mời của họ cũng được tinh lọc kỹ càng, và đó cũng là lúc người ta nhận ra sự thiếu vắng của những gương mặt ngỡ là đương nhiên phải xuất hiện.

Lời từ chối khéo léo để bảo vệ một ngày trọn vẹn

Cái tên đầu tiên và cũng là nhân vật gây nhiều xôn xao nhất không xuất hiện trong danh sách khách mời chính là cựu Vương tử Andrew cùng vợ cũ Sarah Ferguson. Trong nhiều năm qua, Hoàng gia Anh đã luôn phải duy trì một khoảng cách nhất định với vị cựu Công tước xứ York sau chuỗi bê bối tai tiếng liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, và gần đây nhất là vụ bắt giữ xoay quanh nghi vấn sai phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Trong suốt những tháng ngày sóng gió ấy, người ta chỉ thấy duy nhất Vương tử Edward là thành viên Hoàng gia hiếm hoi đến thăm ông. Việc không gửi thiệp mời tới Andrew và Sarah không phải là một hành động bộc phát, mà dường như là một sự tính toán đầy tế nhị và thấu đáo từ phía cô dâu chú rể. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng việc mời họ đến dự được đánh giá là "không phù hợp".

Đây là ngày vui của Peter và Harriet, một ngày mà mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý nên dành trọn cho tình yêu và sự gắn kết của hai người. Nếu Andrew và Sarah xuất hiện, họ có nguy cơ biến thành thỏi nam châm thu hút sự soi mói của dư luận, vô tình biến một hôn lễ thân mật thành một sân khấu cho những ồn ào không đáng có. Đôi khi, để bảo vệ sự trong trẻo của một sự kiện trọng đại, người ta buộc phải đưa ra những quyết định rạch ròi dẫu nó có mang chút xót xa.

Khoảng cách vô hình và tấm thiệp vắng tên người anh em

Nếu sự vắng mặt của cựu Vương tử Andrew xuất phát từ những lý do mang tính thể diện và hình ảnh của cả gia tộc, thì việc người thứ ba không xuất hiện lại mang đến một nỗi buồn man mác về sự chia cắt tình thân. Đó chính là Vương tử Harry. Từng là những người anh em họ vô cùng thân thiết, cùng nhau lớn lên dưới mái nhà chung của Hoàng gia, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa Peter và Harry đã xa đến mức một tấm thiệp báo hỉ cũng không thể vượt qua.

Theo những người bạn của cặp đôi, hai người đã hoàn toàn mất liên lạc và không hề nói chuyện với nhau trong suốt nhiều năm qua. Cuộc sống của Harry giờ đây đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác tại nước Mỹ xa xôi, trong khi Peter vẫn duy trì nếp sống điềm đạm, kín tiếng tại quê nhà. Sự im lặng kéo dài đã tạo ra một hố sâu ngăn cách, biến những người từng thân thuộc trở thành những người khách lạ lẫm trong cuộc đời nhau. Không có cãi vã nảy lửa ngay trước thềm đám cưới, cũng chẳng có sự cấm đoán gay gắt nào, Harry không được mời đơn giản chỉ vì họ đã không còn là một phần trong cuộc sống hiện tại của nhau nữa. Khởi nguồn từ những rạn nứt nhỏ, tình cảm gia đình cứ thế nhạt phai theo thời gian, để lại một hiện thực chạnh lòng rằng dù có chung dòng máu, người ta vẫn có thể trở nên xa lạ.

Nhìn chung, hôn lễ của Peter Phillips và Harriet Sperling không chỉ là một sự kiện đánh dấu cột mốc tình yêu của hai con người trưởng thành, mà còn như một lăng kính chân thực phản chiếu rõ nét những góc khuất trong một gia đình hoàng tộc. Sau ánh hào quang lấp lánh, họ cũng có những niềm vui mộc mạc, có khao khát bình yên, và cũng phải đối diện với những rạn nứt không thể chối bỏ.

Ngày 6 tháng 6 tới, chuông nhà thờ All Saints vẫn sẽ ngân vang, những lời chúc phúc chân thành nhất vẫn sẽ được trao đi. Dẫu cho bữa tiệc có vắng bóng những người thân từng gắn bó, thì với Peter và Harriet, đó vẫn sẽ là một ngày trọn vẹn nhất, bởi họ đã dũng cảm lựa chọn hạnh phúc bình dị và tự tay bảo vệ sự bình yên cho tình yêu của chính mình.

*Theo Marie Claire