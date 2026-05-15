Top 3 chòm sao đổi vận tuần mới (18/5-24/5): Thần Tài gõ cửa, quý nhân dẫn lối

Tuần mới từ 18/5 đến 24/5 mở ra một chu kỳ năng lượng đặc biệt, khi nhiều chòm sao bước vào giai đoạn chuyển vận rõ rệt. Có người tìm được hướng đi mới, có người bất ngờ đón tin vui tài chính, lại có người gặp được quý nhân đúng lúc đang chông chênh. Dưới đây là ba chòm sao được dự báo sẽ đổi vận mạnh nhất trong bảy ngày tới.

Bạch Dương: Vận trình bứt phá sau chuỗi ngày trì trệ

Sau một giai đoạn khá im ắng về mặt sự nghiệp, Bạch Dương bước vào tuần mới với nguồn năng lượng tươi mới và quyết đoán hơn hẳn. Ngày 18/5 mở đầu tuần bằng một tín hiệu tích cực, khi những kế hoạch tưởng chừng bị treo lại nhiều tuần trước bỗng có hướng tháo gỡ. Đây là lúc Bạch Dương nên chủ động liên hệ lại với những đối tác cũ, bởi cơ hội thường đến từ những mối quan hệ tưởng đã nguội lạnh.

Khoảng giữa tuần, từ ngày 20/5 đến 21/5, là thời điểm vàng cho những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc kinh doanh tự do. Một ý tưởng nảy ra trong lúc trò chuyện ngẫu nhiên có thể trở thành bước ngoặt. Bạch Dương vốn không thiếu nhiệt huyết, nhưng tuần này còn được bổ sung thêm sự tinh tế trong cách nhìn người, nhờ đó tránh được những quyết định vội vàng vốn là điểm yếu cố hữu. Về tài chính, ngày 22/5 có khả năng đón một khoản thu ngoài dự kiến, có thể là tiền hoa hồng, tiền thưởng dự án cũ hoặc một khoản nợ được trả lại đúng lúc cần. Lời khuyên là nên giữ lại một phần thay vì tiêu hết, vì cuối tuần có thể phát sinh chi phí nhỏ liên quan đến gia đình hoặc sức khỏe người thân.

Sư Tử: Quý nhân xuất hiện, danh tiếng đi lên

Nếu phải chọn một chòm sao được vũ trụ ưu ái nhất trong tuần này, đó chắc chắn là Sư Tử. Vận quý nhân nổi bật ngay từ ngày 18/5, khi một người có tiếng nói hoặc địa vị bất ngờ để ý đến năng lực của bạn. Điều thú vị là sự công nhận này không đến từ việc Sư Tử cố gắng phô trương, mà ngược lại, đến từ những đóng góp âm thầm trước đó được người khác nhìn ra.

Giữa tuần là khoảng thời gian Sư Tử nên dành để củng cố các mối quan hệ nghề nghiệp. Ngày 20/5 và 21/5 đặc biệt thuận lợi cho việc ký kết, đàm phán hoặc trình bày ý tưởng trước tập thể. Khả năng thuyết phục của Sư Tử lên cao, lời nói có trọng lượng và dễ tạo được sự đồng thuận. Đây cũng là lúc thích hợp để mạnh dạn đề xuất tăng lương, xin chuyển vị trí hoặc bắt đầu một dự án cá nhân ấp ủ lâu nay.

Về mặt tài chính, Sư Tử có thể nhận được lời mời hợp tác mang tính dài hạn vào khoảng 23/5. Đừng vội từ chối chỉ vì con số ban đầu chưa hấp dẫn, bởi giá trị thật của cơ hội này nằm ở mối quan hệ và uy tín được xây dựng về sau. Cuối tuần là dịp tốt để Sư Tử tự thưởng cho mình, nhưng nên cân nhắc chi tiêu cho những thứ thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống thay vì mua sắm theo cảm hứng.

Ma Kết: Tài lộc khởi sắc, kế hoạch lâu dài thành hình

Ma Kết vốn là chòm sao của sự kiên nhẫn, và tuần này chính là lúc thành quả của những tháng dài bền bỉ bắt đầu hiển hiện. Ngày 19/5 đánh dấu một cột mốc nhỏ nhưng có ý nghĩa, khi một khoản đầu tư hoặc khoản tiết kiệm bắt đầu sinh lời rõ rệt hơn dự tính. Đối với những ai đang kinh doanh, đây là tuần mà doanh thu có thể tăng đều, đặc biệt với các ngành liên quan đến dịch vụ, giáo dục hoặc bất động sản.

Điểm đáng chú ý của Ma Kết tuần này là sự xuất hiện của một người bạn cũ hoặc đồng nghiệp lâu năm vào khoảng ngày 21/5. Cuộc gặp tưởng chừng tình cờ này lại mở ra một hướng đi mới về nghề nghiệp hoặc một cơ hội hợp tác đáng giá. Ma Kết nên gạt bỏ tâm lý ngại làm phiền và mạnh dạn trao đổi thẳng thắn, bởi đối phương cũng đang tìm kiếm một người đáng tin cậy như bạn.

Về tình cảm, những Ma Kết độc thân có khả năng cao gặp được người phù hợp trong khoảng 22/5 đến 23/5, thường là qua các mối quan hệ công việc hoặc sự kiện chuyên môn. Người đã có đôi nên dành thời gian cho bạn đời nhiều hơn vào cuối tuần, vì những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng lúc này có thể tháo gỡ nhiều khúc mắc tích tụ. Lời khuyên tài chính dành cho Ma Kết là nên ghi chép lại chi tiêu trong tuần, bởi việc nhìn rõ dòng tiền sẽ giúp đưa ra các quyết định lớn sắp tới một cách sáng suốt hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.