Tử vi tuần mới (18/5-24/5): Top 3 con giáp được Thần Tài "chọn mặt gửi vàng", tiền vào như nước

Bước sang tuần mới từ ngày 18/5 đến 24/5, vận trình của 12 con giáp có sự xáo trộn rõ rệt khi sao chiếu mệnh dịch chuyển. Trong đó, ba con giáp dưới đây được đánh giá là gặp thời nhất, không chỉ hanh thông trong công việc mà còn được Thần Tài đặc biệt ưu ái. Có người bất ngờ nhận khoản thu nhập ngoài kế hoạch, có người được quý nhân nâng đỡ, lại có người gặp đúng cơ hội đầu tư mà bấy lâu vẫn ấp ủ. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để mạnh dạn ra quyết định lớn, bởi năng lượng vũ trụ đang đứng về phía những ai dám hành động.

Hạng 3: Tuổi Thìn - Bứt phá nhờ quý nhân, tiền về theo nhịp công việc

Người tuổi Thìn bước vào tuần mới với khí thế hừng hực, đặc biệt khoảng giữa tuần là thời điểm vàng để chốt các thương vụ còn đang dang dở. Sang ngày 19/5, công việc bắt đầu có chuyển biến tích cực khi đối tác cũ chủ động liên hệ, mở ra hướng hợp tác mới mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Đến ngày 21/5, tài lộc rộ lên rõ rệt nhờ một khoản tiền tồn đọng được hoàn trả, hoặc một dự án đã âm thầm gieo từ trước nay bất ngờ ra trái. Người làm kinh doanh tự do sẽ thấy lượng khách tăng đều, đơn hàng quay vòng nhanh hơn bình thường.

Điểm thú vị của tuổi Thìn trong tuần này là vận quý nhân cực mạnh. Có thể là một người bạn cũ lâu không gặp, một người anh chị từng giúp đỡ thời mới đi làm, hoặc thậm chí là một người mới quen qua công việc lại trở thành mắt xích quan trọng. Tuy nhiên, để giữ được dòng tiền ổn định, người tuổi Thìn nên cẩn trọng với những lời mời đầu tư lãi suất cao bất thường vào cuối tuần, đặc biệt ngày 23/5 dễ phát sinh hợp đồng có điều khoản mập mờ. Cứ chậm lại một nhịp, đọc kỹ trước khi đặt bút ký, lợi ích sẽ bền vững hơn nhiều.

Hạng 2: Tuổi Tỵ - Trí tuệ tỏa sáng, tiền vào từ những việc tưởng nhỏ

Tuổi Tỵ tuần này được ví như "con rắn lột xác", bỏ lại những uể oải tích tụ từ tháng trước để bước vào giai đoạn sung mãn cả về tinh thần lẫn tài chính. Ngay từ ngày 18/5, đầu óc trở nên minh mẫn lạ thường, những ý tưởng từng bị gác lại bỗng tìm được lời giải. Đây là lúc nên ghi chép, lên kế hoạch và mạnh dạn đề xuất với cấp trên, bởi cấp trên đang ở trạng thái cởi mở, dễ duyệt đề án. Ngày 20/5 và 22/5 là hai mốc đặc biệt thuận lợi cho các cuộc thương lượng về lương thưởng, hợp đồng cộng tác hoặc thỏa thuận làm thêm.

Tài lộc của tuổi Tỵ đến từ những nguồn nhỏ nhưng cộng dồn lại không hề nhỏ. Có thể là tiền hoa hồng từ công việc phụ, tiền bán đồ cũ dọn nhà, hay đơn giản là khoản tiết kiệm bất ngờ nhờ nhận được ưu đãi đúng lúc. Một điểm cần lưu ý là tuổi Tỵ trong tuần này dễ rơi vào tâm lý "ăn chắc mặc bền" thái quá, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội đầu tư ngắn hạn có lợi nhuận tốt. Hãy thử cân nhắc dành ra một phần nhỏ ngân sách để thử nghiệm điều mới, đặc biệt là các kênh học thêm kỹ năng hoặc nâng cấp công cụ làm việc. Đầu tư vào chính mình giai đoạn này sẽ cho lãi kép trong vòng vài tháng tới.

Hạng 1: Tuổi Ngọ - Thần Tài gõ cửa, vận đỏ kéo dài cả tuần

Quán quân tuần này thuộc về tuổi Ngọ, con giáp được Thần Tài chiếu cố mạnh mẽ từ đầu tuần đến cuối tuần. Ngay ngày 18/5, một tin vui liên quan đến tài chính sẽ đến qua tin nhắn hoặc cuộc gọi, có thể là thông báo trúng thưởng nhỏ, được hoàn thuế, hoặc nhận khoản tiền mừng từ người thân. Bước sang ngày 20/5, người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, kinh doanh online sẽ thấy sản phẩm của mình được lan tỏa mạnh, đơn về dồn dập. Đến ngày 22 và 23/5, vận đầu tư lên đỉnh, đặc biệt với những ai đang quan tâm đến bất động sản nhỏ hoặc các kênh tích lũy dài hạn.

Điều khiến tuổi Ngọ thực sự khác biệt trong tuần này là sự cân bằng hiếm có giữa tài lộc và tình duyên. Người độc thân có khả năng gặp được đối tượng phù hợp qua một sự kiện công việc hoặc buổi hẹn do bạn bè giới thiệu vào ngày 24/5. Người đã có đôi thì không khí gia đình ấm áp, dễ cùng nhau bàn chuyện lớn như mua nhà, sinh con, chuyển việc. Tuy nhiên, đỉnh cao nào cũng cần sự tỉnh táo. Tuổi Ngọ nên tránh tâm lý vung tay quá trán giữa tuần, đặc biệt là chi tiêu cho các món đồ xa xỉ chỉ vì tâm trạng vui. Nguyên tắc đơn giản là giữ lại ít nhất 30% khoản thu bất ngờ làm quỹ dự phòng, phần còn lại mới dùng để hưởng thụ hoặc tái đầu tư.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.