Chân dung bà ngoại U80 nhảy cực sung trong đám cưới cháu gái ở Hà Nội, quan khách ngỡ ngàng

Bà ngoại U80 và 22 năm đam mê dancesport

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại màn biểu diễn khiêu vũ thể thao đầy năng lượng của bà ngoại trong đám cưới cháu gái. Trên nền nhạc Latin sôi động, bà tự tin thể hiện những bước nhảy nhanh, uyển chuyển và đầy ăn ý.

Dù đã lớn tuổi, bà vẫn di chuyển vô cùng linh hoạt, từng động tác dứt khoát, nhịp nhàng, thậm chí thực hiện nhiều động tác khó khiến người xem không khỏi thích thú. Màn trình diễn bất ngờ khuấy động không khí buổi tiệc, nhận được những tràng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt từ cô dâu, chú rể cùng quan khách. Đặc biệt, nhiều người xem bày tỏ ngỡ ngàng, không tin nổi khi biết bà ngoại của cô dâu đã 79 tuổi.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã bày tỏ ngưỡng mộ sức khỏe, sự dẻo dai, năng lượng của bà.

Khoảnh khắc bà Hường nhảy trong đám cưới của cháu gái.

Nữ dancer đặc biệt trên là bà Tạ Thị Hường (79 tuổi, hiện sống ở Hà Nội). Bà Hường là vợ của cố NSND Hoàng Chè.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Hường bày tỏ sự bất ngờ khi biết món quà tinh thần mà bà dành tặng cháu gái trong ngày trọng đại đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Đám cưới của cháu gái bà Hường diễn ra cách đây ít ngày. Trước đó, cháu gái bày tỏ muốn bà ngoại sẽ nhảy trong đám cưới của mình. Khi hỏi ý kiến con gái, bà Hường nhận được sự ủng hộ.

Không cần tập luyện, đến ngày cưới của cháu, bà Hường cùng một người cháu đã lên sân khấu biểu diễn rất tự tin. Sau bài nhảy chính, cháu gái của bà rất vui mừng và tự hào. Trong khi đó, khách mời thì vô cùng bất ngờ, không nghĩ bà của cô dâu đã 79 tuổi mà có thể nhảy được như vậy. Mọi người đến nâng ly chúc mừng bà, đồng thời yêu cầu bà nhảy góp vui thêm 2 bài nữa.

Bà Hường là cán bộ về hưu. Bà và cố NSND Hoàng Chè có 2 người con. Các con, cháu của bà công tác trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và đều thành đạt. Năm 2018, NSND Hoàng Chè qua đời sau một thời gian bạo bệnh.

Bà Tạ Thị Hường. (Ảnh: Lam Giang)

Bà Hường tâm sự, sau khi về hưu vào năm 1989, bà có khoảng thời gian bán quán ăn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Một lần, có vị khách ghé quán ăn bún và chia sẻ về việc đang đi tập dancesport. Vốn yêu văn nghệ, có “máu” nghệ sĩ trong người, bà Hường bị hấp dẫn và bắt đầu tham gia sinh hoạt CLB dancesport tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Thời điểm đó, bà 57 tuổi, ông xã và các con đều ủng hộ bà học khiêu vũ thể thao. Mỗi tuần, bà tham gia sinh hoạt tại CLB 2 buổi, mỗi buổi khoảng 2 tiếng. Tại CLB cũng có rất nhiều người cao tuổi tham gia.

Ngay khi bước những bước chân đầu tiên trong bộ môn này, bà Hường đã cảm thấy rất hứng thú. Cứ thế, bà bị cuốn theo dancesport, mỗi lần bước lên sàn nhảy, hòa vào những điệu nhạc, bà như quên hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung vào điệu nhảy và âm nhạc.

Là người có năng khiếu nghệ thuật nên bà Hường bắt nhịp rất nhanh. Sau khoảng 2-3 tháng, người phụ nữ đã có thể nhảy uyển chuyển. 22 năm qua, bà duy trì việc tập luyện đều đặn. Ở tuổi 79, bà Hường vẫn tự điều khiển xe máy từ nhà đến CLB với quãng đường gần 20km cả đi lẫn về. Ngoài ra, bà còn dành khoảng 2 buổi/tuần để đi giao lưu với các CLB khác, nhảy trên phố đi bộ.

Xem những bài nhảy của bà Hường, bên cạnh sự ngưỡng mộ, cũng có một số ý kiến bày tỏ sự lo lắng khi bà đã cao tuổi mà thường nhảy những điệu có tiết tấu nhanh. Người phụ nữ U80 bộc bạch, sở trường của bà là các điệu Latin. Bà đặc biệt yêu thích điệu Jive, điệu nhảy đòi hỏi thể lực bền bỉ, sự kiểm soát cơ thể cực kỳ cao và khả năng giữ thăng bằng tốt để duy trì được năng lượng xuyên suốt bài nhảy có tiết tấu rất nhanh. Chính vì thế, ở CLB, bà Hường là idol của nhiều người.

“Tôi nhảy và lắng nghe cơ thể mình. Tôi thấy mọi thứ vẫn tốt, vẫn bình thường, vẫn nằm trong khả năng của tôi. Có những hôm đến CLB, tôi nhảy tới gần 20 bài, có bài nhanh, bài chậm. Tôi cảm thấy rất hứng thú", bà tâm sự.

Bà Hường cũng rất tích cực tham gia các hoạt động. Mỗi khi có hội làng, tổ dân phố hay Hội Phụ nữ tổ chức sự kiện, bà thường được mọi người tin tưởng mời góp một vài tiết mục nhảy để khuấy động không khí.

Bà Hường yêu thích các điệu nhảy Latin có tiết tấu nhanh.

Mạnh khỏe, lạc quan, yêu đời nhờ dancesport

Dancesport đã đem lại cho bà Hường rất nhiều lợi ích về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ở tuổi 79, bà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ăn được, ngủ được. Mỗi đêm bà ngủ trọn vẹn 8 tiếng một mạch đến sáng.

“Ở nhà thì buồn chân, buồn tay, buồn ngủ nhưng cứ đi tập là thấy hào hứng, bước lên sàn nhảy là quên hết, tinh thần vui vẻ, phấn chấn, sảng khoái, tỉnh táo lắm”, bà Hường nói. Với bà, chuyển động cơ thể và âm nhạc thực sự là bài thuốc tốt cho sức khỏe.

Bà Hường không dám nhận mình nhảy đẹp, nhưng bà thích nhảy, đam mê nhảy nên bà rất tự tin. Tham gia các CLB, bà có thêm nhiều cơ hội để giao lưu, kết bạn, trò chuyện, cùng nhau tổ chức đi chơi, du lịch. Khi nhảy ở phố đi bộ, rất nhiều người, trong đó có cả du khách nước ngoài phải “wow”, dành cho bà lời khen. Nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh thành khác biết đến bà qua những video trên mạng xã hội cũng ra Hà Nội để gặp, tặng quà, bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Đối với bà, những người bạn mới, những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nhau cũng là một trong những lợi ích đặc biệt mà bà có được khi học nhảy.

Mỗi ngày, bà Hường dậy từ 7 giờ, cuộc sống xoay quanh việc chăm lo nhà cửa, đi gặp gỡ bạn bè, đi nhảy. Mỗi chiều, bà chuẩn bị cơm tối để các con, cháu đi làm về quây quần bên nhau. Ngoài duy trì tập nhảy, bà Hường cũng thiết lập cho mình chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên, rán, bổ sung thêm thịt, cá, trứng, sữa tươi sau mỗi buổi tập. Mỗi tuần bà dành 1 buổi đi massage mặt, đều đặn đắp mặt nạ trước khi đi ngủ và thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà. Nhìn mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, nhanh nhẹn, các con của bà Hường rất yên tâm.

Chi phí theo đuổi bộ môn dancesport cũng khá bình dân, theo bà Hường, hiện có nhiều CLB dành cho nhiều đối tượng khác nhau, từ sơ cấp, trung cấp, nâng cao,... tùy theo nhu cầu của mỗi người. Mỗi buổi bà tham gia CLB, chi phí dao động khoảng 50.000 - 80.000 đồng. Một đôi giày nhảy có giá khoảng 700.000 - 1 triệu đồng, có thể sử dụng 2-3 năm. Về trang phục, mỗi bộ trung bình 600.000 - 800.000 đồng, bà sắm khoảng 2-3 bộ để đi giao lưu.

Ở tuổi 79, bà Hường mạnh khoẻ, sống vui tươi, lạc quan, yêu đời.

Trước một số những ý kiến trái chiều về bộ môn này, bà Hường thẳng thắn cho rằng, ở đâu cũng có người này, người kia. Với bà, khi tập luyện, bà chỉ chăm chú vào bước nhảy và nghe nhạc, không nghĩ gì khác. Quan trọng hơn là bà luôn đặt mục tiêu cho mình đi nhảy để lấy sức khỏe, sự vô tư, hồn nhiên, hướng đến những điều tích cực. Khi bản thân tích cực cũng sẽ mang lại tích cực cho những người thân yêu của mình.

Là người cháu thường cùng đi nhảy với bà Hường, anh Tăng Minh Tuấn (ở Hà Nội) nhận xét bà là một người rất đam mê, nhảy chuyên nghiệp, kỹ thuật tốt, bài bản. Tuy công việc của anh Tuấn rất bận rộn, ít tập luyện cùng bà nhưng cả 2 phối hợp rất ăn ý, chỉ tốn khoảng 20 - 30 phút là dựng được 1 bài.

Ngoài những giây phút thăng hoa với từng bước nhảy, sau những buổi đi giao lưu khiêu vũ, bà Hường cũng luôn dạy bảo, chia sẻ với anh Tuấn những câu chuyện trong cuộc sống. Tính cách vui tươi, giàu năng lượng của bà cũng khiến mọi người xung quanh được lan tỏa sự tích cực.

Thực tế, không ít người lớn tuổi yêu thích dancesport nhưng vẫn còn e ngại vì nghĩ đây là bộ môn đòi hỏi nhiều sức lực. Bà Hường cho rằng nếu yêu thích, mọi người hoàn toàn có thể thử sức, tập luyện từ những động tác phù hợp với thể trạng và khả năng của mình. Quan trọng nhất là tìm được niềm vui trong quá trình vận động, bởi đôi khi, từ những bước nhảy tưởng chừng đơn giản, người cao tuổi có thể tìm thấy thêm năng lượng, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống.

Ảnh, clip: NVCC