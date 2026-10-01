Thương người đàn ông góa vợ, tôi chấp nhận làm mẹ kế của hai đứa trẻ, nào ngờ sau đám cưới, một chiếc bát vỡ lại khiến tôi sợ hãi

Tôi lấy chồng khi anh đã có hai đứa con riêng, mẹ của các con mất vì tai nạn giao thông. Ngày ấy, tôi từng nghĩ mình đến với anh bằng lòng thương người, thương cả những đứa trẻ thiếu mẹ từ khi còn quá nhỏ. Tôi không ngờ rằng, sau khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, người khiến tôi lo sợ nhất lại chính là người đàn ông mà tôi từng hết lòng thương cảm.

Tôi và anh ở cùng một con ngõ. Trước khi vợ anh mất, tôi chỉ biết anh qua những lần chạm mặt ngoài đường, thỉnh thoảng chào hỏi nhau vài câu. Sau tai nạn, tôi thấy anh gầy rộc đi, lúc nào cũng lầm lũi, ánh mắt buồn bã. Hai đứa nhỏ, một đứa lên 5, một đứa mới 3 tuổi, cứ quấn quýt bên bố nhưng nhiều khi anh chỉ ngồi thẫn thờ, chẳng buồn nói chuyện. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi nghĩ một người đàn ông đang phải gồng gánh nỗi đau mất vợ, lại một mình nuôi hai đứa con thơ, chắc hẳn đã trải qua những ngày tháng rất khó khăn.

Tôi bắt đầu sang nhà giúp anh trông con, khi thì mua ít thức ăn, lúc lại đưa hai đứa nhỏ đi chơi để anh có thời gian nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng thương, cứ gặp tôi là ríu rít gọi cô Duyên. Có lần đứa lớn ôm lấy tôi, nói rằng nhớ mẹ, tôi đã phải quay mặt đi lau nước mắt. Chính những ngày ấy khiến tôi dần nảy sinh tình cảm với anh. Tôi nghĩ mình không thể thay thế người vợ đã mất, nhưng ít nhất có thể cùng anh chăm sóc các con, vun vén một gia đình để những đứa trẻ không phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Người thân khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì làm vợ sau, lại nuôi con riêng của chồng, sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng lúc ấy, tôi tin rằng chỉ cần mình thật lòng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Đáng tiếc, sau khi cưới và chuyển về sống chung, tôi mới dần nhận ra mình đã hiểu anh quá ít.

Ảnh minh họa

Anh rất nóng tính. Chỉ cần hai đứa trẻ làm đổ cốc nước, ăn cơm chậm hoặc cãi nhau vì một món đồ chơi, anh cũng có thể nổi giận, quát tháo om sòm. Ban đầu, tôi nghĩ anh vất vả đi làm, lại phải lo đủ thứ nên đôi khi mất bình tĩnh. Tôi thường nhẹ nhàng khuyên anh, nhưng anh chỉ gạt đi, cho rằng tôi chiều con quá mức, khiến chúng hư hỏng.

Điều khiến tôi ám ảnh nhất là những lần anh đánh con. Hôm đó đứa nhỏ làm vỡ chiếc bát, anh tức giận kéo con lại đánh liên tiếp. Thằng bé khóc nấc, vừa né tránh vừa gọi bố, còn đứa lớn đứng nép vào góc nhà, run rẩy không dám lên tiếng. Tôi vội lao vào ôm lấy đứa nhỏ, van anh dừng tay. Không ngờ anh còn quay sang mắng tôi, nói rằng đây là con anh, anh dạy thế nào là việc của anh, tôi không có quyền can thiệp.

Tối hôm ấy, tôi ôm đứa bé vào lòng, nhìn những vết đỏ trên tay con mà lòng nặng trĩu. Nó cứ giật mình mỗi khi nghe tiếng bước chân của bố. Tôi chợt hiểu rằng những ngày trước kia, khi chưa cưới, tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông đau khổ vì mất vợ, chứ chưa từng chứng kiến cách anh đối xử với con khi tức giận.

Tôi vẫn thương hai đứa trẻ, nhưng tình thương dành cho anh đã không còn nguyên vẹn như trước. Tôi bắt đầu sợ những lúc anh cau mặt, sợ tiếng quát tháo bất ngờ, sợ cả việc một ngày nào đó mình không kịp ngăn anh lại khi anh mất kiểm soát. Tôi từng bước vào cuộc hôn nhân này với suy nghĩ sẽ đem hơi ấm đến cho 3 bố con anh, nhưng giờ đây, ngay trong căn nhà của mình, tôi lại luôn phải dè chừng từng lời nói, từng hành động. Tôi không biết một người vợ như mình nên làm gì để thay đổi tình cảnh này?